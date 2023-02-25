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Лукашенко раскритиковал деятельность ОБСЕ - РИА Новости, 25.02.2023
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Лукашенко раскритиковал деятельность ОБСЕ
Лукашенко раскритиковал деятельность ОБСЕ - РИА Новости, 25.02.2023
Лукашенко раскритиковал деятельность ОБСЕ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике деятельность ОБСЕ, заявив, что организация фактически "занимается пустотой". РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:15
2023-02-25T14:15
в мире
белоруссия
сирия
афганистан
александр лукашенко
обсе
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике деятельность ОБСЕ, заявив, что организация фактически "занимается пустотой". "ОБСЕ какое имеет отношение к выборам? Безопасность, сотрудничество в Европе. Какое отношение к выборам? Нет, они влезли сюда, потому что выборы – это инструмент кого-то свалить в какой-то стране. Занимаются пустотой. Но мы будем там, пусть нас там троллят, давят, чтобы показывать их идиотизм", - цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня". Президент Белоруссии напомнил, что решения в ОБСЕ принимаются консенсусом. "Какая бы ситуация ни складывалась в Ираке, в Ливане, Сирии, Афганистане, в Украине, мы собрались на высшем уровне, поговорили… Один против – и всё. Запад не хочет этого разговора", - отметил Лукашенко. "Я же предлагал: давайте соберемся, поговорим, когда в Афганистане, в Сирии "войнуха" началась. Главы государства должны собираться! Я дважды или трижды был на таких совещаниях. Сейчас даже собираться не хотят. На уровне министров иностранных дел в лучшем случае. Поэтому это инструмент для давления", - подчеркнул белорусский лидер. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20230208/gavrilov-1850688038.html
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в мире, белоруссия, сирия, афганистан, александр лукашенко, обсе
В мире, Белоруссия, Сирия, Афганистан, Александр Лукашенко, ОБСЕ
14:15 25.02.2023
 
Лукашенко раскритиковал деятельность ОБСЕ

Президент Белоруссии Лукашенко: ОБСЕ занимается пустотой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике деятельность ОБСЕ, заявив, что организация фактически "занимается пустотой".
"ОБСЕ какое имеет отношение к выборам? Безопасность, сотрудничество в Европе. Какое отношение к выборам? Нет, они влезли сюда, потому что выборы – это инструмент кого-то свалить в какой-то стране. Занимаются пустотой. Но мы будем там, пусть нас там троллят, давят, чтобы показывать их идиотизм", - цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 22:52
Гаврилов: США сделали из ОБСЕ ширму для преступлений неонацистов с Украины
Президент Белоруссии напомнил, что решения в ОБСЕ принимаются консенсусом. "Какая бы ситуация ни складывалась в Ираке, в Ливане, Сирии, Афганистане, в Украине, мы собрались на высшем уровне, поговорили… Один против – и всё. Запад не хочет этого разговора", - отметил Лукашенко.
"Я же предлагал: давайте соберемся, поговорим, когда в Афганистане, в Сирии "войнуха" началась. Главы государства должны собираться! Я дважды или трижды был на таких совещаниях. Сейчас даже собираться не хотят. На уровне министров иностранных дел в лучшем случае. Поэтому это инструмент для давления", - подчеркнул белорусский лидер.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 03:35
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