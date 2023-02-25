https://ria.ru/20230225/mozhga-1854232973.html
Мэр Можги ушел в отставку после скандала с крупной коммунальной аварией
Мэр Можги ушел в отставку после скандала с крупной коммунальной аварией - РИА Новости, 25.02.2023
Мэр Можги ушел в отставку после скандала с крупной коммунальной аварией
Мэр удмуртского города Можга Михаил Трофимов уходит в отставку по собственному желанию, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T08:59
2023-02-25T08:59
2023-02-25T08:59
удмуртская республика (удмуртия)
можга
происшествия
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УФА, 25 фев - РИА Новости. Мэр удмуртского города Можга Михаил Трофимов уходит в отставку по собственному желанию, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. Ранее сообщалось, что в середине января в мороз три дня без теплоснабжения оставались 79 многоквартирных домов, в которых проживают около 11 тысяч человек, и 12 социальных объектов. Также в домах не было горячей воды. Также в этих домах временно отключилась электроэнергия, предположительно, из-за нагрузки на сети, потому что люди обогревались электроприборами. При этом соцслужбы города в соцсетях сообщили о предоставлении пунктов размещения только, когда теплоснабжение было восстановлено. В городе проживают около 50 тысяч человек. Горожане продолжали жаловаться на холод в квартирах, некоторые требовали отставки мэра. Власти региона создали комиссию и выяснили, что коммунальная авария в городе произошла из-за износа теплосетей и сбоев в организационной работе. "Глава Можги Михаил Трофимов принял решение о сложении полномочий по собственному желанию. Последним рабочим днем на посту градоначальника станет 25 февраля", - сообщает пресс-служба руководителя Удмуртии. Отмечается, что обязанности главы города до проведения конкурса будет первый заместитель - заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальной политике Эрик Уразов.
https://ria.ru/20230215/arest-1852128611.html
https://ria.ru/20230117/belgorod-1845542989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удмуртская республика (удмуртия), можга, происшествия
Удмуртская Республика (Удмуртия), Можга, Происшествия
Мэр Можги ушел в отставку после скандала с крупной коммунальной аварией
Мэр удмуртской Можги Трофимов ушел в отставку после крупной коммунальной аварии в мороз
УФА, 25 фев - РИА Новости. Мэр удмуртского города Можга Михаил Трофимов уходит в отставку по собственному желанию, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
Ранее сообщалось, что в середине января в мороз три дня без теплоснабжения оставались 79 многоквартирных домов, в которых проживают около 11 тысяч человек, и 12 социальных объектов. Также в домах не было горячей воды. Также в этих домах временно отключилась электроэнергия, предположительно, из-за нагрузки на сети, потому что люди обогревались электроприборами.
При этом соцслужбы города в соцсетях сообщили о предоставлении пунктов размещения только, когда теплоснабжение было восстановлено. В городе проживают около 50 тысяч человек. Горожане продолжали жаловаться на холод в квартирах, некоторые требовали отставки мэра.
Власти региона создали комиссию и выяснили, что коммунальная авария в городе произошла из-за износа теплосетей и сбоев в организационной работе.
"Глава Можги Михаил Трофимов принял решение о сложении полномочий по собственному желанию. Последним рабочим днем на посту градоначальника станет 25 февраля", - сообщает пресс-служба руководителя Удмуртии.
Отмечается, что обязанности главы города до проведения конкурса будет первый заместитель - заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальной политике Эрик Уразов.