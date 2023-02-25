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США раскрыли объем поставок оружия в Европу - РИА Новости, 25.02.2023
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США раскрыли объем поставок оружия в Европу
США раскрыли объем поставок оружия в Европу - РИА Новости, 25.02.2023
США раскрыли объем поставок оружия в Европу
США с января 2022 года совершили почти 1 тысячу авиарейсов, 6,5 тысячи грузовых автомобильных перевозок, 143 железнодорожных и 61 морскую перевозку военных... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T00:09
2023-02-25T00:14
в мире
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сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США с января 2022 года совершили почти 1 тысячу авиарейсов, 6,5 тысячи грузовых автомобильных перевозок, 143 железнодорожных и 61 морскую перевозку военных грузов и военнослужащих для помощи союзникам и партнерам в Европе, включая Украину, сообщило Транспортное командование США. Согласно графической информации, представленной командованием в Twitter, в рамках указанного количества перевозок в Европу были доставлены почти 164 тысячи тонн оборудования, более 111 тысяч бронебойных снарядов и систем, более 16 тысяч военнослужащих, почти 202 миллиона мелкокалиберных патронов, а также свыше 14,4 тысячи единиц стрелкового оружия. Кроме того, были перевезены 282 артиллерийские системы, более 1,15 миллиона артиллерийских снарядов, почти 2,8 тысячи ракет ПВО, более 1,5 тысячи систем ПВО и 47 радаров. Также были доставлены почти 2,6 тысячи транспортных средств и трейлеров, 15 вертолетов и 30 водных судов. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230224/oruzhie-1854203839.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, twitter
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Twitter
00:09 25.02.2023 (обновлено: 00:14 25.02.2023)
 
США раскрыли объем поставок оружия в Европу

США за год совершили более 7,5 тысячи перевозок оружия и военных в Европу, включая Украину

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США с января 2022 года совершили почти 1 тысячу авиарейсов, 6,5 тысячи грузовых автомобильных перевозок, 143 железнодорожных и 61 морскую перевозку военных грузов и военнослужащих для помощи союзникам и партнерам в Европе, включая Украину, сообщило Транспортное командование США.
Согласно графической информации, представленной командованием в Twitter, в рамках указанного количества перевозок в Европу были доставлены почти 164 тысячи тонн оборудования, более 111 тысяч бронебойных снарядов и систем, более 16 тысяч военнослужащих, почти 202 миллиона мелкокалиберных патронов, а также свыше 14,4 тысячи единиц стрелкового оружия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие
Кроме того, были перевезены 282 артиллерийские системы, более 1,15 миллиона артиллерийских снарядов, почти 2,8 тысячи ракет ПВО, более 1,5 тысячи систем ПВО и 47 радаров. Также были доставлены почти 2,6 тысячи транспортных средств и трейлеров, 15 вертолетов и 30 водных судов.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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