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Украинские войска выпустили четыре крупнокалиберных снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили четыре крупнокалиберных снаряда по Донецку - РИА Новости, 25.02.2023

Украинские войска выпустили четыре крупнокалиберных снаряда по Донецку

Украинские войска в 14.55 выпустили 4 снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:19

2023-02-25T15:19

2023-02-25T15:19

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

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нато

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 выпустили 4 снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.55 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1853634459.html

донецк

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато