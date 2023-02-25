https://ria.ru/20230225/obvinenie-1854264633.html

Напавшему на сотрудника ОМОН в Петербурге предъявили обвинение

Напавшему на сотрудника ОМОН в Петербурге предъявили обвинение - РИА Новости, 25.02.2023

Напавшему на сотрудника ОМОН в Петербурге предъявили обвинение

Жителю Петербурга, стрелявшему в омоновца, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщил городской главк... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T13:22

2023-02-25T13:22

2023-02-25T15:44

россия

санкт-петербург

происшествия

омон россии

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. Жителю Петербурга, стрелявшему в омоновца, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщил городской главк Следственного комитета.Инцидент произошел накануне утром в центре Петербурга, у входа на станцию метро "Гостиный Двор". По данным следствия, мужчина 1972 года рождения в ответ на законные требования сотрудника ОМОН прекратить нарушать общественный порядок не менее двух раз выстрелил в него из охотничьего гладкоствольного ружья.Пострадавшего сотрудника доставили в больницу. Нападавшего задержали. На месте происшествия изъяли два ружья, травматический пистолет и боеприпасы. Дома у обвиняемого проводятся обыски. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.

https://ria.ru/20230208/prava-1850542383.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, происшествия, омон россии, следственный комитет россии (ск рф)