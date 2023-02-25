https://ria.ru/20230225/krym-1854313232.html

В США предупредили Зеленского о лжи Белого дома о Крыме

В США предупредили Зеленского о лжи Белого дома о Крыме - РИА Новости, 25.02.2023

В США предупредили Зеленского о лжи Белого дома о Крыме

Соединенные Штаты не будут оказывать ожидаемую президентом Украины Владимиром Зеленским помощь в захвате Крыма, заявил офицер разведки морской пехоты США в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T18:23

2023-02-25T18:23

2023-02-25T21:18

в мире

украина

сша

киев

владимир зеленский

скотт риттер

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты не будут оказывать ожидаемую президентом Украины Владимиром Зеленским помощь в захвате Крыма, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Официальная позиция США в том, что мы будем продолжать поддерживать Украину. Мы не раз говорили, что Крым должен быть под контролем Киева, что это законная цель для ВСУ. <…> Но если мы посмотрим на то, что стоит за этими словами, то увидим, что там буквально нет ничего. Эта риторика никак не повлияет на ситуацию и тем более не приведет к победе в конфликте", — отметил он.По словам военного, встреча американского президента Джо Байдена и Зеленского в Киеве была очередным шагом, направленным на укрепление имиджа Белого дома как союзника киевского режима. При этом Риттер пояснил, что она не подразумевает каких-то конкретных действий с американской стороны."США — это не бездонная яма, у которой есть бесконечные запасы боеприпасов", — добавил эксперт.Нельзя исключать, что сейчас Белый дом может полностью пересмотреть военные пакеты помощи киевскому режиму из-за обострения ситуации на Тайване, предупредил полковник. Для обеспечения собственной безопасности Соединенным Штатам следует перестать выбрасывать технику на Украину, подытожил он.

https://ria.ru/20230225/zelenskiy-1854250092.html

https://ria.ru/20230225/bayden-1854221414.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, скотт риттер, джо байден, вооруженные силы украины