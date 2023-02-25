Городские службы Москвы работают по ликвидации последствий снегопада

Заммэра Бирюков: городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада
Столичные службы готовятся к любым проявлениям зимы заранее. За несколько дней до первого снега специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начинают готовить коммунальную спецтехнику к зиме. Большинство машин предприятия универсальны, в уборке московских улиц их задействуют круглый год, меняется лишь сезонное навесное оборудование.
Столичные службы готовятся к любым проявлениям зимы заранее. За несколько дней до первого снега специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начинают готовить коммунальную спецтехнику к зиме. Большинство машин предприятия универсальны, в уборке московских улиц их задействуют круглый год, меняется лишь сезонное навесное оборудование.
Переоборудуют московскую спецтехнику на базах ГБУ "Автомобильные дороги" под тщательным контролем специалистов, которые проводят обследование машин, диагностику их состояния и при необходимости ремонтируют износившиеся или поломанные элементы.
Переоборудуют московскую спецтехнику на базах ГБУ "Автомобильные дороги" под тщательным контролем специалистов, которые проводят обследование машин, диагностику их состояния и при необходимости ремонтируют износившиеся или поломанные элементы.
На снегоуборочные машины устанавливают сменные элементы, предназначенные для работы в зимний сезон. В первую очередь это плужно-щеточное оборудование, с помощью которого дороги очищают от снега. Для борьбы с обледенением дорог на машины крепятся бункеры для распределения противогололедных материалов.
На снегоуборочные машины устанавливают сменные элементы, предназначенные для работы в зимний сезон. В первую очередь это плужно-щеточное оборудование, с помощью которого дороги очищают от снега. Для борьбы с обледенением дорог на машины крепятся бункеры для распределения противогололедных материалов.
Уборкой Москвы зимой занимаются три вида спецтехники. Для прометания проезжей части на улицы выходят машины, оборудованные плужно-щеточными элементами, для обработки противогололедными материалами — специальные распределители твердых и жидких ПГМ, для сбора и утилизации снега — погрузочная техника.
Уборкой Москвы зимой занимаются три вида спецтехники. Для прометания проезжей части на улицы выходят машины, оборудованные плужно-щеточными элементами, для обработки противогололедными материалами — специальные распределители твердых и жидких ПГМ, для сбора и утилизации снега — погрузочная техника.
Зимой часто применяется технология роторной переброски снега. Роторная техника перекидывает сформированные валы выпавшего снега, которые образуются после работы плужно-щеточных машин, на прилегающие к дороге участки.
Зимой часто применяется технология роторной переброски снега. Роторная техника перекидывает сформированные валы выпавшего снега, которые образуются после работы плужно-щеточных машин, на прилегающие к дороге участки.
Роторная техника передвигается вдоль вала и перебрасывает снег через специальное погрузочное устройство (желоб) в кузов автомобиля-самосвала, следующего рядом с ней. Снегоуборочное роторное оборудование может быть установлено на тракторном, автомобильном или специальном шасси, а также шасси фронтального погрузчика. Использование такой высокопроизводительной снегоуборочной техники позволяет за короткий срок убрать валы снега.
Роторная техника передвигается вдоль вала и перебрасывает снег через специальное погрузочное устройство (желоб) в кузов автомобиля-самосвала, следующего рядом с ней. Снегоуборочное роторное оборудование может быть установлено на тракторном, автомобильном или специальном шасси, а также шасси фронтального погрузчика. Использование такой высокопроизводительной снегоуборочной техники позволяет за короткий срок убрать валы снега.
Для расчистки тротуаров и общественных пешеходных пространств Москвы зимой привлекают малогабаритную и более маневренную спецтехнику. Такие машины оснащены навесным оборудованием и убирают снег и наледь в местах, недоступных для крупного транспорта, не мешая при этом проходу горожан.
Для расчистки тротуаров и общественных пешеходных пространств Москвы зимой привлекают малогабаритную и более маневренную спецтехнику. Такие машины оснащены навесным оборудованием и убирают снег и наледь в местах, недоступных для крупного транспорта, не мешая при этом проходу горожан.
В местах, труднодоступных для спецтехники (в узких переулках, на придомовых территориях), очистку производят бригады ручного труда. Этой зимой в связи с обильными осадками город задействовал дополнительные ресурсы — и людские ресурсы, и технические средства. Всего работало около 120 тысяч человек, примерно 14,2 тысячи различной снегоуборочной техники, достаточно большое количество мотоблоков.
В местах, труднодоступных для спецтехники (в узких переулках, на придомовых территориях), очистку производят бригады ручного труда. Этой зимой в связи с обильными осадками город задействовал дополнительные ресурсы — и людские ресурсы, и технические средства. Всего работало около 120 тысяч человек, примерно 14,2 тысячи различной снегоуборочной техники, достаточно большое количество мотоблоков.
Столичные службы готовятся к любым проявлениям зимы заранее. За несколько дней до первого снега специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начинают готовить коммунальную спецтехнику к зиме. Большинство машин предприятия универсальны, в уборке московских улиц их задействуют круглый год, меняется лишь сезонное навесное оборудование.
Переоборудуют московскую спецтехнику на базах ГБУ "Автомобильные дороги" под тщательным контролем специалистов, которые проводят обследование машин, диагностику их состояния и при необходимости ремонтируют износившиеся или поломанные элементы.
На снегоуборочные машины устанавливают сменные элементы, предназначенные для работы в зимний сезон. В первую очередь это плужно-щеточное оборудование, с помощью которого дороги очищают от снега. Для борьбы с обледенением дорог на машины крепятся бункеры для распределения противогололедных материалов.
Уборкой Москвы зимой занимаются три вида спецтехники. Для прометания проезжей части на улицы выходят машины, оборудованные плужно-щеточными элементами, для обработки противогололедными материалами — специальные распределители твердых и жидких ПГМ, для сбора и утилизации снега — погрузочная техника.
Зимой часто применяется технология роторной переброски снега. Роторная техника перекидывает сформированные валы выпавшего снега, которые образуются после работы плужно-щеточных машин, на прилегающие к дороге участки.
Роторная техника передвигается вдоль вала и перебрасывает снег через специальное погрузочное устройство (желоб) в кузов автомобиля-самосвала, следующего рядом с ней. Снегоуборочное роторное оборудование может быть установлено на тракторном, автомобильном или специальном шасси, а также шасси фронтального погрузчика. Использование такой высокопроизводительной снегоуборочной техники позволяет за короткий срок убрать валы снега.
Для расчистки тротуаров и общественных пешеходных пространств Москвы зимой привлекают малогабаритную и более маневренную спецтехнику. Такие машины оснащены навесным оборудованием и убирают снег и наледь в местах, недоступных для крупного транспорта, не мешая при этом проходу горожан.
В местах, труднодоступных для спецтехники (в узких переулках, на придомовых территориях), очистку производят бригады ручного труда. Этой зимой в связи с обильными осадками город задействовал дополнительные ресурсы — и людские ресурсы, и технические средства. Всего работало около 120 тысяч человек, примерно 14,2 тысячи различной снегоуборочной техники, достаточно большое количество мотоблоков.