https://ria.ru/20230225/lukashenko-1854259760.html

Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным - РИА Новости, 25.02.2023

Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вчера долго общался с главой РФ Владимиром Путиным на разные темы. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T12:50

2023-02-25T12:50

2023-02-25T12:59

политика

александр лукашенко

владимир путин

россия

белоруссия

союзное государство

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вчера долго общался с главой РФ Владимиром Путиным на разные темы."Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221015/lukashenko-1824276827.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия