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Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 25.02.2023
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Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 25.02.2023
Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив семь снарядов за 40 минут, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:00
2023-02-25T11:00
донецкая народная республика
донецк
макеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив семь снарядов за 40 минут, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.00 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.40 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, макеевка, сцкк, нато
Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, СЦКК, НАТО
11:00 25.02.2023
 
Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку семью снарядами за сорок минут

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкна в помещении общежития Донецкого национального университета, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ
Окна в помещении общежития Донецкого национального университета, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окна в помещении общежития Донецкого национального университета, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив семь снарядов за 40 минут, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.00 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.40 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 22:22Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
 
Донецкая Народная РеспубликаДонецкМакеевкаСЦККНАТО
 
 
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