https://ria.ru/20230225/knr-1854224856.html

Минобороны КНР проведет в Европе консультации по международной безопасности

Минобороны КНР проведет в Европе консультации по международной безопасности - РИА Новости, 25.02.2023

Минобороны КНР проведет в Европе консультации по международной безопасности

Министерство обороны Китая направило в Европу делегацию для проведения консультаций по вопросам международной безопасности и укрепления взаимного доверия,... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T04:47

2023-02-25T04:47

2023-02-25T04:47

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минобороны кнр

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ПЕКИН, 25 фев - РИА Новости. Министерство обороны Китая направило в Европу делегацию для проведения консультаций по вопросам международной безопасности и укрепления взаимного доверия, сообщило в субботу оборонное ведомство КНР. "Министерство обороны Китая с 16 по 25 февраля направило делегацию в генштабы Венгрии, Германии, Евросоюза и НАТО для проведения институционального диалога и консультаций", - говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что главной задачей визита стало проведение консультаций по развитию двусторонних отношений в сфере обороны, углубленный обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, представляющим взаимный интерес, укрепление взаимопонимания и доверия.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854223578.html

китай

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в мире, китай, европа, венгрия, минобороны кнр, нато