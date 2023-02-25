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В австралийской Аделаиде прошел митинг в поддержку России - РИА Новости, 25.02.2023
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В австралийской Аделаиде прошел митинг в поддержку России
В австралийской Аделаиде прошел митинг в поддержку России - РИА Новости, 25.02.2023
В австралийской Аделаиде прошел митинг в поддержку России
Митинг за свободу и в поддержку России прошел в субботу в австралийском городе Аделаида с участием нескольких сотен человек вслед за аналогичными мероприятиями... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:44
2023-02-25T12:44
в мире
россия
австралия
аделаида
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Митинг за свободу и в поддержку России прошел в субботу в австралийском городе Аделаида с участием нескольких сотен человек вслед за аналогичными мероприятиями в Сиднее и других городах Австралии, сообщил по телефону РИА Новости один из активистов акции Василий Койнов. Митинг, как рассказал он, был санкционированным - для его проведения подавалась заявка в парламент штата, полиция лишь следила за порядком и не препятствовала проведению акции. По его словам, на ступенях у здания парламента штата Южная Австралия участники митинга держали в руках флаги России и Австралии, протестуя, в частности, против нарушения прав русскоязычных жителей Аделаиды. Речь идет об унижении в школах детей, говорящих на русском языке, об оскорблениях на улице лиц, говорящих по-русски, и безразличии местной полиции. Еще один пример - запрет на участие в прошлом фестивале по случаю Дня Австралии (26 января) русскоязычной общины, которой не дали представить свою культуру на празднике "по соображениям безопасности". "Чьей безопасности, осталось непонятным", - сказал Койнов. "Я принес на демонстрацию большие российские флаги, а также маленькие флаги, которые мы раздавали прохожим. С удовольствием брали, останавливались, говорили с нами, спрашивали, махали флажками и шли дальше", - сообщил он. Атаман казаков в Аделаиде 72-летний австралиец Александр Козлов сообщил РИА Новости по телефону, что многие русскоязычные жители Австралии запуганы, боятся за своих детей. "Ситуация примерно такая, как в гитлеровской Германии во время преследования евреев", - сказал Козлов. По его словам, помощь в организации митинга оказал атаман австралийских казаков в Сиднее Семен Бойков, который получил убежище в российском генконсульстве от преследования полиции и через свой видеоканал координирует проведение подобных акций. "Без Семена Бойкова ничего бы не состоялось", - подчеркнул Козлов. В частности, атаман Бойков прислал в Аделаиду флаги России, которые использовали участники демонстрации. Бойков подтвердил РИА Новости закупку им флагов для этой акции. Как сообщалось ранее, акции в поддержку России прошли в Сиднее и других городах Австралии 18 февраля, а 19 февраля - в Вашингтоне. Правительство Австралии полностью поддерживает курс США на конфронтацию с Россией и Китаем, оказывая военную помощь Украине поставками вооружений и подготовкой военных. В то же время во время пандемии в разных штатах Австралии были приняты драконовские меры по подавлению прав и свобод местных жителей под предлогом борьбы с коронавирусом. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ.
https://ria.ru/20230223/drones-1854050951.html
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в мире, россия, австралия, аделаида
В мире, Россия, Австралия, Аделаида
12:44 25.02.2023
 
В австралийской Аделаиде прошел митинг в поддержку России

В австралийской Аделаиде прошел митинг за свободу и в поддержку России

© Aussie CossackУчастники митинга в поддержку России в Аделаиде, Австралия. Кадр из видео
Участники митинга в поддержку России в Аделаиде, Австралия. Кадр из видео
© Aussie Cossack
Участники митинга в поддержку России в Аделаиде, Австралия. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Митинг за свободу и в поддержку России прошел в субботу в австралийском городе Аделаида с участием нескольких сотен человек вслед за аналогичными мероприятиями в Сиднее и других городах Австралии, сообщил по телефону РИА Новости один из активистов акции Василий Койнов.
Митинг, как рассказал он, был санкционированным - для его проведения подавалась заявка в парламент штата, полиция лишь следила за порядком и не препятствовала проведению акции.
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По его словам, на ступенях у здания парламента штата Южная Австралия участники митинга держали в руках флаги России и Австралии, протестуя, в частности, против нарушения прав русскоязычных жителей Аделаиды.
Речь идет об унижении в школах детей, говорящих на русском языке, об оскорблениях на улице лиц, говорящих по-русски, и безразличии местной полиции. Еще один пример - запрет на участие в прошлом фестивале по случаю Дня Австралии (26 января) русскоязычной общины, которой не дали представить свою культуру на празднике "по соображениям безопасности".
"Чьей безопасности, осталось непонятным", - сказал Койнов.
"Я принес на демонстрацию большие российские флаги, а также маленькие флаги, которые мы раздавали прохожим. С удовольствием брали, останавливались, говорили с нами, спрашивали, махали флажками и шли дальше", - сообщил он.
Атаман казаков в Аделаиде 72-летний австралиец Александр Козлов сообщил РИА Новости по телефону, что многие русскоязычные жители Австралии запуганы, боятся за своих детей. "Ситуация примерно такая, как в гитлеровской Германии во время преследования евреев", - сказал Козлов.
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По его словам, помощь в организации митинга оказал атаман австралийских казаков в Сиднее Семен Бойков, который получил убежище в российском генконсульстве от преследования полиции и через свой видеоканал координирует проведение подобных акций.
"Без Семена Бойкова ничего бы не состоялось", - подчеркнул Козлов. В частности, атаман Бойков прислал в Аделаиду флаги России, которые использовали участники демонстрации.
Бойков подтвердил РИА Новости закупку им флагов для этой акции.
Кадр видео, опубликованного на канале Aussie Cossack
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Как сообщалось ранее, акции в поддержку России прошли в Сиднее и других городах Австралии 18 февраля, а 19 февраля - в Вашингтоне.
Правительство Австралии полностью поддерживает курс США на конфронтацию с Россией и Китаем, оказывая военную помощь Украине поставками вооружений и подготовкой военных. В то же время во время пандемии в разных штатах Австралии были приняты драконовские меры по подавлению прав и свобод местных жителей под предлогом борьбы с коронавирусом.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ.
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