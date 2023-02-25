https://ria.ru/20230225/obstrel-1854243037.html

Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 25.02.2023

Украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив семь снарядов за 40 минут, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T11:00

2023-02-25T11:00

2023-02-25T11:00

донецкая народная республика

донецк

макеевка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив семь снарядов за 40 минут, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.00 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.40 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230224/obstrel-1854205629.html

донецкая народная республика

донецк

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, донецк, макеевка, сцкк, нато