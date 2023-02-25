Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине неизвестные убили 26 краснокнижных оленей - РИА Новости, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230225/olen-1854224691.html
На Сахалине неизвестные убили 26 краснокнижных оленей
На Сахалине неизвестные убили 26 краснокнижных оленей - РИА Новости, 25.02.2023
На Сахалине неизвестные убили 26 краснокнижных оленей
На севере Сахалина обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя, сообщили РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T04:33
2023-02-25T07:16
происшествия
сахалин
сахалинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799660072_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e9070d54b48d81fbd39bc9508cc399e.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев — РИА Новости. На севере Сахалина обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя, сообщили РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства."Сотрудники лесничества 24 февраля во время очередного рейда по защите и охране объектов животного мира обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя в труднодоступном месте в Охинском районе. В настоящее время мы оформляем материалы для передачи их в правоохранительные органы", — сказала собеседница агентства.По ее словам, браконьерам грозит уголовная ответственность с обязательным возмещением нанесенного природе ущерба.В соцсетях и местных СМИ в пятницу распространили видео, автор которого снял останки убитых оленей. Как рассказал мужчина за кадром, неизвестные браконьеры в Охинском районе уничтожили 25 животных, в том числе 13 самок, некоторые из которых — беременные. Останки животных нашли 24 февраля в верховьях реки Дуна.Прокуратура Сахалинской области организовала проверку.Выяснением обстоятельств происшествия занимается и Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением контролирующих органов. Они дадут оценку соблюдению законодательства о животном мире, полноте принятых мер, направленных на сохранение особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу Сахалина и Российской Федерации.
https://ria.ru/20230221/okhota-1853513041.html
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799660072_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_5f0c611146e38b6fe968f50c9838e415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалин, сахалинская область
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область
04:33 25.02.2023 (обновлено: 07:16 25.02.2023)
 
На Сахалине неизвестные убили 26 краснокнижных оленей

На севере Сахалина обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя

© Unsplash / Diana ParkhouseОлень
Олень
© Unsplash / Diana Parkhouse
Олень. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев — РИА Новости. На севере Сахалина обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя, сообщили РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.
"Сотрудники лесничества 24 февраля во время очередного рейда по защите и охране объектов животного мира обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя в труднодоступном месте в Охинском районе. В настоящее время мы оформляем материалы для передачи их в правоохранительные органы", — сказала собеседница агентства.
Тест
Крадущийся тигр, затаившийся сайгак. Тест об исчезающих видах животных
12 февраля, 08:00
По ее словам, браконьерам грозит уголовная ответственность с обязательным возмещением нанесенного природе ущерба.

"Популяция дикого северного оленя на Сахалине занесена в Красную книгу области. В регионе их насчитывается около двух тысяч особей", — уточнил представитель ведомства.

В соцсетях и местных СМИ в пятницу распространили видео, автор которого снял останки убитых оленей. Как рассказал мужчина за кадром, неизвестные браконьеры в Охинском районе уничтожили 25 животных, в том числе 13 самок, некоторые из которых — беременные. Останки животных нашли 24 февраля в верховьях реки Дуна.
Прокуратура Сахалинской области организовала проверку.
Выяснением обстоятельств происшествия занимается и Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением контролирующих органов. Они дадут оценку соблюдению законодательства о животном мире, полноте принятых мер, направленных на сохранение особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу Сахалина и Российской Федерации.
Косуля в лесу - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 17:43Новости Подмосковья
Петельный лов животных запретили в Московской области
 
ПроисшествияСахалинСахалинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала