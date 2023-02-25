Американская атомная подлодка прибыла в Южную Корею
Атомная подлодка США типа "Лос-Анджелес" прибыла с визитом в южнокорейский Пусан
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class James KimberАтомная подводная лодка ВМС США
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class James Kimber
Атомная подводная лодка ВМС США. Архивное фото
СЕУЛ, 25 фев – РИА Новости. Атомная подлодка США типа "Лос-Анджелес" прибыла в Южную Корею с визитом, сообщил в субботу Тихоокеанский флот США в соцсети.
Сообщается, что подлодка прибыла с "запланированным визитом" в порт Пусан. Точные сроки прибытия и предполагаемый срок визита не раскрываются. Тихоокеанский флот США опубликовал фотографии подлодки, на которой вывешены национальные флаги США и Южной Кореи, а также членов экипажа ВМС Южной Кореи, приветствующих прибытие субмарины.
"Springfield" – одна из подлодок класса "Лос-Анджелес", на постоянной основе дислоцированная на Гуаме, регулярно действует в районе операций 7-го флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и поддерживая интересы национальной безопасности", - говорится в сообщении.
В ноябре прошлого года Южная Корея и США также договорились увеличить частоту и интенсивность развертывания стратегических сил США на полуострове.
Ранее сообщалось, что в учениях Южной Кореи и США Freedom Shield в марте может принять участие атомный авианосец США. развертывания американского атомного авианосца на совместных учениях альянса в марте, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники. Также в феврале стратегические бомбардировщики США приняли участие в ряде учений ВВС вместе с Южной Кореей. В прошлом году США направляли на учения с Южной Кореей и Японией авианосец Ronald Reagan.
МИД КНДР ранее заявил, что размещение США стратегических вооружений на Корейском полуострове и продолжение враждебных по отношению к КНДР действий, включая военные учения, может быть воспринято Пхеньяном как объявление войны.
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