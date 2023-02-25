https://ria.ru/20230225/peregovory-1854290056.html

Индия и Германия обсудили ситуацию на Украине

Индия и Германия обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 25.02.2023

Индия и Германия обсудили ситуацию на Украине

Ситуация на Украине была в центре обсуждений между премьер-министром Нарендрой Моди и канцлером Германии Олафом Шольцем, прибывшим в субботу в Нью-Дели, сообщил РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:54

2023-02-25T15:54

2023-02-25T15:55

специальная военная операция на украине

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драупади мурму

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новости. Ситуация на Украине была в центре обсуждений между премьер-министром Нарендрой Моди и канцлером Германии Олафом Шольцем, прибывшим в субботу в Нью-Дели, сообщил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра. "Текущая ситуация в отношениях между Россией и Украиной, являющаяся одним из важных вопросов на глобальном фронте, довольно широко фигурировала в дискуссиях между двумя лидерами, между канцлером Шольцем и премьер-министром Нарендрой Моди… Дискуссии между премьер-министром Моди и канцлером Шольцем были сосредоточены на сложности, возникающей из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, на том, как он влияет на развивающиеся страны, на том, что Индия и Германия должны сделать вместе, чтобы гарантировать, что развивающиеся страны изолированы от этого негативного события, а также предпринимают шаги по укреплению мира, укреплению силы диалога и дипломатии. Чтобы мы все могли найти хорошее решение этой продолжающейся ситуации между Россией и Украиной", - сказал Кварта на специальном брифинге по итогам встречи лидеров Индии и Германии. Он отметил, что "мир – это не то, что просто выгодно России и Украине". "Мир также является чем-то, что выгодно для развивающихся стран. Потому что одним из самых серьезных последствий российско-украинской ситуации были проблемы с продовольствием, топливом и удобрениями, так сказать, отсутствие безопасности. И большая часть этого воздействия приходится на развивающиеся страны", - сказал Кватра. Он добавил, что не хотел бы комментировать предложенную Китаем формулу мира на Украине. "Я не думаю, что было бы правильно, если бы я говорил о китайской формуле мира, я думаю, что это то, о чем вам, вероятно, нужно будет спросить китайскую сторону", - сказал представитель МИД Индии, отвечая на соответствующий вопрос. Шольц находится в Индии с двухдневным государственным визитом. Помимо встречи с Моди сегодня канцлер Германии встретится с президентом Индии Драупади Мурму. Как отмечал МИД Индии, визит канцлера Германии позволит "укрепить сотрудничество в области безопасности и обороны, работать над более тесными экономическими связями, расширить возможности для мобильности талантов и дать стратегическое руководство продолжающемуся сотрудничеству в области науки и технологии".

https://ria.ru/20230225/vopros-1854284926.html

https://ria.ru/20230225/ukraina-1854249225.html

индия

германия

украина

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в мире, индия, германия, украина, олаф шольц, нарендра моди, драупади мурму