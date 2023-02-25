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Напавшему на сотрудника ОМОН в Петербурге предъявили обвинение - РИА Новости, 25.02.2023
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Напавшему на сотрудника ОМОН в Петербурге предъявили обвинение
Напавшему на сотрудника ОМОН в Петербурге предъявили обвинение - РИА Новости, 25.02.2023
Напавшему на сотрудника ОМОН в Петербурге предъявили обвинение
Жителю Петербурга, стрелявшему в омоновца, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщил городской главк... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T13:22
2023-02-25T15:44
россия
санкт-петербург
происшествия
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. Жителю Петербурга, стрелявшему в омоновца, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщил городской главк Следственного комитета.Инцидент произошел накануне утром в центре Петербурга, у входа на станцию метро "Гостиный Двор". По данным следствия, мужчина 1972 года рождения в ответ на законные требования сотрудника ОМОН прекратить нарушать общественный порядок не менее двух раз выстрелил в него из охотничьего гладкоствольного ружья.Пострадавшего сотрудника доставили в больницу. Нападавшего задержали. На месте происшествия изъяли два ружья, травматический пистолет и боеприпасы. Дома у обвиняемого проводятся обыски. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.
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россия
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россия, санкт-петербург, происшествия, омон россии, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия, ОМОН России, Следственный комитет России (СК РФ)
13:22 25.02.2023 (обновлено: 15:44 25.02.2023)
 
Напавшему на сотрудника ОМОН в Петербурге предъявили обвинение

Напавшему на сотрудника ОМОН в Петербурге предъявили обвинение, у него дома идут обыски

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. Жителю Петербурга, стрелявшему в омоновца, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщил городской главк Следственного комитета.
Инцидент произошел накануне утром в центре Петербурга, у входа на станцию метро "Гостиный Двор". По данным следствия, мужчина 1972 года рождения в ответ на законные требования сотрудника ОМОН прекратить нарушать общественный порядок не менее двух раз выстрелил в него из охотничьего гладкоствольного ружья.
Пострадавшего сотрудника доставили в больницу. Нападавшего задержали. На месте происшествия изъяли два ружья, травматический пистолет и боеприпасы.
Дома у обвиняемого проводятся обыски. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 13:48
В Петербурге идут обыски по делам о взятках за получение водительских прав
 
РоссияСанкт-ПетербургПроисшествияОМОН РоссииСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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