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Посол в Пекине рассказал, как Москва ответит на поставки танков Киеву - РИА Новости, 25.02.2023
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Посол в Пекине рассказал, как Москва ответит на поставки танков Киеву
Посол в Пекине рассказал, как Москва ответит на поставки танков Киеву - РИА Новости, 25.02.2023
Посол в Пекине рассказал, как Москва ответит на поставки танков Киеву
Россия будет вынуждена принять суровые ответные меры, если США и другие страны НАТО предоставят Киеву оружие для удара вглубь российской территории, заявил... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T15:34
2023-02-25T21:09
россия
украина
киев
сергей лавров
игорь моргулов
дмитрий песков
нато
в мире
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ПЕКИН, 25 фев — РИА Новости. Россия будет вынуждена принять суровые ответные меры, если США и другие страны НАТО предоставят Киеву оружие для удара вглубь российской территории, заявил посол России в КНР Игорь Моргулов."Поставки танков говорят о том, что Вашингтон не знает никаких границ. Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву оружие, в том числе танки, чтобы нанести удар вглубь нашей страны и попытаться захватить нашу конституционную территорию, мы будем вынуждены принять суровые ответные меры", — сказал Моргулов в интервью китайской государственной газете Global Times. Посол также отметил, что решение США, Германии и других стран НАТО поставлять Украине танки привело к дальнейшей эскалации украинского кризиса и стало неопровержимым доказательством прямого участия стран Запада в конфликте. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, киев, сергей лавров, игорь моргулов, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Игорь Моргулов, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
15:34 25.02.2023 (обновлено: 21:09 25.02.2023)
 
Посол в Пекине рассказал, как Москва ответит на поставки танков Киеву

Посол России в КНР Моргулов предупредил НАТО о суровом ответе на поставки Киеву танков

© Фото : U.S. Army / Sgt. Nathan FrancoАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nathan Franco
Американский танк M1A2 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 фев — РИА Новости. Россия будет вынуждена принять суровые ответные меры, если США и другие страны НАТО предоставят Киеву оружие для удара вглубь российской территории, заявил посол России в КНР Игорь Моргулов.
"Поставки танков говорят о том, что Вашингтон не знает никаких границ. Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву оружие, в том числе танки, чтобы нанести удар вглубь нашей страны и попытаться захватить нашу конституционную территорию, мы будем вынуждены принять суровые ответные меры", — сказал Моргулов в интервью китайской государственной газете Global Times.
Посол также отметил, что решение США, Германии и других стран НАТО поставлять Украине танки привело к дальнейшей эскалации украинского кризиса и стало неопровержимым доказательством прямого участия стран Запада в конфликте.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
1 февраля, 09:00Инфографика
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
Инфографика
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РоссияУкраинаКиевСергей ЛавровИгорь МоргуловДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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