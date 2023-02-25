https://ria.ru/20230225/knr-1854222202.html

Байден заявил, что не ждет от КНР крупной военной помощи России

Байден заявил, что не ждет от КНР крупной военной помощи России - РИА Новости, 25.02.2023

Байден заявил, что не ждет от КНР крупной военной помощи России

Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает от Китая "крупной инициативы" по военной помощи России. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T03:01

2023-02-25T03:01

2023-02-25T03:17

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает от Китая "крупной инициативы" по военной помощи России. "Мы этого (военных поставок) пока не видим. Но я не ожидаю крупной инициативы со стороны Китая по передаче оружия России", - сказал он в интервью телеканалу ABC. Байден повторил, что грозил китайскому лидеру Си Цзинпину уходом западных компаний, если тот решится "заступить за эту черту".

https://ria.ru/20230225/bayden-1854222710.html

китай

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