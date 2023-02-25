https://ria.ru/20230225/polsha-1854263362.html

Лукашенко высказался об ограничениях Польши для фур на границе

Лукашенко высказался об ограничениях Польши для фур на границе - РИА Новости, 25.02.2023

Лукашенко высказался об ограничениях Польши для фур на границе

Ограничение Польшей движения транспорта через пункты пропуска на границе с Белоруссией – идиотский поступок в угоду западным патронам, заявил глава белорусского РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T13:10

2023-02-25T13:10

2023-02-25T13:10

в мире

польша

белоруссия

александр лукашенко

евросоюз

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Ограничение Польшей движения транспорта через пункты пропуска на границе с Белоруссией – идиотский поступок в угоду западным патронам, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко. "Нам от этого ни жарко, ни холодно, мы же туда не ездим. Мы заехали в Польшу или на нашей территории они зацепили прицеп и потащили. Поляки, Евросоюз, к нам заехали, мы берем прицеп и везем дальше. Мы давно ввели этот порядок. Мы же тоже их не гладим по головке. Зачем они сейчас ввели? Хотят показать свою значимость перед патроном, который недавно приезжал к ним (президент США Байден – ред.). Надо же было показать, что они тут за американцев "воюют" и готовы на все - и себе в голову выстрелить. Просто идиотский поступок", - цитирует Александра Лукашенко Sputnik Беларусь. Президент Белоруссии отметил, что от подобных решений страдают грузоперевозчики и Польши, и других стран. "Что же вы отсекаете тех, кто вас кормит? Казахстан сегодня, особенно когда ввели санкции против углеводорода в России, обеспечивает Европу углеводородами, нефтью. Зачем же вы их вырубили? Люди потеряли работу", - констатировал Лукашенко. По инициативе польской стороны 10 февраля приостановлена работа пункта пропуска "Бобровники", после чего на польско-белорусской границе осталось только два работающих погранпункта – один для грузового транспорта и один для легкового. В ответ Минск заявил, что изменит режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы. После этого польские власти ограничили с вечера 21 февраля движение большегрузов в пункте пропуска "Кукурыки", в результате движение в нем разрешено только для грузовиков, зарегистрированных в ЕС и ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария).

https://ria.ru/20230223/ezhi-1854033984.html

https://ria.ru/20230214/polsha-1851772552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз