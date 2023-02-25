https://ria.ru/20230225/naemnik-1854234716.html
СМИ сообщили о гибели на Украине американского наемника
СМИ сообщили о гибели на Украине американского наемника - РИА Новости, 25.02.2023
СМИ сообщили о гибели на Украине американского наемника
Бывший американский военный, который действовал на стороне украинских войск, погиб 16 февраля на Украине, сообщает радиостанция WPR со ссылкой на его семью. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T09:20
2023-02-25T09:20
2023-02-25T09:20
специальная военная операция на украине
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украина
афганистан
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бывший американский военный, который действовал на стороне украинских войск, погиб 16 февраля на Украине, сообщает радиостанция WPR со ссылкой на его семью. "Эндрю Питерс... погиб 16 февраля, сражаясь вместе с Интернациональным легионом обороны Украины", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что Питерс ранее служил в Афганистане.
https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845158118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, афганистан, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Афганистан, США, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о гибели на Украине американского наемника
WPR: на Украине погиб бывший американский военный Питерс, служивший в Афганистане