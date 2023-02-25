https://ria.ru/20230225/lukashenko-1854258104.html
Лукашенко отреагировал на сообщения о "плане" поглощения Белоруссии Россией
Лукашенко отреагировал на сообщения о "плане" поглощения Белоруссии Россией - РИА Новости, 25.02.2023
Лукашенко отреагировал на сообщения о "плане" поглощения Белоруссии Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фейковые вбросы о "стратегии поглощения Россией Белоруссии", подчеркнув, что республика остается... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:32
2023-02-25T12:32
2023-02-25T12:32
союзное государство
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россия
белоруссия
александр лукашенко
союзное государство
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фейковые вбросы о "стратегии поглощения Россией Белоруссии", подчеркнув, что республика остается независимым государством. "Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство", - цитирует Александра Лукашенко Sputnik Беларусь."У нас есть своя стратегия? Есть. У России (ядерная крупная держава) есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия - жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100%. Я в этом "котле" полностью варюсь и участвую в этом", - отметил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что все эти вопросы президент России понимает точно так же.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, союзное государство
Союзное государство, В мире, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Союзное государство
Лукашенко отреагировал на сообщения о "плане" поглощения Белоруссии Россией
Лукашенко напомнил о суверенности Белоруссии, комментируя "план" о поглощении ее Россией