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ВС России уничтожили на Херсонском направлении три артиллерийских орудия - РИА Новости, 25.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/orudiya-1854269793.html
ВС России уничтожили на Херсонском направлении три артиллерийских орудия
ВС России уничтожили на Херсонском направлении три артиллерийских орудия - РИА Новости, 25.02.2023
ВС России уничтожили на Херсонском направлении три артиллерийских орудия
Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении американскую артиллерийскую систему и две самоходки "Гвоздика", заявили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T13:59
2023-02-25T13:59
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении американскую артиллерийскую систему и две самоходки "Гвоздика", заявили в субботу в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
13:59 25.02.2023
 
ВС России уничтожили на Херсонском направлении три артиллерийских орудия

ВС России уничтожили на Херсонском направлении американскую артиллерийскую систему

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ совершает выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий ВС РФ совершает выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ совершает выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении американскую артиллерийскую систему и две самоходки "Гвоздика", заявили в субботу в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 13:55Специальная военная операция на Украине
Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 90 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХерсонская область
 
 
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