https://ria.ru/20230225/mozhga-1854232973.html

Мэр Можги ушел в отставку после скандала с крупной коммунальной аварией

Мэр Можги ушел в отставку после скандала с крупной коммунальной аварией - РИА Новости, 25.02.2023

Мэр Можги ушел в отставку после скандала с крупной коммунальной аварией

Мэр удмуртского города Можга Михаил Трофимов уходит в отставку по собственному желанию, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T08:59

2023-02-25T08:59

2023-02-25T08:59

удмуртская республика (удмуртия)

можга

происшествия

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УФА, 25 фев - РИА Новости. Мэр удмуртского города Можга Михаил Трофимов уходит в отставку по собственному желанию, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. Ранее сообщалось, что в середине января в мороз три дня без теплоснабжения оставались 79 многоквартирных домов, в которых проживают около 11 тысяч человек, и 12 социальных объектов. Также в домах не было горячей воды. Также в этих домах временно отключилась электроэнергия, предположительно, из-за нагрузки на сети, потому что люди обогревались электроприборами. При этом соцслужбы города в соцсетях сообщили о предоставлении пунктов размещения только, когда теплоснабжение было восстановлено. В городе проживают около 50 тысяч человек. Горожане продолжали жаловаться на холод в квартирах, некоторые требовали отставки мэра. Власти региона создали комиссию и выяснили, что коммунальная авария в городе произошла из-за износа теплосетей и сбоев в организационной работе. "Глава Можги Михаил Трофимов принял решение о сложении полномочий по собственному желанию. Последним рабочим днем на посту градоначальника станет 25 февраля", - сообщает пресс-служба руководителя Удмуртии. Отмечается, что обязанности главы города до проведения конкурса будет первый заместитель - заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальной политике Эрик Уразов.

https://ria.ru/20230215/arest-1852128611.html

https://ria.ru/20230117/belgorod-1845542989.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

удмуртская республика (удмуртия), можга, происшествия