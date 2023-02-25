https://ria.ru/20230225/orudiya-1854269793.html
ВС России уничтожили на Херсонском направлении три артиллерийских орудия
ВС России уничтожили на Херсонском направлении три артиллерийских орудия - РИА Новости, 25.02.2023
ВС России уничтожили на Херсонском направлении три артиллерийских орудия
Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении американскую артиллерийскую систему и две самоходки "Гвоздика", заявили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T13:59
2023-02-25T13:59
2023-02-25T13:59
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении американскую артиллерийскую систему и две самоходки "Гвоздика", заявили в субботу в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854269005.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
ВС России уничтожили на Херсонском направлении три артиллерийских орудия
ВС России уничтожили на Херсонском направлении американскую артиллерийскую систему