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Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным - РИА Новости, 25.02.2023
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Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным
Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным - РИА Новости, 25.02.2023
Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вчера долго общался с главой РФ Владимиром Путиным на разные темы. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:50
2023-02-25T12:59
политика
александр лукашенко
владимир путин
россия
белоруссия
союзное государство
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вчера долго общался с главой РФ Владимиром Путиным на разные темы."Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.
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политика, александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия
Политика, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Союзное государство
12:50 25.02.2023 (обновлено: 12:59 25.02.2023)
 
Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

Лукашенко: вчера долго говорил с Путиным, у нас отношения дай Бог, чтоб всегда были такими

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вчера долго общался с главой РФ Владимиром Путиным на разные темы.
"Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября 2022, 14:41
Лукашенко назвал Путина верным другом и надежным партнером
 
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