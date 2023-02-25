https://ria.ru/20230225/moskva-1854279208.html

Городские службы Москвы работают по ликвидации последствий снегопада

Городские службы Москвы работают по ликвидации последствий снегопада - РИА Новости, 25.02.2023

Городские службы Москвы работают по ликвидации последствий снегопада

Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме работу по ликвидации последствий снегопада, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:51

2023-02-25T14:51

2023-02-25T14:51

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

мосводосток

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме работу по ликвидации последствий снегопада, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия снегопада", - говорится в сообщении. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что за прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил до четырех сантиметров, за день выпадет еще до двух сантиметров снега, в ночь на 26 февраля снегопад может усилиться. "В уборке задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации. В течение светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", – рассказал Бирюков. Подчеркивается, что особое внимание уделяется зачистке лотковой зоны. Также очищаются водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. К устранению временных скоплений воды из-за оттепели готовы бригады ГУП "Мосводосток".

https://realty.ria.ru/20230220/sneg-1853087884.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосводосток