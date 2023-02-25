https://ria.ru/20230225/krym-1854221163.html

В Крыму назвали позицию G7 по новым границам России тупиковой

В Крыму назвали позицию G7 по новым границам России тупиковой - РИА Новости, 25.02.2023

В Крыму назвали позицию G7 по новым границам России тупиковой

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал тупиковой и не рассчитанной на глубокую перспективу позицию стран "Большой семерки" по отказу признать... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T02:33

2023-02-25T02:33

2023-02-25T02:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал тупиковой и не рассчитанной на глубокую перспективу позицию стран "Большой семерки" по отказу признать новые границы России. Страны G7 заявили, что "никогда" не признают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также Крыма. "Большая семерка" - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. "Подобные заявления - тупиковые и не рассчитаны на глубокую перспективу. В них нет продуманной фундаментальной позиции. Рано или поздно западный мир сядет за стол переговоров с Россией. Именно с ним нам придется вести переговоры, а не с Украиной, которая сегодня является объектом, а не субъектом международных отношений", - сказал РИА Новости Бобков. По его словам, Украина никогда не вернется в границы 1991 года, так как крайне подвержена тенденциям к самоуничтожении и саморазрушению. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230225/krym-1854218735.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, владимир бобков, владимир путин, g7, оон