https://ria.ru/20230225/krem-1854239794.html
В России разработали уникальный крем
В России разработали уникальный крем - РИА Новости, 25.02.2023
В России разработали уникальный крем
Петербургский студенческий стартап разработал крем с белками на основе паутины, который заживляет и омолаживает кожу, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T10:14
2023-02-25T10:14
2023-02-25T12:26
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открытия - риа наука
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Петербургский студенческий стартап разработал крем с белками на основе паутины, который заживляет и омолаживает кожу, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "Стартап SilkIns из университета ИТМО разработал белки на основе паутины, которые добавляются в кремы, заживляют порезы и устраняют дефекты кожи и акне благодаря стимуляции внутриклеточных процессов за одну-две недели. Работа над решением ведется в рамках акселератора федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", — говорится в релизе.Основой разработки стал белок, который получают из шелка пауков-птицеедов и шелкопрядов. Насекомые дают особый вид материала, при правильной обработке которого получается суспензия для будущего крема. При этом каждый из получаемых белков увеличивает скорость образования новых клеток. По словам создателей, крем с таким составом заживляет порезы и ожоги, убирает пигментные пятна, тонизирует и омолаживает кожу за пару недель. Разработка уже прошла исследования in vitro и доказала эффективность. "Сегодня на рынке очень много зарубежных производителей регенеративной косметики, около 80 процентов. Поэтому мы решили создать собственную, российскую продукцию. Это важно, потому что с каждым годом экология ухудшается и на кожу, как самый большой орган в организме человека, приходится огромное количество повреждений и влияний извне", — рассказал основатель стартапа Дауди Дауддин. Компания уже изготовила первую линейку продукции и сейчас занимается получением патента в России. Летом стартап планирует открыть собственную лабораторию по производству белков и подать заявку на международный патент.
https://ria.ru/20220224/kosmetika-1774879030.html
https://ria.ru/20220627/vyatgu-1797653201.html
https://ria.ru/20221110/peptidy-1830515754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
открытия - риа наука, россия, санкт-петербургский университет информационных технологий
Хорошие новости, Открытия - РИА Наука, Россия, Санкт-Петербургский университет информационных технологий
10:14 25.02.2023 (обновлено: 12:26 25.02.2023)
В России разработали уникальный крем
НТИ: заживляющий и омолаживающий кожу крем на основе белков паутины разработали в России
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Петербургский студенческий стартап разработал крем с белками на основе паутины, который заживляет и омолаживает кожу, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ
).
"Стартап SilkIns из университета ИТМО разработал белки на основе паутины, которые добавляются в кремы, заживляют порезы и устраняют дефекты кожи и акне благодаря стимуляции внутриклеточных процессов за одну-две недели. Работа над решением ведется в рамках акселератора федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", — говорится в релизе.
Основой разработки стал белок, который получают из шелка пауков-птицеедов и шелкопрядов. Насекомые дают особый вид материала, при правильной обработке которого получается суспензия для будущего крема. При этом каждый из получаемых белков увеличивает скорость образования новых клеток.
По словам создателей, крем с таким составом заживляет порезы и ожоги, убирает пигментные пятна, тонизирует и омолаживает кожу за пару недель. Разработка уже прошла исследования in vitro и доказала эффективность.
"Сегодня на рынке очень много зарубежных производителей регенеративной косметики, около 80 процентов. Поэтому мы решили создать собственную, российскую продукцию. Это важно, потому что с каждым годом экология ухудшается и на кожу, как самый большой орган в организме человека, приходится огромное количество повреждений и влияний извне", — рассказал основатель стартапа Дауди Дауддин.
Компания уже изготовила первую линейку продукции и сейчас занимается получением патента в России. Летом стартап планирует открыть собственную лабораторию по производству белков и подать заявку на международный патент.