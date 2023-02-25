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СМИ сообщили о гибели на Украине американского наемника - РИА Новости, 25.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/naemnik-1854234716.html
СМИ сообщили о гибели на Украине американского наемника
СМИ сообщили о гибели на Украине американского наемника - РИА Новости, 25.02.2023
СМИ сообщили о гибели на Украине американского наемника
Бывший американский военный, который действовал на стороне украинских войск, погиб 16 февраля на Украине, сообщает радиостанция WPR со ссылкой на его семью. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T09:20
2023-02-25T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
афганистан
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бывший американский военный, который действовал на стороне украинских войск, погиб 16 февраля на Украине, сообщает радиостанция WPR со ссылкой на его семью. "Эндрю Питерс... погиб 16 февраля, сражаясь вместе с Интернациональным легионом обороны Украины", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что Питерс ранее служил в Афганистане.
https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845158118.html
украина
афганистан
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в мире, украина, афганистан, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Афганистан, США, Вооруженные силы Украины
09:20 25.02.2023
 
СМИ сообщили о гибели на Украине американского наемника

WPR: на Украине погиб бывший американский военный Питерс, служивший в Афганистане

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бывший американский военный, который действовал на стороне украинских войск, погиб 16 февраля на Украине, сообщает радиостанция WPR со ссылкой на его семью.
"Эндрю Питерс... погиб 16 февраля, сражаясь вместе с Интернациональным легионом обороны Украины", - говорится в сообщении радиостанции.
Отмечается, что Питерс ранее служил в Афганистане.
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 12:59Специальная военная операция на Украине
Киев поручил оборону Артемовска иностранным наемникам, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАфганистанСШАВооруженные силы Украины
 
 
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