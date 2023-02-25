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В Минздраве назвали плюсы эксперимента по онлайн-продаже лекарств - РИА Новости, 25.02.2023
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В Минздраве назвали плюсы эксперимента по онлайн-продаже лекарств
В Минздраве назвали плюсы эксперимента по онлайн-продаже лекарств - РИА Новости, 25.02.2023
В Минздраве назвали плюсы эксперимента по онлайн-продаже лекарств
Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств позволит повысить их доступность для граждан, в том числе маломобильных, заявил РИА Новости помощник министра РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T13:31
2023-02-25T13:31
здоровье - общество
россия
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств позволит повысить их доступность для граждан, в том числе маломобильных, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Согласно принятому ранее закону, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту. Он подчеркнул, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения как правил хранения и отпуска, так и предписанной врачом схемы приема.
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здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
13:31 25.02.2023
 
В Минздраве назвали плюсы эксперимента по онлайн-продаже лекарств

Кузнецов: эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств повысит их доступность

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПокупательница в аптеке
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств позволит повысить их доступность для граждан, в том числе маломобильных, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Согласно принятому ранее закону, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту.
"Эксперимент позволит повысить доступность лекарств для всех категорий граждан, в том числе маломобильных. В рамках этого пилотного проекта будет отработано взаимодействие между всеми участниками процесса – врачами, аптечными организациями и пациентами. В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименований, это препараты самых разных терапевтических групп", - отметил Кузнецов.
Он подчеркнул, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения как правил хранения и отпуска, так и предписанной врачом схемы приема.
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Здоровье - ОбществоРоссияАлексей КузнецовМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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