https://ria.ru/20230225/litiy-1853523587.html

На вес золота. Россия начинает добычу стратегического сырья

На вес золота. Россия начинает добычу стратегического сырья - РИА Новости, 25.02.2023

На вес золота. Россия начинает добычу стратегического сырья

После 25-летнего перерыва в стране приступают к добыче лития. Этот металл — ключевой для изготовления аккумуляторов, комплектующих в атомной промышленности,... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T08:00

2023-02-25T08:00

2023-02-25T08:04

экономика

россия

норильский никель

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. После 25-летнего перерыва в стране приступают к добыче лития. Этот металл — ключевой для изготовления аккумуляторов, комплектующих в атомной промышленности, космической и транспортной отраслей. Разработкой крупнейшего месторождения занялось совместное предприятие "Норникеля" и "Росатома". О том, почему это очень важно, — в материале РИА Новости.Отголоски прошлогоРоссия занимает третье место в мире по запасам лития. С 1941-го его добывали рудным способом на Завитинском месторождении в Забайкалье. По объемам производства СССР уступал только Соединенным Штатам.С 1970-х применяют более дешевую технологию — извлечение лития из природных рассолов с повышенной концентрацией минеральных веществ. Для этого в специальные резервуары собирали воду из соленых горных озер. Когда она испарялась, получался раствор с высоким содержанием редкоземельного металла. Эта методика хорошо подходила для жарких стран. Основными экспортерами стали Аргентина, Чили и Боливия, а цены на карбонат лития упали с восьми-девяти до трех-трех с половиной тысяч долларов за тонну.По этой причине в 1997-м Россия свернула добычу, несмотря на то что забайкальское месторождение освоили только на 40 процентов. С тех пор Новосибирский завод химконцентратов, "Халмеком" и Красноярский химико-металлургический завод закупали сырье за границей — в Латинской Америке и Китае. Вопрос самостоятельной добычи остро встал после заморозки в прошлом году поставок из Аргентины и Чили.В то же время некоторые страны — например, Австралия — сохранили отрасль. Это принесло им огромную выгоду: цены на металл к концу 2022-го взлетели выше 80 тысяч долларов за тонну.Полярный литийЛитий необходим для выпуска алюминиевых полуфабрикатов, электроники, лазерной техники, используется в авиакосмической индустрии, атомной энергетике. Его независимая добыча — стратегическая задача.С этого года совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля" — "Полярный литий" —начинает разработку крупнейшего месторождения Колмозерское в Мурманской области. Его обнаружили в 1947-м и до 1960-го вели геологоразведку. Но работы свернули: в те годы спрос на литий был невысок. Сейчас металл крайне востребован из-за 75-процентного роста производства электромобилей, последние два года цены на него обновляют исторические максимумы. Тенденция сохранится надолго, прогнозируют аналитики.Импорт только карбоната лития обходится России как минимум почти в четыре миллиарда рублей в год. По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, разработка Колмозерского месторождения сэкономит значительные средства, полностью обеспечит внутренний спрос и развитие экспорта."Благодаря совместному проекту "Норильского никеля" и "Росатома" будет сформирована единая технологическая цепочка — начиная от добычи сырья и его переработки в концентрат и заканчивая выпуском литий-ионных аккумуляторов и электромобилей. В результате Россия совершит настоящий прорыв на мировой рынок, разрушив доминирование на нем Чили, Австралии, Китая и Аргентины",— подчеркивает эксперт.Объемы добычи составят до 45 тысяч тонн карбоната и гидроксида лития в год. Геологоразведочные работы планируют завершить через несколько лет, а выйти на проектную мощность — к 2030 году, сообщает Минпромторг.Побочные эффектыПомимо разработки карьера и строительства обогатительной фабрики, нужны дороги и линии электропередачи. "Норильский никель" обсуждает план инфраструктуры с коренным населением. Маршруты не должны проходить через культовые места, исторические погребения и хозяйственные земли — в районе два оленеводческих совхоза."Мы руководствуемся принципами свободного, предварительного и осознанного согласия, заложенными в уставе ООН. Каждый шаг согласовывается с коренными народами, проживающими поблизости", — заявляют в компании.Для определения значимых мест предприятие привлекает исследователей, изучает архивы и беседует с местными жителями. "Еще прошлым летом провели консультации в поселках Ловозеро и Краснощелье — они относительно недалеко от потенциального участка месторождения. Пообщались с людьми, которые здесь живут и ведут хозяйство, выслушали их мнение, опасения и рекомендации", — пояснил агентству представитель "Норникеля". Процесс согласования завершится в 2024-м.Кроме того, компания оценивает воздействие работ на окружающую среду. Основной ущерб нанесет выемка земли. Технология производства не предполагает токсичных выбросов или отходов. Побочными продуктами завода по переработке концентрата будут гипс и алюмосиликаты, аналогичные белой глине. Сама продукция не токсична. Так, карбонат лития используют в фармацевтике в качестве успокоительного средства, а гидроксид лития — это слабая щелочь.Леонид Хазанов отмечает, что имеющиеся технологии переработки литийсодержащих пегматитов позволяют обеспечить при производстве замкнутый водооборот и не допустить вредных выбросов в атмосферу. Влияние на окружающую среду сведется лишь к образованию карьера, а также к накоплению отвалов, состоящих из полевых шпатов и кварца. Их можно использовать в керамической и стекольной отраслях, например для изготовления облицовочной плитки, а песок и щебень — для строительства дорог.

https://ria.ru/20230219/turtsiya-1852450629.html

https://ria.ru/20230129/gosdolg-1847888499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, норильский никель, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"