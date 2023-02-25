https://ria.ru/20230225/naemnik-1854234716.html

СМИ сообщили о гибели на Украине американского наемника

СМИ сообщили о гибели на Украине американского наемника - РИА Новости, 25.02.2023

СМИ сообщили о гибели на Украине американского наемника

Бывший американский военный, который действовал на стороне украинских войск, погиб 16 февраля на Украине, сообщает радиостанция WPR со ссылкой на его семью. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T09:20

2023-02-25T09:20

2023-02-25T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

афганистан

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бывший американский военный, который действовал на стороне украинских войск, погиб 16 февраля на Украине, сообщает радиостанция WPR со ссылкой на его семью. "Эндрю Питерс... погиб 16 февраля, сражаясь вместе с Интернациональным легионом обороны Украины", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что Питерс ранее служил в Афганистане.

https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845158118.html

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сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, афганистан, сша, вооруженные силы украины