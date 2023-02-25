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Байден заявил, что не ждет от КНР крупной военной помощи России - РИА Новости, 25.02.2023
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Байден заявил, что не ждет от КНР крупной военной помощи России
Байден заявил, что не ждет от КНР крупной военной помощи России - РИА Новости, 25.02.2023
Байден заявил, что не ждет от КНР крупной военной помощи России
Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает от Китая "крупной инициативы" по военной помощи России. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T03:01
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в мире
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россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает от Китая "крупной инициативы" по военной помощи России. "Мы этого (военных поставок) пока не видим. Но я не ожидаю крупной инициативы со стороны Китая по передаче оружия России", - сказал он в интервью телеканалу ABC. Байден повторил, что грозил китайскому лидеру Си Цзинпину уходом западных компаний, если тот решится "заступить за эту черту".
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в мире, китай, россия, джо байден, сша
В мире, Китай, Россия, Джо Байден, США
03:01 25.02.2023 (обновлено: 03:17 25.02.2023)
 
Байден заявил, что не ждет от КНР крупной военной помощи России

Байден заявил, что не ожидает от Китая крупной инициативы по военной помощи России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает от Китая "крупной инициативы" по военной помощи России.
"Мы этого (военных поставок) пока не видим. Но я не ожидаю крупной инициативы со стороны Китая по передаче оружия России", - сказал он в интервью телеканалу ABC.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
03:09Специальная военная операция на Украине
Мирный план Китая выгоден только России, заявил Байден
Байден повторил, что грозил китайскому лидеру Си Цзинпину уходом западных компаний, если тот решится "заступить за эту черту".
 
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