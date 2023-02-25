https://ria.ru/20230225/lukashenko-1854259760.html
Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным
Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным - РИА Новости, 25.02.2023
Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вчера долго общался с главой РФ Владимиром Путиным на разные темы. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:50
2023-02-25T12:50
2023-02-25T12:59
политика
александр лукашенко
владимир путин
россия
белоруссия
союзное государство
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вчера долго общался с главой РФ Владимиром Путиным на разные темы."Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221015/lukashenko-1824276827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия
Политика, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Союзное государство
12:50 25.02.2023 (обновлено: 12:59 25.02.2023)
Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным
Лукашенко: вчера долго говорил с Путиным, у нас отношения дай Бог, чтоб всегда были такими