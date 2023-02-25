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Кулеба прокомментировал мирный план Китая - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/kuleba-1854223874.html
Кулеба прокомментировал мирный план Китая
Кулеба прокомментировал мирный план Китая - РИА Новости, 25.02.2023
Кулеба прокомментировал мирный план Китая
Украина не согласна по меньшей мере с одним пунктом мирного плана Китая, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T03:39
2023-02-25T03:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
китай
дмитрий кулеба
владимир путин
оон
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина не согласна по меньшей мере с одним пунктом мирного плана Китая, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса. "Есть по крайней мере один элемент, с которым мы не согласны - об "односторонних санкциях". Мы считаем, что санкции - важный инструмент. Но в целом это интересный документ. Мы его изучаем, мы должны изучить его от начала до конца и сделать собственные выводы", - приводит издание слова Кулебы. Однако, добавил министр, все подобные инициативы должны соответствовать принятой 23 февраля резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины. ГА ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". За резолюцию голосовала 141 страна, семь были против, 32 воздержались. Насколько можно судить по тексту, авторы придерживаются украинского взгляда на "справедливый мир". В нем говорится, что "Генеральная Ассамблея призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН". Как отмечается в резолюции, ГА ООН подтверждает приверженность единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Резолюция требует от РФ немедленно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230225/bayden-1854222710.html
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в мире, украина, россия, китай, дмитрий кулеба, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Китай, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, НАТО
03:39 25.02.2023
 
Кулеба прокомментировал мирный план Китая

Кулеба: Украина не согласна по меньшей мере с одним пунктом мирного плана Китая

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина не согласна по меньшей мере с одним пунктом мирного плана Китая, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
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"Есть по крайней мере один элемент, с которым мы не согласны - об "односторонних санкциях". Мы считаем, что санкции - важный инструмент. Но в целом это интересный документ. Мы его изучаем, мы должны изучить его от начала до конца и сделать собственные выводы", - приводит издание слова Кулебы.
Однако, добавил министр, все подобные инициативы должны соответствовать принятой 23 февраля резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины.
ГА ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". За резолюцию голосовала 141 страна, семь были против, 32 воздержались. Насколько можно судить по тексту, авторы придерживаются украинского взгляда на "справедливый мир". В нем говорится, что "Генеральная Ассамблея призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН". Как отмечается в резолюции, ГА ООН подтверждает приверженность единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Резолюция требует от РФ немедленно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКитайДмитрий КулебаВладимир ПутинООНГенеральная Ассамблея ООННАТО
 
 
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