https://ria.ru/20230225/otmyvanie-1854223017.html
Американская журналистка рассказала, во что США превратили Украину
Американская журналистка рассказала, во что США превратили Украину - РИА Новости, 25.02.2023
Американская журналистка рассказала, во что США превратили Украину
Американские чиновники и политики превратили Украину в средство собственного обогащения, написала в Twitter бывший корреспондент телеканала Newsmax Эмералд... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T03:21
2023-02-25T03:21
2023-02-25T03:21
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американские чиновники и политики превратили Украину в средство собственного обогащения, написала в Twitter бывший корреспондент телеканала Newsmax Эмералд Робинсон.Она также отметила, что военно-промышленный комплекс Штатов буквально захватил весь конгресс.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, сша, киев, нато, twitter
В мире, Украина, США, Киев, НАТО, Twitter
Американская журналистка рассказала, во что США превратили Украину
Американская журналистка Робинсон: власти США превратили Украину в способ отмывания денег