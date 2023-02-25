https://ria.ru/20230225/miting-1854341989.html

Политик рассказала о митинге в Берлине против поставок оружия Киеву

Политик рассказала о митинге в Берлине против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 25.02.2023

Политик рассказала о митинге в Берлине против поставок оружия Киеву

Выступающие за мир немцы не желают того, чтобы немецкие танки использовались для борьбы с правнуками тех, кого нацисты убивали в войне на уничтожение, заявила в РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T23:07

2023-02-25T23:07

2023-02-25T23:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

германия

степан бандера

сара вагенкнехт

олаф шольц

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Выступающие за мир немцы не желают того, чтобы немецкие танки использовались для борьбы с правнуками тех, кого нацисты убивали в войне на уничтожение, заявила в субботу на инициированном ей массовом протесте, политик партии "Левые" Сара Вагенкнехт. Ранее в столице Германии собралась крупномасштабная манифестация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия на Украину, в созванной Вагенкнехт манифестации, по оценкам организаторов, приняли участие десятки тысяч протестующих против наращивания поставок оружия на Украину. "Сегодня политики нашей страны, чьё объединение стало возможным благодаря Горбачеву, хотят разрушить Россию. Сегодня немецкие танки снова будут стрелять по русским солдатам", - заявила Вагенкнехт. Она раскритиковала Россию за происходящее на Украине, однако в то же время призвала не забывать того, что предшествовало конфликту, а также и историю в целом. "Мы не хотим, чтобы немецкими танками стреляли по правнукам тех, кого вермахт убивал миллионами самым жестоким образом", - подчеркнула она. По словам Вагенкнехт, на Украине в отношении истории занимают иную позицию. "Мельник (бывший посол Украины в ФРГ) и иные величины той страны не скрывают, что видят в наци-коллаборанте Степане Бандере национального героя. Бандера – антисемит, который сопричастен к убийству тысячей евреев, поляков и русских. И этот человек почитается Мельником и другими, а наши разжигатели войны с ними запанибрата", - сказала политик. Вагенкнехт подчеркнула, что необходимо прекратить смерти в этом конфликте на истощение, предложить России переговоры и остановить постоянные поставки оружия Киеву. В преддверии состоявшейся демонстрации на портале change.org была опубликована подписанная уже свыше 640 тысячами людей петиция под названием "манифест за мир", инициаторами которой выступили Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma феминистка Алиса Шварцер. Они призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры. Петиция, подписанная рядом известных политиков и знаменитостей, гласит, что той части германского общества, что выступает за мирные переговоры и против военных поставок Киеву, необходимо консолидироваться в мирное движение, иначе ситуация будет накаляться, а страна – всё глубже втягиваться в конфликт.

https://ria.ru/20230224/protest-1854180587.html

https://ria.ru/20230225/miting-1854313544.html

украина

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Несколько тысяч берлинцев вышли на митинг против поставок оружия Украине В Берлине собралась многотысячная манифестация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия на Украину 2023-02-25T23:07 true PT0M08S

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в мире, украина, киев, германия, степан бандера, сара вагенкнехт, олаф шольц