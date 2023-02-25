Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе прошел митинг с призывом сохранить мир в Молдавии - РИА Новости, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230225/miting-1854272814.html
В Кишиневе прошел митинг с призывом сохранить мир в Молдавии
В Кишиневе прошел митинг с призывом сохранить мир в Молдавии - РИА Новости, 25.02.2023
В Кишиневе прошел митинг с призывом сохранить мир в Молдавии
В центре Кишинева прошел антивоенный митинг, участники которого потребовали от властей не втягивать республику в войну, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:15
2023-02-25T17:01
в мире
молдавия
россия
украина
майя санду
владимир зеленский
псрм
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854276872_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa14cbd4c1e7fed2eb1605a0fe7baa4a.jpg
КИШИНЕВ, 25 фев — РИА Новости. В центре Кишинева прошел антивоенный митинг, участники которого потребовали от властей не втягивать республику в войну, передает корреспондент РИА Новости.Акция, организованная оппозиционной Партией социалистов (ПСРМ), проводилась под общим девизом "Молдова — за мир". Манифестанты, собравшиеся перед зданием администрации президента, высказывали мнение о ситуации и о недавних заявлениях руководства об укреплении военного потенциала. "Мы призываем руководство страны отказаться от милитаристских заявлений, просим их не втягивать Молдавию в войну, не провоцировать военный конфликт. Молдавия — многонациональная страна. Мы должны сделать все, чтобы не допустить конфликта на нашей земле, мы должны сделать все, чтобы не допустить эскалации конфликта в Приднестровье, а гарантом этого, конечно, должны служить наши законы, наш нейтралитет", — сказала на митинге депутат парламента Елена Белякова. Один из лидеров ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча заверил присутствующих, что на ближайшем заседании законодательного собрания блок коммунистов и социалистов предложит принять декларацию "о консолидации мира и гарантиях безопасности". "Вместе мы обеспечим условия для всех граждан Молдавии. Мы хотим жить в мирной и нейтральной стране", — сказал он. Акция прошла без эксцессов. Полиция в действия митингующих не вмешивалась и обеспечивала общественный порядок. На прошлой неделе президент Майя Санду выступила на конференции в Мюнхене, где выразила сожаление, что Молдавия пока не может отказаться от нейтрального статуса, так как жители не поддерживают идею вступления в НАТО. Она призвала страны Запада помочь Кишиневу в укреплении обороны, а парламент — ужесточить законодательство в сфере безопасности. При этом президент Украины Владимир Зеленский бездоказательно обвинил Россию в том, что она якобы готовит нападение на Молдавию.В российском Минобороны, в свою очередь, предупредили о возможном вторжении украинских войск в Приднестровье. По данным ведомства, на границах Украины с непризнанной республикой наблюдается значительное скопление сил и военной техники. МИД России предостерег США, НАТО и Украину от авантюрных шагов и заверил, что российские вооруженные силы адекватно отреагируют на угрозы для российского миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы войск и военных складов в Приднестровье.
https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854192253.html
https://ria.ru/20230224/preduprezhdeniya-1854184347.html
https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854130441.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854276872_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_14a22a6fbadc3eb880265721138ead03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, владимир зеленский, псрм, нато, вооруженные силы украины
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, Владимир Зеленский, ПСРМ, НАТО, Вооруженные силы Украины
14:15 25.02.2023 (обновлено: 17:01 25.02.2023)
 
В Кишиневе прошел митинг с призывом сохранить мир в Молдавии

В Кишиневе прошел митинг Партии социалистов с призывом сохранить мир в Молдавии

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкАкция оппозиции "За мир" в Кишиневе
Акция оппозиции За мир в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Акция оппозиции "За мир" в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 фев — РИА Новости. В центре Кишинева прошел антивоенный митинг, участники которого потребовали от властей не втягивать республику в войну, передает корреспондент РИА Новости.
Акция, организованная оппозиционной Партией социалистов (ПСРМ), проводилась под общим девизом "Молдова — за мир". Манифестанты, собравшиеся перед зданием администрации президента, высказывали мнение о ситуации и о недавних заявлениях руководства об укреплении военного потенциала.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 20:34
Эксперт предположил, кто заинтересован в обострении кризиса в Приднестровье
"Мы призываем руководство страны отказаться от милитаристских заявлений, просим их не втягивать Молдавию в войну, не провоцировать военный конфликт. Молдавия — многонациональная страна. Мы должны сделать все, чтобы не допустить конфликта на нашей земле, мы должны сделать все, чтобы не допустить эскалации конфликта в Приднестровье, а гарантом этого, конечно, должны служить наши законы, наш нейтралитет", — сказала на митинге депутат парламента Елена Белякова.
Один из лидеров ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча заверил присутствующих, что на ближайшем заседании законодательного собрания блок коммунистов и социалистов предложит принять декларацию "о консолидации мира и гарантиях безопасности".
"Вместе мы обеспечим условия для всех граждан Молдавии. Мы хотим жить в мирной и нейтральной стране", — сказал он.
Акция прошла без эксцессов. Полиция в действия митингующих не вмешивалась и обеспечивала общественный порядок.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 19:45
МИД Молдавии ответил на предупреждения России о провокациях в Приднестровье
На прошлой неделе президент Майя Санду выступила на конференции в Мюнхене, где выразила сожаление, что Молдавия пока не может отказаться от нейтрального статуса, так как жители не поддерживают идею вступления в НАТО. Она призвала страны Запада помочь Кишиневу в укреплении обороны, а парламент — ужесточить законодательство в сфере безопасности. При этом президент Украины Владимир Зеленский бездоказательно обвинил Россию в том, что она якобы готовит нападение на Молдавию.
В российском Минобороны, в свою очередь, предупредили о возможном вторжении украинских войск в Приднестровье. По данным ведомства, на границах Украины с непризнанной республикой наблюдается значительное скопление сил и военной техники. МИД России предостерег США, НАТО и Украину от авантюрных шагов и заверил, что российские вооруженные силы адекватно отреагируют на угрозы для российского миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы войск и военных складов в Приднестровье.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 14:38
Россия предостерегла НАТО и Украину от авантюрных шагов по Приднестровью
 
В миреМолдавияРоссияУкраинаМайя СандуВладимир ЗеленскийПСРМНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала