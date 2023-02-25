https://ria.ru/20230225/oruzhie-1854213762.html

США раскрыли объем поставок оружия в Европу

США раскрыли объем поставок оружия в Европу - РИА Новости, 25.02.2023

США раскрыли объем поставок оружия в Европу

США с января 2022 года совершили почти 1 тысячу авиарейсов, 6,5 тысячи грузовых автомобильных перевозок, 143 железнодорожных и 61 морскую перевозку военных... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T00:09

2023-02-25T00:09

2023-02-25T00:14

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США с января 2022 года совершили почти 1 тысячу авиарейсов, 6,5 тысячи грузовых автомобильных перевозок, 143 железнодорожных и 61 морскую перевозку военных грузов и военнослужащих для помощи союзникам и партнерам в Европе, включая Украину, сообщило Транспортное командование США. Согласно графической информации, представленной командованием в Twitter, в рамках указанного количества перевозок в Европу были доставлены почти 164 тысячи тонн оборудования, более 111 тысяч бронебойных снарядов и систем, более 16 тысяч военнослужащих, почти 202 миллиона мелкокалиберных патронов, а также свыше 14,4 тысячи единиц стрелкового оружия. Кроме того, были перевезены 282 артиллерийские системы, более 1,15 миллиона артиллерийских снарядов, почти 2,8 тысячи ракет ПВО, более 1,5 тысячи систем ПВО и 47 радаров. Также были доставлены почти 2,6 тысячи транспортных средств и трейлеров, 15 вертолетов и 30 водных судов. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230224/oruzhie-1854203839.html

https://ria.ru/20230224/protest-1854180587.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, twitter