https://ria.ru/20230225/pomosch-1854218381.html

"Третья" партия США выступила против помощи Украине

"Третья" партия США выступила против помощи Украине - РИА Новости, 25.02.2023

"Третья" партия США выступила против помощи Украине

Либертарианская партия США поддерживает резолюцию группы конгрессменов с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T01:06

2023-02-25T01:06

2023-02-25T10:51

в мире

сша

украина

джо байден

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Либертарианская партия США поддерживает резолюцию группы конгрессменов с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине, говорится в сообщении политического движения в Twitter.Ранее в конгрессе внесли на рассмотрение документ, получивший название "Резолюция об усталости от Украины". Подписи под ним, помимо члена палаты представителей Мэтта Гетца, поставили еще десять конгрессменов. Проект резолюции содержит требование к властям Соединенных Штатов "прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине", а также призыв ко всем сторонам конфликта к достижению мирного урегулирования. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. Как отмечал Владимир Путин, Запад пытался создать на Украине анклав для развала России, именно поэтому Москва начала спецоперацию.

https://ria.ru/20230224/liderstvo-1854202086.html

сша

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в мире, сша, украина, джо байден