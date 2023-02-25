Рейтинг@Mail.ru
На вес золота. Россия начинает добычу стратегического сырья - РИА Новости, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230225/litiy-1853523587.html
На вес золота. Россия начинает добычу стратегического сырья
На вес золота. Россия начинает добычу стратегического сырья - РИА Новости, 25.02.2023
На вес золота. Россия начинает добычу стратегического сырья
После 25-летнего перерыва в стране приступают к добыче лития. Этот металл — ключевой для изготовления аккумуляторов, комплектующих в атомной промышленности,... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T08:00
2023-02-25T08:04
экономика
россия
норильский никель
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149313/04/1493130466_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_927426c220d7106b83311a09e6578fb1.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. После 25-летнего перерыва в стране приступают к добыче лития. Этот металл — ключевой для изготовления аккумуляторов, комплектующих в атомной промышленности, космической и транспортной отраслей. Разработкой крупнейшего месторождения занялось совместное предприятие "Норникеля" и "Росатома". О том, почему это очень важно, — в материале РИА Новости.Отголоски прошлогоРоссия занимает третье место в мире по запасам лития. С 1941-го его добывали рудным способом на Завитинском месторождении в Забайкалье. По объемам производства СССР уступал только Соединенным Штатам.С 1970-х применяют более дешевую технологию — извлечение лития из природных рассолов с повышенной концентрацией минеральных веществ. Для этого в специальные резервуары собирали воду из соленых горных озер. Когда она испарялась, получался раствор с высоким содержанием редкоземельного металла. Эта методика хорошо подходила для жарких стран. Основными экспортерами стали Аргентина, Чили и Боливия, а цены на карбонат лития упали с восьми-девяти до трех-трех с половиной тысяч долларов за тонну.По этой причине в 1997-м Россия свернула добычу, несмотря на то что забайкальское месторождение освоили только на 40 процентов. С тех пор Новосибирский завод химконцентратов, "Халмеком" и Красноярский химико-металлургический завод закупали сырье за границей — в Латинской Америке и Китае. Вопрос самостоятельной добычи остро встал после заморозки в прошлом году поставок из Аргентины и Чили.В то же время некоторые страны — например, Австралия — сохранили отрасль. Это принесло им огромную выгоду: цены на металл к концу 2022-го взлетели выше 80 тысяч долларов за тонну.Полярный литийЛитий необходим для выпуска алюминиевых полуфабрикатов, электроники, лазерной техники, используется в авиакосмической индустрии, атомной энергетике. Его независимая добыча — стратегическая задача.С этого года совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля" — "Полярный литий" —начинает разработку крупнейшего месторождения Колмозерское в Мурманской области. Его обнаружили в 1947-м и до 1960-го вели геологоразведку. Но работы свернули: в те годы спрос на литий был невысок. Сейчас металл крайне востребован из-за 75-процентного роста производства электромобилей, последние два года цены на него обновляют исторические максимумы. Тенденция сохранится надолго, прогнозируют аналитики.Импорт только карбоната лития обходится России как минимум почти в четыре миллиарда рублей в год. По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, разработка Колмозерского месторождения сэкономит значительные средства, полностью обеспечит внутренний спрос и развитие экспорта."Благодаря совместному проекту "Норильского никеля" и "Росатома" будет сформирована единая технологическая цепочка — начиная от добычи сырья и его переработки в концентрат и заканчивая выпуском литий-ионных аккумуляторов и электромобилей. В результате Россия совершит настоящий прорыв на мировой рынок, разрушив доминирование на нем Чили, Австралии, Китая и Аргентины",— подчеркивает эксперт.Объемы добычи составят до 45 тысяч тонн карбоната и гидроксида лития в год. Геологоразведочные работы планируют завершить через несколько лет, а выйти на проектную мощность — к 2030 году, сообщает Минпромторг.Побочные эффектыПомимо разработки карьера и строительства обогатительной фабрики, нужны дороги и линии электропередачи. "Норильский никель" обсуждает план инфраструктуры с коренным населением. Маршруты не должны проходить через культовые места, исторические погребения и хозяйственные земли — в районе два оленеводческих совхоза."Мы руководствуемся принципами свободного, предварительного и осознанного согласия, заложенными в уставе ООН. Каждый шаг согласовывается с коренными народами, проживающими поблизости", — заявляют в компании.Для определения значимых мест предприятие привлекает исследователей, изучает архивы и беседует с местными жителями. "Еще прошлым летом провели консультации в поселках Ловозеро и Краснощелье — они относительно недалеко от потенциального участка месторождения. Пообщались с людьми, которые здесь живут и ведут хозяйство, выслушали их мнение, опасения и рекомендации", — пояснил агентству представитель "Норникеля". Процесс согласования завершится в 2024-м.Кроме того, компания оценивает воздействие работ на окружающую среду. Основной ущерб нанесет выемка земли. Технология производства не предполагает токсичных выбросов или отходов. Побочными продуктами завода по переработке концентрата будут гипс и алюмосиликаты, аналогичные белой глине. Сама продукция не токсична. Так, карбонат лития используют в фармацевтике в качестве успокоительного средства, а гидроксид лития — это слабая щелочь.Леонид Хазанов отмечает, что имеющиеся технологии переработки литийсодержащих пегматитов позволяют обеспечить при производстве замкнутый водооборот и не допустить вредных выбросов в атмосферу. Влияние на окружающую среду сведется лишь к образованию карьера, а также к накоплению отвалов, состоящих из полевых шпатов и кварца. Их можно использовать в керамической и стекольной отраслях, например для изготовления облицовочной плитки, а песок и щебень — для строительства дорог.
https://ria.ru/20230219/turtsiya-1852450629.html
https://ria.ru/20230129/gosdolg-1847888499.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149313/04/1493130466_852:671:2688:2048_1920x0_80_0_0_d8f2f1441d09bdc75efbdc78d708f16b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, норильский никель, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Норильский никель, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
08:00 25.02.2023 (обновлено: 08:04 25.02.2023)
 

На вес золота. Россия начинает добычу стратегического сырья

© Fotolia / BramДобыча лития из соли
Добыча лития из соли - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Fotolia / Bram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. После 25-летнего перерыва в стране приступают к добыче лития. Этот металл — ключевой для изготовления аккумуляторов, комплектующих в атомной промышленности, космической и транспортной отраслей. Разработкой крупнейшего месторождения занялось совместное предприятие "Норникеля" и "Росатома". О том, почему это очень важно, — в материале РИА Новости.

Отголоски прошлого

Россия занимает третье место в мире по запасам лития. С 1941-го его добывали рудным способом на Завитинском месторождении в Забайкалье. По объемам производства СССР уступал только Соединенным Штатам.
С 1970-х применяют более дешевую технологию — извлечение лития из природных рассолов с повышенной концентрацией минеральных веществ. Для этого в специальные резервуары собирали воду из соленых горных озер. Когда она испарялась, получался раствор с высоким содержанием редкоземельного металла. Эта методика хорошо подходила для жарких стран. Основными экспортерами стали Аргентина, Чили и Боливия, а цены на карбонат лития упали с восьми-девяти до трех-трех с половиной тысяч долларов за тонну.
По этой причине в 1997-м Россия свернула добычу, несмотря на то что забайкальское месторождение освоили только на 40 процентов. С тех пор Новосибирский завод химконцентратов, "Халмеком" и Красноярский химико-металлургический завод закупали сырье за границей — в Латинской Америке и Китае. Вопрос самостоятельной добычи остро встал после заморозки в прошлом году поставок из Аргентины и Чили.
Спасатели на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 08:00
Из-под обломков. Что осталось от турецкой экономики после землетрясения
В то же время некоторые страны — например, Австралия — сохранили отрасль. Это принесло им огромную выгоду: цены на металл к концу 2022-го взлетели выше 80 тысяч долларов за тонну.

Полярный литий

Литий необходим для выпуска алюминиевых полуфабрикатов, электроники, лазерной техники, используется в авиакосмической индустрии, атомной энергетике. Его независимая добыча — стратегическая задача.
С этого года совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля" — "Полярный литий" —начинает разработку крупнейшего месторождения Колмозерское в Мурманской области. Его обнаружили в 1947-м и до 1960-го вели геологоразведку. Но работы свернули: в те годы спрос на литий был невысок. Сейчас металл крайне востребован из-за 75-процентного роста производства электромобилей, последние два года цены на него обновляют исторические максимумы. Тенденция сохранится надолго, прогнозируют аналитики.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЗапуск завода литий-ионных акуммуляторов ООО "Лиотех"
Запуск завода литий-ионных акуммуляторов ООО Лиотех - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Запуск завода литий-ионных акуммуляторов ООО "Лиотех"
Импорт только карбоната лития обходится России как минимум почти в четыре миллиарда рублей в год. По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, разработка Колмозерского месторождения сэкономит значительные средства, полностью обеспечит внутренний спрос и развитие экспорта.
"Благодаря совместному проекту "Норильского никеля" и "Росатома" будет сформирована единая технологическая цепочка — начиная от добычи сырья и его переработки в концентрат и заканчивая выпуском литий-ионных аккумуляторов и электромобилей. В результате Россия совершит настоящий прорыв на мировой рынок, разрушив доминирование на нем Чили, Австралии, Китая и Аргентины",— подчеркивает эксперт.
Объемы добычи составят до 45 тысяч тонн карбоната и гидроксида лития в год. Геологоразведочные работы планируют завершить через несколько лет, а выйти на проектную мощность — к 2030 году, сообщает Минпромторг.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 08:00
На грани провала: борьба демократов и республиканцев грозит США дефолтом

Побочные эффекты

Помимо разработки карьера и строительства обогатительной фабрики, нужны дороги и линии электропередачи. "Норильский никель" обсуждает план инфраструктуры с коренным населением. Маршруты не должны проходить через культовые места, исторические погребения и хозяйственные земли — в районе два оленеводческих совхоза.
"Мы руководствуемся принципами свободного, предварительного и осознанного согласия, заложенными в уставе ООН. Каждый шаг согласовывается с коренными народами, проживающими поблизости", — заявляют в компании.
Для определения значимых мест предприятие привлекает исследователей, изучает архивы и беседует с местными жителями. "Еще прошлым летом провели консультации в поселках Ловозеро и Краснощелье — они относительно недалеко от потенциального участка месторождения. Пообщались с людьми, которые здесь живут и ведут хозяйство, выслушали их мнение, опасения и рекомендации", — пояснил агентству представитель "Норникеля". Процесс согласования завершится в 2024-м.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСаамская деревня в Мурманской области
Саамская деревня в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Саамская деревня в Мурманской области
Кроме того, компания оценивает воздействие работ на окружающую среду. Основной ущерб нанесет выемка земли. Технология производства не предполагает токсичных выбросов или отходов. Побочными продуктами завода по переработке концентрата будут гипс и алюмосиликаты, аналогичные белой глине. Сама продукция не токсична. Так, карбонат лития используют в фармацевтике в качестве успокоительного средства, а гидроксид лития — это слабая щелочь.
Леонид Хазанов отмечает, что имеющиеся технологии переработки литийсодержащих пегматитов позволяют обеспечить при производстве замкнутый водооборот и не допустить вредных выбросов в атмосферу. Влияние на окружающую среду сведется лишь к образованию карьера, а также к накоплению отвалов, состоящих из полевых шпатов и кварца. Их можно использовать в керамической и стекольной отраслях, например для изготовления облицовочной плитки, а песок и щебень — для строительства дорог.
 
ЭкономикаРоссияНорильский никельГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала