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Лукашенко отреагировал на сообщения о "плане" поглощения Белоруссии Россией - РИА Новости, 25.02.2023
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Лукашенко отреагировал на сообщения о "плане" поглощения Белоруссии Россией
Лукашенко отреагировал на сообщения о "плане" поглощения Белоруссии Россией - РИА Новости, 25.02.2023
Лукашенко отреагировал на сообщения о "плане" поглощения Белоруссии Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фейковые вбросы о "стратегии поглощения Россией Белоруссии", подчеркнув, что республика остается... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:32
2023-02-25T12:32
союзное государство
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
союзное государство
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фейковые вбросы о "стратегии поглощения Россией Белоруссии", подчеркнув, что республика остается независимым государством. "Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство", - цитирует Александра Лукашенко Sputnik Беларусь."У нас есть своя стратегия? Есть. У России (ядерная крупная держава) есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия - жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100%. Я в этом "котле" полностью варюсь и участвую в этом", - отметил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что все эти вопросы президент России понимает точно так же.
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в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, союзное государство
Союзное государство, В мире, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Союзное государство
12:32 25.02.2023
 
Лукашенко отреагировал на сообщения о "плане" поглощения Белоруссии Россией

Лукашенко напомнил о суверенности Белоруссии, комментируя "план" о поглощении ее Россией

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фейковые вбросы о "стратегии поглощения Россией Белоруссии", подчеркнув, что республика остается независимым государством.
"Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство", - цитирует Александра Лукашенко Sputnik Беларусь.
"У нас есть своя стратегия? Есть. У России (ядерная крупная держава) есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия - жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100%. Я в этом "котле" полностью варюсь и участвую в этом", - отметил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что все эти вопросы президент России понимает точно так же.
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