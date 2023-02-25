https://ria.ru/20230225/miting-1854272814.html

В Кишиневе прошел митинг с призывом сохранить мир в Молдавии

В Кишиневе прошел митинг с призывом сохранить мир в Молдавии - РИА Новости, 25.02.2023

В Кишиневе прошел митинг с призывом сохранить мир в Молдавии

В центре Кишинева прошел антивоенный митинг, участники которого потребовали от властей не втягивать республику в войну, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:15

2023-02-25T14:15

2023-02-25T17:01

в мире

молдавия

россия

украина

майя санду

владимир зеленский

псрм

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КИШИНЕВ, 25 фев — РИА Новости. В центре Кишинева прошел антивоенный митинг, участники которого потребовали от властей не втягивать республику в войну, передает корреспондент РИА Новости.Акция, организованная оппозиционной Партией социалистов (ПСРМ), проводилась под общим девизом "Молдова — за мир". Манифестанты, собравшиеся перед зданием администрации президента, высказывали мнение о ситуации и о недавних заявлениях руководства об укреплении военного потенциала. "Мы призываем руководство страны отказаться от милитаристских заявлений, просим их не втягивать Молдавию в войну, не провоцировать военный конфликт. Молдавия — многонациональная страна. Мы должны сделать все, чтобы не допустить конфликта на нашей земле, мы должны сделать все, чтобы не допустить эскалации конфликта в Приднестровье, а гарантом этого, конечно, должны служить наши законы, наш нейтралитет", — сказала на митинге депутат парламента Елена Белякова. Один из лидеров ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча заверил присутствующих, что на ближайшем заседании законодательного собрания блок коммунистов и социалистов предложит принять декларацию "о консолидации мира и гарантиях безопасности". "Вместе мы обеспечим условия для всех граждан Молдавии. Мы хотим жить в мирной и нейтральной стране", — сказал он. Акция прошла без эксцессов. Полиция в действия митингующих не вмешивалась и обеспечивала общественный порядок. На прошлой неделе президент Майя Санду выступила на конференции в Мюнхене, где выразила сожаление, что Молдавия пока не может отказаться от нейтрального статуса, так как жители не поддерживают идею вступления в НАТО. Она призвала страны Запада помочь Кишиневу в укреплении обороны, а парламент — ужесточить законодательство в сфере безопасности. При этом президент Украины Владимир Зеленский бездоказательно обвинил Россию в том, что она якобы готовит нападение на Молдавию.В российском Минобороны, в свою очередь, предупредили о возможном вторжении украинских войск в Приднестровье. По данным ведомства, на границах Украины с непризнанной республикой наблюдается значительное скопление сил и военной техники. МИД России предостерег США, НАТО и Украину от авантюрных шагов и заверил, что российские вооруженные силы адекватно отреагируют на угрозы для российского миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы войск и военных складов в Приднестровье.

https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854192253.html

https://ria.ru/20230224/preduprezhdeniya-1854184347.html

https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854130441.html

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в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, владимир зеленский, псрм, нато, вооруженные силы украины