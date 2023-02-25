Я и моя тень: актеры-близнецы, которых не отличить на экране

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. И в жизни не сразу скажешь, кто из них Мэри-Кейт, а кто — Эшли, а тем более — в кино. Впрочем, сестры Олсен — не единственные актеры-близнецы. Еще есть Фелпс, Арнтгольц, Спраус, Кутеповы и не только. Одни строят карьеру самостоятельно, другие делают ставку на свое сходство.Волшебные близнецыБратья Уизли из "Гарри Поттера", вернее, сыгравшие их Оливер и Джеймс Фелпс, празднуют день рождения.Они стали известны после франшизы о "волшебнике, который выжил". Актеры перевоплотились в энергичных шутников и хулиганов очень органично.Фелпс с детства участвовали в школьных театральных постановках и любили читать "Гарри Поттера". Когда узнали о кастинге в фильм, попросили родителей отвезти их на пробы — за 200 километров от дома. Уже через несколько дней братьев утвердили на роли, и теперь весь мир знает их именно как близнецов Уизли.Впрочем, они снимались вместе и в других проектах: "Питер Кингдом вас не бросит", "Гамлет" и "Прошлой ночью в Сохо". Самые голливудскиеХотя бы одну из многочисленных комедий с участием Мэри-Кейт и Эшли Олсен знает каждый.Голливудские звезды начали карьеру в младенчестве — в сериале "Полный дом". Там они исполнили одну роль на двоих. Но самым известным стал фильм "Двое: я и моя тень". Близняшки перевоплотились в разных по характеру и образу жизни героинь, которые объединяются, чтобы поженить миллионера и воспитательницу.Олсен успевали продуктивно сниматься в комедиях (которые выходили каждый год), продюсировали проекты, запустили линию одежды.Повзрослев, Мэри-Кейт продолжила карьеру в кино и работала отдельно от сестры ("Дурман", "Безумие", "Страшно красив"). Сейчас конкуренцию близняшкам на экранах составляет их младшая сестра Элизабет.Самые артистичныеОльга и Татьяна Арнтгольц родились в семье актеров Калининградского драмтеатра, но планировали стать журналистками.После окончания театральной школы решили поступить в институт имени Щепкина в Москве. Впрочем, карьеру сестры строили по-разному. Практически не участвовали в одних и тех же проектах и не играли близнецов на экране.Первыми работами Татьяны стали сериалы Next, "Простые истины", Ольги — "Трое против всех". Совместные фильмы были, но немного: они снимались в "Зачем тебе алиби?" и "Глянце" Андрея Кончаловского.Похожесть сестер помогла им в шоу "Ледниковый период". Когда Татьяна не смогла принять участие в финале проекта из-за беременности, Ольга ее заменила.Самые итальянскиеКоул и Дилан Спраус родились в Италии, но актерами стали в Голливуде. Когда им было по восемь месяцев, они играли одного героя в сериале "Грейс в огне".Поначалу во всех проектах они становились братьями или дублировали друг друга. Так было в фильмах "Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди", "Жена астронавта".После университета братья продолжили карьеру, но уже по отдельности. Коул прославился ролью в популярном сериале "Ривердейл", а Дилан — независимыми проектами и многочисленными появлениями в СМИ. Самые разныеХотя сестры Кутеповы похожи друг на друга, режиссеры воспринимают их по отдельности. Родители близняшек не одевали их в одинаковую одежду и относились как к обособленным личностям. Вероятно, поэтому Полине и Ксении удалось построить разные карьеры и создать непохожие образы.Первыми ролями стали фильмы "Куда он денется!" и "Рыжий, честный, влюбленный". Сестры вместе окончили ГИТИС, обе работают в Мастерской Петра Фоменко.Также вдвоем снимались в новелле Жан-Люка Годара в фильме "Дети играют в Россию", в сериале "Мертвое озеро".Известные проекты Полины — "Штрафбат", "Пелагия и белый бульдог", "Чиновница", "Раневская". Ксения же снималась в "Прогулке", "Дылде", "Территории".Самые электронныеВладимир и Юрий Торсуевы прославились после участия в фильме "Приключения Электроника".Владимир перевоплотился в Электроника, Юрий — в школьника-пионера Сергея Сыроежкина. Причем в проект попали случайно: просто умели петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, как требовалось на кастинге.Впрочем, актерскую профессию братья не воспринимали серьезно — предпочитали заниматься бизнесом, а снимались время от времени в эпизодических ролях. Иногда вместе ("Женский детектив", "Рая знает все"), иногда по отдельности. Владимир появился в "Кухне", Юрий — в "Кодексе чести", "Черной весне" и других картинах.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. И в жизни не сразу скажешь, кто из них Мэри-Кейт, а кто — Эшли, а тем более — в кино. Впрочем, сестры Олсен — не единственные актеры-близнецы. Еще есть Фелпс, Арнтгольц, Спраус, Кутеповы и не только. Одни строят карьеру самостоятельно, другие делают ставку на свое сходство.
Волшебные близнецы
Братья Уизли из "Гарри Поттера", вернее, сыгравшие их Оливер и Джеймс Фелпс, празднуют день рождения.
Они стали известны после франшизы о "волшебнике, который выжил". Актеры перевоплотились в энергичных шутников и хулиганов очень органично.
Фелпс с детства участвовали в школьных театральных постановках и любили читать "Гарри Поттера". Когда узнали о кастинге в фильм, попросили родителей отвезти их на пробы — за 200 километров от дома. Уже через несколько дней братьев утвердили на роли, и теперь весь мир знает их именно как близнецов Уизли.
Хотя бы одну из многочисленных комедий с участием Мэри-Кейт и Эшли Олсен знает каждый.
Голливудские звезды начали карьеру в младенчестве — в сериале "Полный дом". Там они исполнили одну роль на двоих. Но самым известным стал фильм "Двое: я и моя тень". Близняшки перевоплотились в разных по характеру и образу жизни героинь, которые объединяются, чтобы поженить миллионера и воспитательницу.
Эшли и Мэри-Кейт Олсен: фильм "Двое: я и моя тень" (1995 Warner Bros. Pictures), 24 марта 2011 года в Метрополитен-опере на премьере оперы Россини "Граф Ори", организованной Yves Saint Laurent. (2011 AFP PHOTO/Timothy A. Clary)
Олсен успевали продуктивно сниматься в комедиях (которые выходили каждый год), продюсировали проекты, запустили линию одежды.
Повзрослев, Мэри-Кейт продолжила карьеру в кино и работала отдельно от сестры ("Дурман", "Безумие", "Страшно красив"). Сейчас конкуренцию близняшкам на экранах составляет их младшая сестра Элизабет.
Ольга и Татьяна Арнтгольц родились в семье актеров Калининградского драмтеатра, но планировали стать журналистками.
После окончания театральной школы решили поступить в институт имени Щепкина в Москве. Впрочем, карьеру сестры строили по-разному. Практически не участвовали в одних и тех же проектах и не играли близнецов на экране.
Хотя сестры Кутеповы похожи друг на друга, режиссеры воспринимают их по отдельности. Родители близняшек не одевали их в одинаковую одежду и относились как к обособленным личностям. Вероятно, поэтому Полине и Ксении удалось построить разные карьеры и создать непохожие образы.
Владимир и Юрий Торсуевы прославились после участия в фильме "Приключения Электроника".
Владимир перевоплотился в Электроника, Юрий — в школьника-пионера Сергея Сыроежкина. Причем в проект попали случайно: просто умели петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, как требовалось на кастинге.
Впрочем, актерскую профессию братья не воспринимали серьезно — предпочитали заниматься бизнесом, а снимались время от времени в эпизодических ролях. Иногда вместе ("Женский детектив", "Рая знает все"), иногда по отдельности. Владимир появился в "Кухне", Юрий — в "Кодексе чести", "Черной весне" и других картинах.
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