https://ria.ru/20230225/lukashenko-1854258104.html

Лукашенко отреагировал на сообщения о "плане" поглощения Белоруссии Россией

Лукашенко отреагировал на сообщения о "плане" поглощения Белоруссии Россией - РИА Новости, 25.02.2023

Лукашенко отреагировал на сообщения о "плане" поглощения Белоруссии Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фейковые вбросы о "стратегии поглощения Россией Белоруссии", подчеркнув, что республика остается... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T12:32

2023-02-25T12:32

2023-02-25T12:32

союзное государство

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россия

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александр лукашенко

союзное государство

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фейковые вбросы о "стратегии поглощения Россией Белоруссии", подчеркнув, что республика остается независимым государством. "Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство", - цитирует Александра Лукашенко Sputnik Беларусь."У нас есть своя стратегия? Есть. У России (ядерная крупная держава) есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия - жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100%. Я в этом "котле" полностью варюсь и участвую в этом", - отметил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что все эти вопросы президент России понимает точно так же.

https://ria.ru/20221220/ssha-1839888881.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, союзное государство