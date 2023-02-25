https://ria.ru/20230225/lekarstva-1854266036.html

В Минздраве назвали плюсы эксперимента по онлайн-продаже лекарств

В Минздраве назвали плюсы эксперимента по онлайн-продаже лекарств - РИА Новости, 25.02.2023

В Минздраве назвали плюсы эксперимента по онлайн-продаже лекарств

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств позволит повысить их доступность для граждан, в том числе маломобильных, заявил РИА Новости помощник министра РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T13:31

2023-02-25T13:31

2023-02-25T13:31

здоровье - общество

россия

алексей кузнецов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств позволит повысить их доступность для граждан, в том числе маломобильных, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Согласно принятому ранее закону, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту. Он подчеркнул, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения как правил хранения и отпуска, так и предписанной врачом схемы приема.

https://ria.ru/20230118/antibiotik-1845662517.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)