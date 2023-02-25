https://ria.ru/20230225/podlodka-1854280571.html

Американская атомная подлодка прибыла в Южную Корею

Американская атомная подлодка прибыла в Южную Корею - РИА Новости, 25.02.2023

Американская атомная подлодка прибыла в Южную Корею

Атомная подлодка США типа "Лос-Анджелес" прибыла в Южную Корею с визитом, сообщил в субботу Тихоокеанский флот США в соцсети. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:00

2023-02-25T15:00

2023-02-25T15:00

в мире

сша

южная корея

пусан

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СЕУЛ, 25 фев – РИА Новости. Атомная подлодка США типа "Лос-Анджелес" прибыла в Южную Корею с визитом, сообщил в субботу Тихоокеанский флот США в соцсети. Сообщается, что подлодка прибыла с "запланированным визитом" в порт Пусан. Точные сроки прибытия и предполагаемый срок визита не раскрываются. Тихоокеанский флот США опубликовал фотографии подлодки, на которой вывешены национальные флаги США и Южной Кореи, а также членов экипажа ВМС Южной Кореи, приветствующих прибытие субмарины. "Springfield" – одна из подлодок класса "Лос-Анджелес", на постоянной основе дислоцированная на Гуаме, регулярно действует в районе операций 7-го флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и поддерживая интересы национальной безопасности", - говорится в сообщении. В ноябре прошлого года Южная Корея и США также договорились увеличить частоту и интенсивность развертывания стратегических сил США на полуострове. Ранее сообщалось, что в учениях Южной Кореи и США Freedom Shield в марте может принять участие атомный авианосец США. развертывания американского атомного авианосца на совместных учениях альянса в марте, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники. Также в феврале стратегические бомбардировщики США приняли участие в ряде учений ВВС вместе с Южной Кореей. В прошлом году США направляли на учения с Южной Кореей и Японией авианосец Ronald Reagan. МИД КНДР ранее заявил, что размещение США стратегических вооружений на Корейском полуострове и продолжение враждебных по отношению к КНДР действий, включая военные учения, может быть воспринято Пхеньяном как объявление войны.

https://ria.ru/20230219/kndr-1852924070.html

https://ria.ru/20230224/gumpomosch-1854166692.html

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южная корея

пусан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, южная корея, пусан