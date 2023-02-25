https://ria.ru/20230225/krym-1854218735.html

В Крыму предостерегли Зеленского от попыток захвата полуострова

В Крыму предостерегли Зеленского от попыток захвата полуострова - РИА Новости, 25.02.2023

В Крыму предостерегли Зеленского от попыток захвата полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что попытка захвата украинскими войсками полуострова спровоцирует развязывание третьей мировой войны. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T01:26

2023-02-25T01:26

2023-02-25T01:26

россия

киев

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владимир зеленский

анастасия гридчина

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оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что попытка захвата украинскими войсками полуострова спровоцирует развязывание третьей мировой войны. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма, в том числе технически: оружием – усиленно, формируются бригады наступления, в то числе за счет обучения людей на площадках других государств. "Такие высказывания по захвату Крыма Зеленский читает уже как заученную мантру. Западные хозяева очень сильно воодушевили его на большие подвиги, но забывают то, что если будет попытка военного вторжения в Крым - это уже точно будет третья мировая в которой их танки и все оружие будет гореть как свечки", - сказала РИА Новости Гридчина. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230224/krym-1854089278.html

https://ria.ru/20230224/oon-1854094209.html

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россия, киев, украина, владимир зеленский, анастасия гридчина, владимир путин, оон, безопасность