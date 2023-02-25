https://ria.ru/20230225/olen-1854224691.html

На Сахалине неизвестные убили 26 краснокнижных оленей

На Сахалине неизвестные убили 26 краснокнижных оленей - РИА Новости, 25.02.2023

На Сахалине неизвестные убили 26 краснокнижных оленей

На севере Сахалина обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя, сообщили РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T04:33

2023-02-25T04:33

2023-02-25T07:16

происшествия

сахалин

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев — РИА Новости. На севере Сахалина обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя, сообщили РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства."Сотрудники лесничества 24 февраля во время очередного рейда по защите и охране объектов животного мира обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя в труднодоступном месте в Охинском районе. В настоящее время мы оформляем материалы для передачи их в правоохранительные органы", — сказала собеседница агентства.По ее словам, браконьерам грозит уголовная ответственность с обязательным возмещением нанесенного природе ущерба.В соцсетях и местных СМИ в пятницу распространили видео, автор которого снял останки убитых оленей. Как рассказал мужчина за кадром, неизвестные браконьеры в Охинском районе уничтожили 25 животных, в том числе 13 самок, некоторые из которых — беременные. Останки животных нашли 24 февраля в верховьях реки Дуна.Прокуратура Сахалинской области организовала проверку.Выяснением обстоятельств происшествия занимается и Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением контролирующих органов. Они дадут оценку соблюдению законодательства о животном мире, полноте принятых мер, направленных на сохранение особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу Сахалина и Российской Федерации.

https://ria.ru/20230221/okhota-1853513041.html

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сахалинская область

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происшествия, сахалин, сахалинская область