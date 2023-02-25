https://ria.ru/20230225/opk-1854244543.html

Российский ОПК может произвести все для отражения агрессии, заявил Медведев

Российский ОПК может произвести все для отражения агрессии, заявил Медведев - РИА Новости, 25.02.2023

Российский ОПК может произвести все для отражения агрессии, заявил Медведев

Оборонная промышленность позволит России отразить любую агрессию, отечественные оружейники расширили производство своей продукции и хорошо изучили вражеское... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T11:09

2023-02-25T11:09

2023-02-25T11:56

дмитрий медведев

россия

киев

безопасность

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Оборонная промышленность позволит России отразить любую агрессию, отечественные оружейники расширили производство своей продукции и хорошо изучили вражеское вооружение, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в статье для журнала "Национальная оборона"."Наш оборонно-промышленный комплекс в состоянии произвести все необходимое для отражения и подавления любой агрессии. Не допустить даже малейшего риска для безопасности и суверенитета России и ее союзников", — написал он.Медведев подчеркнул, что предприятия ОПК работают слаженно и без сбоев, справляясь с гособоронзаказом, хотя выпуск их продукции увеличился в десятки раз.Причем, по его словам, оружейники не просто расширяют производство, но и внедряют новейшие технологии, совершенствуя их в самом процессе работы. Определенную пользу принесли и трофеи, захваченные во время спецоперации."Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного — опыт противника обратили себе на пользу", — пояснил зампред Совбеза.Он отметил, что многие КБ трудятся с полной самоотдачей круглые сутки, в три смены.По его мнению, коллективный Запад рассчитывает одолеть Россию чужими руками — для них это оправдывает любые расходы, а на страдания простых украинцев и европейцев им "плевать с высокой колокольни". Но так Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем за ненадобностью сдаст ее в утиль, заключил Медведев.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854102290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий медведев, россия, киев, безопасность