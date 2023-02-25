https://ria.ru/20230225/oon-1854283082.html

Лукашенко заявил, что США скупают голоса в ООН

Лукашенко заявил, что США скупают голоса в ООН - РИА Новости, 25.02.2023

Лукашенко заявил, что США скупают голоса в ООН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в скупке голосов в ООН. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:17

2023-02-25T15:17

2023-02-25T15:17

в мире

белоруссия

сша

александр лукашенко

оон

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в скупке голосов в ООН. "В Организации Объединенных Наций сильные государства давят на меньшие. Америка печатает доллары. Тебе даст доллар – будешь голосовать. Не будешь голосовать – не получишь. Так ведут себя и другие сильные страны. Которые западные. Я много раз был в ООН и видел это", - цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня". По мнению белорусского лидера, ООН ни разу не приняла нормального решения, когда оно было востребовано. "Ладно, не по войне. Пусть бы бедность уменьшили в мире, пусть бы бедолагам каким-то помогли. Пусть бы работали хотя бы по гуманитарным вопросам. Но везде расхождения. Даже когда Россия и Беларусь вносят резолюцию по войне, по безопасности, американцы и другие голосуют против. Но это нонсенс. Поэтому вы так и ставите вопрос, что эта организация ничего не дает", - сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html

белоруссия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, оон