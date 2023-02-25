https://ria.ru/20230225/kitay-1854223578.html
В Китае поставили Запад на место после выпадов из-за Украины
В Китае поставили Запад на место после выпадов из-за Украины - РИА Новости, 25.02.2023
В Китае поставили Запад на место после выпадов из-за Украины
Западу следует внимательно ознакомиться с планом Китая по урегулированию украинского кризиса и перестать препятствовать мирному урегулированию конфликта,... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T03:33
2023-02-25T03:33
2023-02-25T03:33
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Западу следует внимательно ознакомиться с планом Китая по урегулированию украинского кризиса и перестать препятствовать мирному урегулированию конфликта, говорится в статье Global Times.По мнению редакции китайской газеты, именно США и НАТО инициировали конфликт на Украине и продолжают поставлять тяжелое вооружение на поле боя, а также устраивают всевозможные инциденты, которые препятствуют мирному урегулированию. В качества примера издание привело взрывы на "Северных потоках"."Мы считаем, что американским и западным политическим элитам крайне необходимо внимательно изучить документ с позицией Китая из 12 пунктов. Несмотря на то, что он направлен на текущий конфликт на Украине, он также отражает мнение по конфликтам и турбулентностям в других частях мира, большинство из которых тесно связаны с внешней политикой США и Запада", — резюмировало издание.Ранее МИД Китая представил план из 12 пунктов по политическому урегулированию кризиса на Украине.Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230225/bayden-1854222710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, китай, сша, нато, авария на "северных потоках", россия
В мире, Украина, Китай, США, НАТО, Авария на "Северных потоках", Россия
В Китае поставили Запад на место после выпадов из-за Украины
GT: США стоит внимательнее ознакомиться с планом Китая по Украине и перестать мутить воду