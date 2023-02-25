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Городские службы Москвы работают по ликвидации последствий снегопада - РИА Новости, 25.02.2023
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Городские службы Москвы работают по ликвидации последствий снегопада
Городские службы Москвы работают по ликвидации последствий снегопада - РИА Новости, 25.02.2023
Городские службы Москвы работают по ликвидации последствий снегопада
Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме работу по ликвидации последствий снегопада, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:51
2023-02-25T14:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме работу по ликвидации последствий снегопада, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия снегопада", - говорится в сообщении. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что за прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил до четырех сантиметров, за день выпадет еще до двух сантиметров снега, в ночь на 26 февраля снегопад может усилиться. "В уборке задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации. В течение светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", – рассказал Бирюков. Подчеркивается, что особое внимание уделяется зачистке лотковой зоны. Также очищаются водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. К устранению временных скоплений воды из-за оттепели готовы бригады ГУП "Мосводосток".
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосводосток
14:51 25.02.2023
 
Городские службы Москвы работают по ликвидации последствий снегопада

Заммэра Бирюков: городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уборка снега в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме работу по ликвидации последствий снегопада, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия снегопада", - говорится в сообщении.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 11:16Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Белый вал: почему Москва так ловко справляется со снегом
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что за прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил до четырех сантиметров, за день выпадет еще до двух сантиметров снега, в ночь на 26 февраля снегопад может усилиться.
"В уборке задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации. В течение светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", – рассказал Бирюков.
Подчеркивается, что особое внимание уделяется зачистке лотковой зоны. Также очищаются водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. К устранению временных скоплений воды из-за оттепели готовы бригады ГУП "Мосводосток".
Техничный подкат: особенности зимнего дрифта коммунального спецтранспорта
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк

Столичные службы готовятся к любым проявлениям зимы заранее. За несколько дней до первого снега специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начинают готовить коммунальную спецтехнику к зиме. Большинство машин предприятия универсальны, в уборке московских улиц их задействуют круглый год, меняется лишь сезонное навесное оборудование.

Автомобили коммунальной службы во время демонстрации готовности коммунальных служб Москвы к зимнему сезону
1 из 8

Столичные службы готовятся к любым проявлениям зимы заранее. За несколько дней до первого снега специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начинают готовить коммунальную спецтехнику к зиме. Большинство машин предприятия универсальны, в уборке московских улиц их задействуют круглый год, меняется лишь сезонное навесное оборудование.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк

Переоборудуют московскую спецтехнику на базах ГБУ "Автомобильные дороги" под тщательным контролем специалистов, которые проводят обследование машин, диагностику их состояния и при необходимости ремонтируют износившиеся или поломанные элементы.

Ремонт нижней части отвального прицепного устройства
2 из 8

Переоборудуют московскую спецтехнику на базах ГБУ "Автомобильные дороги" под тщательным контролем специалистов, которые проводят обследование машин, диагностику их состояния и при необходимости ремонтируют износившиеся или поломанные элементы.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк

На снегоуборочные машины устанавливают сменные элементы, предназначенные для работы в зимний сезон. В первую очередь это плужно-щеточное оборудование, с помощью которого дороги очищают от снега. Для борьбы с обледенением дорог на машины крепятся бункеры для распределения противогололедных материалов.

Автопарк спецтехники в Москве. На базе ГБУ Автомобильные дороги проходит подготовка коммунальных служб к весенне-летнему сезону
3 из 8

На снегоуборочные машины устанавливают сменные элементы, предназначенные для работы в зимний сезон. В первую очередь это плужно-щеточное оборудование, с помощью которого дороги очищают от снега. Для борьбы с обледенением дорог на машины крепятся бункеры для распределения противогололедных материалов.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Уборкой Москвы зимой занимаются три вида спецтехники. Для прометания проезжей части на улицы выходят машины, оборудованные плужно-щеточными элементами, для обработки противогололедными материалами — специальные распределители твердых и жидких ПГМ, для сбора и утилизации снега — погрузочная техника.

Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
4 из 8

Уборкой Москвы зимой занимаются три вида спецтехники. Для прометания проезжей части на улицы выходят машины, оборудованные плужно-щеточными элементами, для обработки противогололедными материалами — специальные распределители твердых и жидких ПГМ, для сбора и утилизации снега — погрузочная техника.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанк

Зимой часто применяется технология роторной переброски снега. Роторная техника перекидывает сформированные валы выпавшего снега, которые образуются после работы плужно-щеточных машин, на прилегающие к дороге участки.

Снегоуборочные машины во время парада городской техники на Садовом кольце в Москве
5 из 8

Зимой часто применяется технология роторной переброски снега. Роторная техника перекидывает сформированные валы выпавшего снега, которые образуются после работы плужно-щеточных машин, на прилегающие к дороге участки.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Роторная техника передвигается вдоль вала и перебрасывает снег через специальное погрузочное устройство (желоб) в кузов автомобиля-самосвала, следующего рядом с ней. Снегоуборочное роторное оборудование может быть установлено на тракторном, автомобильном или специальном шасси, а также шасси фронтального погрузчика. Использование такой высокопроизводительной снегоуборочной техники позволяет за короткий срок убрать валы снега.

Снегоуборочная техника убирает снег на одной из улиц в Москве
6 из 8

Роторная техника передвигается вдоль вала и перебрасывает снег через специальное погрузочное устройство (желоб) в кузов автомобиля-самосвала, следующего рядом с ней. Снегоуборочное роторное оборудование может быть установлено на тракторном, автомобильном или специальном шасси, а также шасси фронтального погрузчика. Использование такой высокопроизводительной снегоуборочной техники позволяет за короткий срок убрать валы снега.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Для расчистки тротуаров и общественных пешеходных пространств Москвы зимой привлекают малогабаритную и более маневренную спецтехнику. Такие машины оснащены навесным оборудованием и убирают снег и наледь в местах, недоступных для крупного транспорта, не мешая при этом проходу горожан.

Уборка от снега площади Киевского вокзала в Москве
7 из 8

Для расчистки тротуаров и общественных пешеходных пространств Москвы зимой привлекают малогабаритную и более маневренную спецтехнику. Такие машины оснащены навесным оборудованием и убирают снег и наледь в местах, недоступных для крупного транспорта, не мешая при этом проходу горожан.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

В местах, труднодоступных для спецтехники (в узких переулках, на придомовых территориях), очистку производят бригады ручного труда. Этой зимой в связи с обильными осадками город задействовал дополнительные ресурсы — и людские ресурсы, и технические средства. Всего работало около 120 тысяч человек, примерно 14,2 тысячи различной снегоуборочной техники, достаточно большое количество мотоблоков.

Работники коммунальной службы убирают от снега пешеходную часть Крымского моста в Москве
8 из 8

В местах, труднодоступных для спецтехники (в узких переулках, на придомовых территориях), очистку производят бригады ручного труда. Этой зимой в связи с обильными осадками город задействовал дополнительные ресурсы — и людские ресурсы, и технические средства. Всего работало около 120 тысяч человек, примерно 14,2 тысячи различной снегоуборочной техники, достаточно большое количество мотоблоков.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Столичные службы готовятся к любым проявлениям зимы заранее. За несколько дней до первого снега специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начинают готовить коммунальную спецтехнику к зиме. Большинство машин предприятия универсальны, в уборке московских улиц их задействуют круглый год, меняется лишь сезонное навесное оборудование.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
2 из 8

Переоборудуют московскую спецтехнику на базах ГБУ "Автомобильные дороги" под тщательным контролем специалистов, которые проводят обследование машин, диагностику их состояния и при необходимости ремонтируют износившиеся или поломанные элементы.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
3 из 8

На снегоуборочные машины устанавливают сменные элементы, предназначенные для работы в зимний сезон. В первую очередь это плужно-щеточное оборудование, с помощью которого дороги очищают от снега. Для борьбы с обледенением дорог на машины крепятся бункеры для распределения противогололедных материалов.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Уборкой Москвы зимой занимаются три вида спецтехники. Для прометания проезжей части на улицы выходят машины, оборудованные плужно-щеточными элементами, для обработки противогололедными материалами — специальные распределители твердых и жидких ПГМ, для сбора и утилизации снега — погрузочная техника.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Зимой часто применяется технология роторной переброски снега. Роторная техника перекидывает сформированные валы выпавшего снега, которые образуются после работы плужно-щеточных машин, на прилегающие к дороге участки.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
6 из 8

Роторная техника передвигается вдоль вала и перебрасывает снег через специальное погрузочное устройство (желоб) в кузов автомобиля-самосвала, следующего рядом с ней. Снегоуборочное роторное оборудование может быть установлено на тракторном, автомобильном или специальном шасси, а также шасси фронтального погрузчика. Использование такой высокопроизводительной снегоуборочной техники позволяет за короткий срок убрать валы снега.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Для расчистки тротуаров и общественных пешеходных пространств Москвы зимой привлекают малогабаритную и более маневренную спецтехнику. Такие машины оснащены навесным оборудованием и убирают снег и наледь в местах, недоступных для крупного транспорта, не мешая при этом проходу горожан.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
8 из 8

В местах, труднодоступных для спецтехники (в узких переулках, на придомовых территориях), очистку производят бригады ручного труда. Этой зимой в связи с обильными осадками город задействовал дополнительные ресурсы — и людские ресурсы, и технические средства. Всего работало около 120 тысяч человек, примерно 14,2 тысячи различной снегоуборочной техники, достаточно большое количество мотоблоков.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосводосток
 
 
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