https://ria.ru/20230225/moldaviya-1854310402.html

Япония выделит средства на развитие социальной сферы Молдавии

Япония выделит средства на развитие социальной сферы Молдавии - РИА Новости, 25.02.2023

Япония выделит средства на развитие социальной сферы Молдавии

Япония выделит Молдавии 100 миллионов долларов на развитие сферы образования, медицины, гендерного равенства и поддержку других социальных проектов, заявил в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T17:58

2023-02-25T17:58

2023-02-25T17:58

в мире

япония

молдавия

токио

фумио кисида

майя санду

g7

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КИШИНЕВ, 25 фев – РИА Новости. Япония выделит Молдавии 100 миллионов долларов на развитие сферы образования, медицины, гендерного равенства и поддержку других социальных проектов, заявил в субботу вице-премьер, министр иностранных дел республики Нику Попеску. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В стране тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. "Япония через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) выделяет Молдавии кредит в размере 100 миллионов долларов. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасой я высоко оценил оказанную нам в эти трудные времена помощь, которая предназначена для укрепления возможностей государства и решения проблем, стоящих перед нашей страной, а также для реализации множества проектов развития в различных областях, включая медицину, энергоэффективность, сельское хозяйство, образование, охрану окружающей среды и гендерное равенство", - написал Попеску в своем телеграм-канале. Министр отметил, что Япония обещала данную помощь в ходе недавнего саммита G7, который прошел онлайн с участием лидеров стран "Большой семерки". В декабре прошлого года президент Молдавии Майя Санду, находясь с визитом в Токио, обсудила с премьер-министром Японии Фумио Кисидой вопросы энергетической безопасности. Удалось договориться, что Япония направит Молдавии дополнительную помощь в размере 27 миллионов долларов и рассмотрит возможности для дальнейшей финансовой помощи с учетом ситуации в этой стране.

https://ria.ru/20230220/nato-1853268306.html

https://ria.ru/20230222/podderzhka-1853756897.html

япония

молдавия

токио

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в мире, япония, молдавия, токио, фумио кисида, майя санду, g7