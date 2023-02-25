На Сахалине неизвестные убили 26 краснокнижных оленей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев — РИА Новости. На севере Сахалина обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя, сообщили РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства."Сотрудники лесничества 24 февраля во время очередного рейда по защите и охране объектов животного мира обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя в труднодоступном месте в Охинском районе. В настоящее время мы оформляем материалы для передачи их в правоохранительные органы", — сказала собеседница агентства.По ее словам, браконьерам грозит уголовная ответственность с обязательным возмещением нанесенного природе ущерба.В соцсетях и местных СМИ в пятницу распространили видео, автор которого снял останки убитых оленей. Как рассказал мужчина за кадром, неизвестные браконьеры в Охинском районе уничтожили 25 животных, в том числе 13 самок, некоторые из которых — беременные. Останки животных нашли 24 февраля в верховьях реки Дуна.Прокуратура Сахалинской области организовала проверку.Выяснением обстоятельств происшествия занимается и Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением контролирующих органов. Они дадут оценку соблюдению законодательства о животном мире, полноте принятых мер, направленных на сохранение особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу Сахалина и Российской Федерации.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев — РИА Новости. На севере Сахалина обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя, сообщили РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.
"Сотрудники лесничества 24 февраля во время очередного рейда по защите и охране объектов животного мира обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя в труднодоступном месте в Охинском районе. В настоящее время мы оформляем материалы для передачи их в правоохранительные органы", — сказала собеседница агентства.
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По ее словам, браконьерам грозит уголовная ответственность с обязательным возмещением нанесенного природе ущерба.
"Популяция дикого северного оленя на Сахалине занесена в Красную книгу области. В регионе их насчитывается около двух тысяч особей", — уточнил представитель ведомства.
В соцсетях и местных СМИ в пятницу распространили видео, автор которого снял останки убитых оленей. Как рассказал мужчина за кадром, неизвестные браконьеры в Охинском районе уничтожили 25 животных, в том числе 13 самок, некоторые из которых — беременные. Останки животных нашли 24 февраля в верховьях реки Дуна.
Выяснением обстоятельств происшествия занимается и Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением контролирующих органов. Они дадут оценку соблюдению законодательства о животном мире, полноте принятых мер, направленных на сохранение особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу Сахалина и Российской Федерации.
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