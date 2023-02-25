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Российский ОПК может произвести все для отражения агрессии, заявил Медведев - РИА Новости, 25.02.2023
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Российский ОПК может произвести все для отражения агрессии, заявил Медведев
Российский ОПК может произвести все для отражения агрессии, заявил Медведев - РИА Новости, 25.02.2023
Российский ОПК может произвести все для отражения агрессии, заявил Медведев
Оборонная промышленность позволит России отразить любую агрессию, отечественные оружейники расширили производство своей продукции и хорошо изучили вражеское... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:09
2023-02-25T11:56
дмитрий медведев
россия
киев
безопасность
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Оборонная промышленность позволит России отразить любую агрессию, отечественные оружейники расширили производство своей продукции и хорошо изучили вражеское вооружение, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в статье для журнала "Национальная оборона"."Наш оборонно-промышленный комплекс в состоянии произвести все необходимое для отражения и подавления любой агрессии. Не допустить даже малейшего риска для безопасности и суверенитета России и ее союзников", — написал он.Медведев подчеркнул, что предприятия ОПК работают слаженно и без сбоев, справляясь с гособоронзаказом, хотя выпуск их продукции увеличился в десятки раз.Причем, по его словам, оружейники не просто расширяют производство, но и внедряют новейшие технологии, совершенствуя их в самом процессе работы. Определенную пользу принесли и трофеи, захваченные во время спецоперации."Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного — опыт противника обратили себе на пользу", — пояснил зампред Совбеза.Он отметил, что многие КБ трудятся с полной самоотдачей круглые сутки, в три смены.По его мнению, коллективный Запад рассчитывает одолеть Россию чужими руками — для них это оправдывает любые расходы, а на страдания простых украинцев и европейцев им "плевать с высокой колокольни". Но так Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем за ненадобностью сдаст ее в утиль, заключил Медведев.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html
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дмитрий медведев, россия, киев, безопасность
Дмитрий Медведев, Россия, Киев, Безопасность
11:09 25.02.2023 (обновлено: 11:56 25.02.2023)
 
Российский ОПК может произвести все для отражения агрессии, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: российский ОПК может произвести все для отражения любой агрессии

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения Уралвагонзавода
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения Уралвагонзавода - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения Уралвагонзавода. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Оборонная промышленность позволит России отразить любую агрессию, отечественные оружейники расширили производство своей продукции и хорошо изучили вражеское вооружение, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в статье для журнала "Национальная оборона".
"Наш оборонно-промышленный комплекс в состоянии произвести все необходимое для отражения и подавления любой агрессии. Не допустить даже малейшего риска для безопасности и суверенитета России и ее союзников", — написал он.
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Медведев подчеркнул, что предприятия ОПК работают слаженно и без сбоев, справляясь с гособоронзаказом, хотя выпуск их продукции увеличился в десятки раз.
"Сейчас оборонная промышленность нашей страны работает так, что никакие масштабные поставки западного оружия нашим врагам преимущество на линии столкновения обеспечить не смогут", — добавил он.
Причем, по его словам, оружейники не просто расширяют производство, но и внедряют новейшие технологии, совершенствуя их в самом процессе работы. Определенную пользу принесли и трофеи, захваченные во время спецоперации.
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"Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного — опыт противника обратили себе на пользу", — пояснил зампред Совбеза.
Он отметил, что многие КБ трудятся с полной самоотдачей круглые сутки, в три смены.

"Смешно было слышать от киевских фантазеров рассуждения о том, что в России кончились ракеты или остановилось производство. Реальность убедила их в обратном — до сих пор не могут отойти от шока", — уверен Медведев.

По его мнению, коллективный Запад рассчитывает одолеть Россию чужими руками — для них это оправдывает любые расходы, а на страдания простых украинцев и европейцев им "плевать с высокой колокольни". Но так Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем за ненадобностью сдаст ее в утиль, заключил Медведев.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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