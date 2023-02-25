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Лукашенко заявил, что США скупают голоса в ООН - РИА Новости, 25.02.2023
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Лукашенко заявил, что США скупают голоса в ООН
Лукашенко заявил, что США скупают голоса в ООН - РИА Новости, 25.02.2023
Лукашенко заявил, что США скупают голоса в ООН
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в скупке голосов в ООН. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T15:17
2023-02-25T15:17
в мире
белоруссия
сша
александр лукашенко
оон
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в скупке голосов в ООН. "В Организации Объединенных Наций сильные государства давят на меньшие. Америка печатает доллары. Тебе даст доллар – будешь голосовать. Не будешь голосовать – не получишь. Так ведут себя и другие сильные страны. Которые западные. Я много раз был в ООН и видел это", - цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня". По мнению белорусского лидера, ООН ни разу не приняла нормального решения, когда оно было востребовано. "Ладно, не по войне. Пусть бы бедность уменьшили в мире, пусть бы бедолагам каким-то помогли. Пусть бы работали хотя бы по гуманитарным вопросам. Но везде расхождения. Даже когда Россия и Беларусь вносят резолюцию по войне, по безопасности, американцы и другие голосуют против. Но это нонсенс. Поэтому вы так и ставите вопрос, что эта организация ничего не дает", - сказал президент Белоруссии.
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в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, оон
В мире, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, ООН
15:17 25.02.2023
 
Лукашенко заявил, что США скупают голоса в ООН

Президент Белоруссии Лукашенко обвинил США в скупке голосов в ООН

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в скупке голосов в ООН.
"В Организации Объединенных Наций сильные государства давят на меньшие. Америка печатает доллары. Тебе даст доллар – будешь голосовать. Не будешь голосовать – не получишь. Так ведут себя и другие сильные страны. Которые западные. Я много раз был в ООН и видел это", - цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".
По мнению белорусского лидера, ООН ни разу не приняла нормального решения, когда оно было востребовано.
"Ладно, не по войне. Пусть бы бедность уменьшили в мире, пусть бы бедолагам каким-то помогли. Пусть бы работали хотя бы по гуманитарным вопросам. Но везде расхождения. Даже когда Россия и Беларусь вносят резолюцию по войне, по безопасности, американцы и другие голосуют против. Но это нонсенс. Поэтому вы так и ставите вопрос, что эта организация ничего не дает", - сказал президент Белоруссии.
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Вчера, 08:00
Принуждение мира к миру по-американски — уроки голосования в ООН
 
В миреБелоруссияСШААлександр ЛукашенкоООН
 
 
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