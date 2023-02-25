https://ria.ru/20230225/koronavirus-1854256259.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 35 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 35 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.02.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 35 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлен 151 случай COVID-19, госпитализированы 35 человек, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:13
2023-02-25T12:13
2023-02-25T12:13
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлен 151 случай COVID-19, госпитализированы 35 человек, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. "Выявлено случаев за сутки - 151, госпитализированы 35 человек, выздоровел 21 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 309 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 35 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 151 новый случай COVID-19