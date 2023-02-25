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Украинские войска ночью выпустили около 50 снарядов по левобережью Днепра - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска ночью выпустили около 50 снарядов по левобережью Днепра
Украинские войска ночью выпустили около 50 снарядов по левобережью Днепра - РИА Новости, 25.02.2023
Украинские войска ночью выпустили около 50 снарядов по левобережью Днепра
Украинская артиллерия наносила ночью удары по городам Каховка, Новая Каховка, Алёшки и окрестным сёлам на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T09:46
2023-02-25T09:46
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
каховка
новая каховка
херсон
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 фев – РИА Новости. Украинская артиллерия наносила ночью удары по городам Каховка, Новая Каховка, Алёшки и окрестным сёлам на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 50 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки, Каиры, Таврийск, выпустив в общей сложности 49 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал собеседник агентства. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
херсонская область
каховка
новая каховка
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происшествия, херсонская область , каховка, новая каховка, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Каховка, Новая Каховка, Херсон, Вооруженные силы Украины
09:46 25.02.2023
 
Украинские войска ночью выпустили около 50 снарядов по левобережью Днепра

Экстренные службы: ВСУ ночью выпустили 49 снарядов по городам и селам левобережья Днепра

© Фото : Администрация Новокаховского городского округаПоследствия обстрела ВСУ Новой Каховки
Последствия обстрела ВСУ Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Фото : Администрация Новокаховского городского округа
Последствия обстрела ВСУ Новой Каховки. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 фев – РИА Новости. Украинская артиллерия наносила ночью удары по городам Каховка, Новая Каховка, Алёшки и окрестным сёлам на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 50 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки, Каиры, Таврийск, выпустив в общей сложности 49 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал собеседник агентства.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьКаховкаНовая КаховкаХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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