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Лукашенко высказался об ограничениях Польши для фур на границе - РИА Новости, 25.02.2023
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Лукашенко высказался об ограничениях Польши для фур на границе
Лукашенко высказался об ограничениях Польши для фур на границе - РИА Новости, 25.02.2023
Лукашенко высказался об ограничениях Польши для фур на границе
Ограничение Польшей движения транспорта через пункты пропуска на границе с Белоруссией – идиотский поступок в угоду западным патронам, заявил глава белорусского РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T13:10
2023-02-25T13:10
в мире
польша
белоруссия
александр лукашенко
евросоюз
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Ограничение Польшей движения транспорта через пункты пропуска на границе с Белоруссией – идиотский поступок в угоду западным патронам, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко. "Нам от этого ни жарко, ни холодно, мы же туда не ездим. Мы заехали в Польшу или на нашей территории они зацепили прицеп и потащили. Поляки, Евросоюз, к нам заехали, мы берем прицеп и везем дальше. Мы давно ввели этот порядок. Мы же тоже их не гладим по головке. Зачем они сейчас ввели? Хотят показать свою значимость перед патроном, который недавно приезжал к ним (президент США Байден – ред.). Надо же было показать, что они тут за американцев "воюют" и готовы на все - и себе в голову выстрелить. Просто идиотский поступок", - цитирует Александра Лукашенко Sputnik Беларусь. Президент Белоруссии отметил, что от подобных решений страдают грузоперевозчики и Польши, и других стран. "Что же вы отсекаете тех, кто вас кормит? Казахстан сегодня, особенно когда ввели санкции против углеводорода в России, обеспечивает Европу углеводородами, нефтью. Зачем же вы их вырубили? Люди потеряли работу", - констатировал Лукашенко. По инициативе польской стороны 10 февраля приостановлена работа пункта пропуска "Бобровники", после чего на польско-белорусской границе осталось только два работающих погранпункта – один для грузового транспорта и один для легкового. В ответ Минск заявил, что изменит режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы. После этого польские власти ограничили с вечера 21 февраля движение большегрузов в пункте пропуска "Кукурыки", в результате движение в нем разрешено только для грузовиков, зарегистрированных в ЕС и ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария).
https://ria.ru/20230223/ezhi-1854033984.html
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в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Александр Лукашенко, Евросоюз
13:10 25.02.2023
 
Лукашенко высказался об ограничениях Польши для фур на границе

Лукашенко назвал ограничения Польши для передвижения фур идиотским поступком в угоду США

© Sputnik / Виктор ТолочкоГрузовики на белорусско-польской границе
Грузовики на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Грузовики на белорусско-польской границе. Архивное фото
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Ограничение Польшей движения транспорта через пункты пропуска на границе с Белоруссией – идиотский поступок в угоду западным патронам, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко.
"Нам от этого ни жарко, ни холодно, мы же туда не ездим. Мы заехали в Польшу или на нашей территории они зацепили прицеп и потащили. Поляки, Евросоюз, к нам заехали, мы берем прицеп и везем дальше. Мы давно ввели этот порядок. Мы же тоже их не гладим по головке. Зачем они сейчас ввели? Хотят показать свою значимость перед патроном, который недавно приезжал к ним (президент США Байден – ред.). Надо же было показать, что они тут за американцев "воюют" и готовы на все - и себе в голову выстрелить. Просто идиотский поступок", - цитирует Александра Лукашенко Sputnik Беларусь.
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Президент Белоруссии отметил, что от подобных решений страдают грузоперевозчики и Польши, и других стран.
"Что же вы отсекаете тех, кто вас кормит? Казахстан сегодня, особенно когда ввели санкции против углеводорода в России, обеспечивает Европу углеводородами, нефтью. Зачем же вы их вырубили? Люди потеряли работу", - констатировал Лукашенко.
По инициативе польской стороны 10 февраля приостановлена работа пункта пропуска "Бобровники", после чего на польско-белорусской границе осталось только два работающих погранпункта – один для грузового транспорта и один для легкового. В ответ Минск заявил, что изменит режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы. После этого польские власти ограничили с вечера 21 февраля движение большегрузов в пункте пропуска "Кукурыки", в результате движение в нем разрешено только для грузовиков, зарегистрированных в ЕС и ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария).
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