Япония выделит средства на развитие социальной сферы Молдавии
Япония предоставит Молдавии сто миллионов долларов на развитие социальной сферы
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Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 фев – РИА Новости. Япония выделит Молдавии 100 миллионов долларов на развитие сферы образования, медицины, гендерного равенства и поддержку других социальных проектов, заявил в субботу вице-премьер, министр иностранных дел республики Нику Попеску.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В стране тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза.
"Япония через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) выделяет Молдавии кредит в размере 100 миллионов долларов. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасой я высоко оценил оказанную нам в эти трудные времена помощь, которая предназначена для укрепления возможностей государства и решения проблем, стоящих перед нашей страной, а также для реализации множества проектов развития в различных областях, включая медицину, энергоэффективность, сельское хозяйство, образование, охрану окружающей среды и гендерное равенство", - написал Попеску в своем телеграм-канале.
Министр отметил, что Япония обещала данную помощь в ходе недавнего саммита G7, который прошел онлайн с участием лидеров стран "Большой семерки".
В декабре прошлого года президент Молдавии Майя Санду, находясь с визитом в Токио, обсудила с премьер-министром Японии Фумио Кисидой вопросы энергетической безопасности. Удалось договориться, что Япония направит Молдавии дополнительную помощь в размере 27 миллионов долларов и рассмотрит возможности для дальнейшей финансовой помощи с учетом ситуации в этой стране.
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