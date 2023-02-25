Российские разведчики рассказали об опасности немецких противотанковых мин
Российские разведчики: немецкие "умные" противотанковые мины срабатывают и на пехоту
© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота сапера военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании
Работа сапера военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Российский сапер-разведчик из первого армейского корпуса ВС РФ рассказал РИА Новости о появившихся у украинских войск немецких сенсорных противотанковых минах, срабатывающих как на бронетехнику, так и на пехотинцев.
"Попадались мины германские DM31 (Panzerabwehrverlegemine DM31). Неприятная мина… Эта мина идет с сенсорными датчиками. То есть, если она чувствует, что металла очень много на бойце, она выдает сигнал на подрыв. Работает как на танк, а она рассчитана как бы на танк, так и срабатывает на пехотинца. Есть несколько версий этой мины. Разрабатывалась она в Германии. Выпускалась в Германии, и выпускается", - рассказал сапер-разведчик с позывным "Нафаня".
Военный подчеркнул, что такие мины оснащены механизмом дистанционного съема.
"А есть такие, которые по истечении времени сами сигнализируют, что им нужна замена. И работает от 40 часов… И от 40 дней может стоять, почти до 100 дней", - сообщил минер "Нафаня".
Мина DM31 является противотанковой противоднищевой миной кумулятивного действия с массой заряда в 3,9 кг. Имеет форму диска диаметром 25,4 сантиметра, толщиной 13,3 сантиметра, защитного цвета. Часть корпуса покрыта слоем резины. Принята на вооружение Бундесвера в 1989 году.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.