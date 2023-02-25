https://ria.ru/20230225/krym-1854313232.html
В США предупредили Зеленского о лжи Белого дома о Крыме
В США предупредили Зеленского о лжи Белого дома о Крыме - РИА Новости, 25.02.2023
В США предупредили Зеленского о лжи Белого дома о Крыме
Соединенные Штаты не будут оказывать ожидаемую президентом Украины Владимиром Зеленским помощь в захвате Крыма, заявил офицер разведки морской пехоты США в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T18:23
2023-02-25T18:23
2023-02-25T21:18
в мире
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сша
киев
владимир зеленский
скотт риттер
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты не будут оказывать ожидаемую президентом Украины Владимиром Зеленским помощь в захвате Крыма, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Официальная позиция США в том, что мы будем продолжать поддерживать Украину. Мы не раз говорили, что Крым должен быть под контролем Киева, что это законная цель для ВСУ. <…> Но если мы посмотрим на то, что стоит за этими словами, то увидим, что там буквально нет ничего. Эта риторика никак не повлияет на ситуацию и тем более не приведет к победе в конфликте", — отметил он.По словам военного, встреча американского президента Джо Байдена и Зеленского в Киеве была очередным шагом, направленным на укрепление имиджа Белого дома как союзника киевского режима. При этом Риттер пояснил, что она не подразумевает каких-то конкретных действий с американской стороны."США — это не бездонная яма, у которой есть бесконечные запасы боеприпасов", — добавил эксперт.Нельзя исключать, что сейчас Белый дом может полностью пересмотреть военные пакеты помощи киевскому режиму из-за обострения ситуации на Тайване, предупредил полковник. Для обеспечения собственной безопасности Соединенным Штатам следует перестать выбрасывать технику на Украину, подытожил он.
https://ria.ru/20230225/zelenskiy-1854250092.html
https://ria.ru/20230225/bayden-1854221414.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, скотт риттер, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
18:23 25.02.2023 (обновлено: 21:18 25.02.2023)
В США предупредили Зеленского о лжи Белого дома о Крыме
Офицер разведки США Риттер: Вашингтон не будет помогать Украине в захвате Крыма