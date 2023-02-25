https://ria.ru/20230225/orudiya-1854269793.html

ВС России уничтожили на Херсонском направлении три артиллерийских орудия

ВС России уничтожили на Херсонском направлении три артиллерийских орудия - РИА Новости, 25.02.2023

ВС России уничтожили на Херсонском направлении три артиллерийских орудия

Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении американскую артиллерийскую систему и две самоходки "Гвоздика", заявили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T13:59

2023-02-25T13:59

2023-02-25T13:59

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

херсонская область

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении американскую артиллерийскую систему и две самоходки "Гвоздика", заявили в субботу в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854269005.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область