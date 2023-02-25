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"Третья" партия США выступила против помощи Украине - РИА Новости, 25.02.2023
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"Третья" партия США выступила против помощи Украине
"Третья" партия США выступила против помощи Украине - РИА Новости, 25.02.2023
"Третья" партия США выступила против помощи Украине
Либертарианская партия США поддерживает резолюцию группы конгрессменов с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T01:06
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в мире
сша
украина
джо байден
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Либертарианская партия США поддерживает резолюцию группы конгрессменов с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине, говорится в сообщении политического движения в Twitter.Ранее в конгрессе внесли на рассмотрение документ, получивший название "Резолюция об усталости от Украины". Подписи под ним, помимо члена палаты представителей Мэтта Гетца, поставили еще десять конгрессменов. Проект резолюции содержит требование к властям Соединенных Штатов "прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине", а также призыв ко всем сторонам конфликта к достижению мирного урегулирования. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. Как отмечал Владимир Путин, Запад пытался создать на Украине анклав для развала России, именно поэтому Москва начала спецоперацию.
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в мире, сша, украина, джо байден
В мире, США, Украина, Джо Байден
01:06 25.02.2023 (обновлено: 10:51 25.02.2023)
 
"Третья" партия США выступила против помощи Украине

Либертарианская партия США присоединилась к требованию прекратить помогать Украине

© AP Photo / Carolyn KasterКонгресс в Вашингтоне
Конгресс в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Конгресс в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Либертарианская партия США поддерживает резолюцию группы конгрессменов с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине, говорится в сообщении политического движения в Twitter.
Ранее в конгрессе внесли на рассмотрение документ, получивший название "Резолюция об усталости от Украины". Подписи под ним, помимо члена палаты представителей Мэтта Гетца, поставили еще десять конгрессменов. Проект резолюции содержит требование к властям Соединенных Штатов "прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине", а также призыв ко всем сторонам конфликта к достижению мирного урегулирования.

"Мы поддерживаем недавно внесенную "Резолюцию об усталости от Украины". Вся помощь Украине должна быть прекращена сейчас же", — говорится в публикации либертарианцев.

Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. Как отмечал Владимир Путин, Запад пытался создать на Украине анклав для развала России, именно поэтому Москва начала спецоперацию.
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