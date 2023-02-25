https://ria.ru/20230225/obvinenie-1854264633.html
Напавшему на сотрудника ОМОН в Петербурге предъявили обвинение
Напавшему на сотрудника ОМОН в Петербурге предъявили обвинение - РИА Новости, 25.02.2023
Напавшему на сотрудника ОМОН в Петербурге предъявили обвинение
Жителю Петербурга, стрелявшему в омоновца, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщил городской главк... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T13:22
2023-02-25T13:22
2023-02-25T15:44
россия
санкт-петербург
происшествия
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. Жителю Петербурга, стрелявшему в омоновца, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщил городской главк Следственного комитета.Инцидент произошел накануне утром в центре Петербурга, у входа на станцию метро "Гостиный Двор". По данным следствия, мужчина 1972 года рождения в ответ на законные требования сотрудника ОМОН прекратить нарушать общественный порядок не менее двух раз выстрелил в него из охотничьего гладкоствольного ружья.Пострадавшего сотрудника доставили в больницу. Нападавшего задержали. На месте происшествия изъяли два ружья, травматический пистолет и боеприпасы. Дома у обвиняемого проводятся обыски. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.
https://ria.ru/20230208/prava-1850542383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, санкт-петербург, происшествия, омон россии, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия, ОМОН России, Следственный комитет России (СК РФ)
13:22 25.02.2023 (обновлено: 15:44 25.02.2023)
Напавшему на сотрудника ОМОН в Петербурге предъявили обвинение
Напавшему на сотрудника ОМОН в Петербурге предъявили обвинение, у него дома идут обыски