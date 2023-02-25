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Я и моя тень: актеры-близнецы, которых не отличить на экране - РИА Новости, 25.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230225/kino-1853784368.html
Я и моя тень: актеры-близнецы, которых не отличить на экране
Я и моя тень: актеры-близнецы, которых не отличить на экране - РИА Новости, 25.02.2023
Я и моя тень: актеры-близнецы, которых не отличить на экране
И в жизни не сразу скажешь, кто из них Мэри-Кейт, а кто — Эшли, а тем более — в кино. Впрочем, сестры Олсен — не единственные актеры-близнецы. Еще есть Фелпс,... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T08:00
2023-02-25T08:05
татьяна арнтгольц
гарри поттер
гитис
мастерская петра фоменко
полина кутепова
ксения кутепова
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. И в жизни не сразу скажешь, кто из них Мэри-Кейт, а кто — Эшли, а тем более — в кино. Впрочем, сестры Олсен — не единственные актеры-близнецы. Еще есть Фелпс, Арнтгольц, Спраус, Кутеповы и не только. Одни строят карьеру самостоятельно, другие делают ставку на свое сходство.Волшебные близнецыБратья Уизли из "Гарри Поттера", вернее, сыгравшие их Оливер и Джеймс Фелпс, празднуют день рождения.Они стали известны после франшизы о "волшебнике, который выжил". Актеры перевоплотились в энергичных шутников и хулиганов очень органично.Фелпс с детства участвовали в школьных театральных постановках и любили читать "Гарри Поттера". Когда узнали о кастинге в фильм, попросили родителей отвезти их на пробы — за 200 километров от дома. Уже через несколько дней братьев утвердили на роли, и теперь весь мир знает их именно как близнецов Уизли.Впрочем, они снимались вместе и в других проектах: "Питер Кингдом вас не бросит", "Гамлет" и "Прошлой ночью в Сохо". Самые голливудскиеХотя бы одну из многочисленных комедий с участием Мэри-Кейт и Эшли Олсен знает каждый.Голливудские звезды начали карьеру в младенчестве — в сериале "Полный дом". Там они исполнили одну роль на двоих. Но самым известным стал фильм "Двое: я и моя тень". Близняшки перевоплотились в разных по характеру и образу жизни героинь, которые объединяются, чтобы поженить миллионера и воспитательницу.Олсен успевали продуктивно сниматься в комедиях (которые выходили каждый год), продюсировали проекты, запустили линию одежды.Повзрослев, Мэри-Кейт продолжила карьеру в кино и работала отдельно от сестры ("Дурман", "Безумие", "Страшно красив"). Сейчас конкуренцию близняшкам на экранах составляет их младшая сестра Элизабет.Самые артистичныеОльга и Татьяна Арнтгольц родились в семье актеров Калининградского драмтеатра, но планировали стать журналистками.После окончания театральной школы решили поступить в институт имени Щепкина в Москве. Впрочем, карьеру сестры строили по-разному. Практически не участвовали в одних и тех же проектах и не играли близнецов на экране.Первыми работами Татьяны стали сериалы Next, "Простые истины", Ольги — "Трое против всех". Совместные фильмы были, но немного: они снимались в "Зачем тебе алиби?" и "Глянце" Андрея Кончаловского.Похожесть сестер помогла им в шоу "Ледниковый период". Когда Татьяна не смогла принять участие в финале проекта из-за беременности, Ольга ее заменила.Самые итальянскиеКоул и Дилан Спраус родились в Италии, но актерами стали в Голливуде. Когда им было по восемь месяцев, они играли одного героя в сериале "Грейс в огне".Поначалу во всех проектах они становились братьями или дублировали друг друга. Так было в фильмах "Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди", "Жена астронавта".После университета братья продолжили карьеру, но уже по отдельности. Коул прославился ролью в популярном сериале "Ривердейл", а Дилан — независимыми проектами и многочисленными появлениями в СМИ. Самые разныеХотя сестры Кутеповы похожи друг на друга, режиссеры воспринимают их по отдельности. Родители близняшек не одевали их в одинаковую одежду и относились как к обособленным личностям. Вероятно, поэтому Полине и Ксении удалось построить разные карьеры и создать непохожие образы.Первыми ролями стали фильмы "Куда он денется!" и "Рыжий, честный, влюбленный". Сестры вместе окончили ГИТИС, обе работают в Мастерской Петра Фоменко.Также вдвоем снимались в новелле Жан-Люка Годара в фильме "Дети играют в Россию", в сериале "Мертвое озеро".Известные проекты Полины — "Штрафбат", "Пелагия и белый бульдог", "Чиновница", "Раневская". Ксения же снималась в "Прогулке", "Дылде", "Территории".Самые электронныеВладимир и Юрий Торсуевы прославились после участия в фильме "Приключения Электроника".Владимир перевоплотился в Электроника, Юрий — в школьника-пионера Сергея Сыроежкина. Причем в проект попали случайно: просто умели петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, как требовалось на кастинге.Впрочем, актерскую профессию братья не воспринимали серьезно — предпочитали заниматься бизнесом, а снимались время от времени в эпизодических ролях. Иногда вместе ("Женский детектив", "Рая знает все"), иногда по отдельности. Владимир появился в "Кухне", Юрий — в "Кодексе чести", "Черной весне" и других картинах.
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Анна Нехаева
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РИА Новости
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4.7
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татьяна арнтгольц, гарри поттер, гитис, мастерская петра фоменко, полина кутепова, ксения кутепова, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
Татьяна Арнтгольц, Гарри Поттер, ГИТИС, Мастерская Петра Фоменко, Полина Кутепова, Ксения Кутепова, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть
08:00 25.02.2023 (обновлено: 08:05 25.02.2023)
 

Я и моя тень: актеры-близнецы, которых не отличить на экране

© AP Photo / Charles SykesЭшли и Мэри-Кейт Олсен
Эшли и Мэри-Кейт Олсен - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Charles Sykes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. И в жизни не сразу скажешь, кто из них Мэри-Кейт, а кто — Эшли, а тем более — в кино. Впрочем, сестры Олсен — не единственные актеры-близнецы. Еще есть Фелпс, Арнтгольц, Спраус, Кутеповы и не только. Одни строят карьеру самостоятельно, другие делают ставку на свое сходство.

Волшебные близнецы

Братья Уизли из "Гарри Поттера", вернее, сыгравшие их Оливер и Джеймс Фелпс, празднуют день рождения.
Они стали известны после франшизы о "волшебнике, который выжил". Актеры перевоплотились в энергичных шутников и хулиганов очень органично.
© Warner Bros. Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
1 из 2
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
© Warner Bros. Pictures (2001)
© Warner Bros. Pictures (2002)

Сцена из фильма "Гарри Поттер и тайная комната"

Кадр из фильма Гарри Поттер и тайная комната
2 из 2

Сцена из фильма "Гарри Поттер и тайная комната"

© Warner Bros. Pictures (2002)
1 из 2
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
© Warner Bros. Pictures (2001)
2 из 2

Сцена из фильма "Гарри Поттер и тайная комната"

© Warner Bros. Pictures (2002)
Фелпс с детства участвовали в школьных театральных постановках и любили читать "Гарри Поттера". Когда узнали о кастинге в фильм, попросили родителей отвезти их на пробы — за 200 километров от дома. Уже через несколько дней братьев утвердили на роли, и теперь весь мир знает их именно как близнецов Уизли.
© AP Photo / Rob GriffithАктеры Джеймс и Оливер Фелпс
Актеры Джеймс и Оливер Фелпс - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Rob Griffith
Актеры Джеймс и Оливер Фелпс
Впрочем, они снимались вместе и в других проектах: "Питер Кингдом вас не бросит", "Гамлет" и "Прошлой ночью в Сохо".
© Фото : Frank Ockenfels/Universal PicturПостер фильма "Прошлой ночью в Сохо"
Постер фильма Прошлой ночью в Сохо
1 из 2
Постер фильма "Прошлой ночью в Сохо"
© Фото : Frank Ockenfels/Universal Pictur
© Complete Fiction (2021)Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"
Кадр из фильма Прошлой ночью в Сохо
2 из 2
Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"
© Complete Fiction (2021)
1 из 2
Постер фильма "Прошлой ночью в Сохо"
© Фото : Frank Ockenfels/Universal Pictur
2 из 2
Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"
© Complete Fiction (2021)

Самые голливудские

Хотя бы одну из многочисленных комедий с участием Мэри-Кейт и Эшли Олсен знает каждый.
Голливудские звезды начали карьеру в младенчестве — в сериале "Полный дом". Там они исполнили одну роль на двоих. Но самым известным стал фильм "Двое: я и моя тень". Близняшки перевоплотились в разных по характеру и образу жизни героинь, которые объединяются, чтобы поженить миллионера и воспитательницу.
© 1995 Warner Bros. Pictures/2011 AFP PHOTO/Timothy A. ClaryЭшли и Мэри-Кейт Олсен: фильм "Двое: я и моя тень" (1995 Warner Bros. Pictures), 24 марта 2011 года в Метрополитен-опере на премьере оперы Россини "Граф Ори", организованной Yves Saint Laurent. (2011 AFP PHOTO/Timothy A. Clary)
Эшли и Мэри-Кейт Олсен: фильм Двое. Я и моя тень (1995 Warner Bros. Pictures)/24 марта 2011 в Метрополитен-опера на премьере оперы Россини Граф Ори, организованная Yves Saint Laurent. (2011 AFP PHOTO/Timothy A. Clary)
© 1995 Warner Bros. Pictures/2011 AFP PHOTO/Timothy A. Clary
Эшли и Мэри-Кейт Олсен: фильм "Двое: я и моя тень" (1995 Warner Bros. Pictures), 24 марта 2011 года в Метрополитен-опере на премьере оперы Россини "Граф Ори", организованной Yves Saint Laurent. (2011 AFP PHOTO/Timothy A. Clary)
Олсен успевали продуктивно сниматься в комедиях (которые выходили каждый год), продюсировали проекты, запустили линию одежды.
Повзрослев, Мэри-Кейт продолжила карьеру в кино и работала отдельно от сестры ("Дурман", "Безумие", "Страшно красив"). Сейчас конкуренцию близняшкам на экранах составляет их младшая сестра Элизабет.
© Marvel Studios Inc., 2018Элизабет Олсен в фильме "Мстители: Война бесконечности"
Элизабет Олсен в фильме Мстители: Война бесконечности
1 из 2
Элизабет Олсен в фильме "Мстители: Война бесконечности"
© Marvel Studios Inc., 2018
© Marvel StudiosКадр из сериала "ВандаВижен"
Кадр из сериала ВандаВижен
2 из 2
Кадр из сериала "ВандаВижен"
© Marvel Studios
1 из 2
Элизабет Олсен в фильме "Мстители: Война бесконечности"
© Marvel Studios Inc., 2018
2 из 2
Кадр из сериала "ВандаВижен"
© Marvel Studios

Самые артистичные

Ольга и Татьяна Арнтгольц родились в семье актеров Калининградского драмтеатра, но планировали стать журналистками.
После окончания театральной школы решили поступить в институт имени Щепкина в Москве. Впрочем, карьеру сестры строили по-разному. Практически не участвовали в одних и тех же проектах и не играли близнецов на экране.
© Синебридж (1999 - 2003)Кадр из сериала "Простые истины"
Кадр из сериала Простые истины
1 из 3
Кадр из сериала "Простые истины"
© Синебридж (1999 - 2003)
© Продюсерская компания "Псевдоним" / Перейти в медиабанк

Ольга Арнтгольц и Сергей Перегудов во время съемок фильма режиссера Романа Качанова "Псевдоним для героя"

Ольга Арнтгольц и Сергей Перегудов во время съемок фильма режиссера Романа Качанова Псевдоним для героя
2 из 3

Ольга Арнтгольц и Сергей Перегудов во время съемок фильма режиссера Романа Качанова "Псевдоним для героя"

© Продюсерская компания "Псевдоним"
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Татьяна Арнтгольц на открытии 32-го Московского Международного кинофестиваля

Татьяна Арнтгольц на открытии 32 Московского Международного кинофестиваля
3 из 3

Татьяна Арнтгольц на открытии 32-го Московского Международного кинофестиваля

© РИА Новости / Валерий Мельников
1 из 3
Кадр из сериала "Простые истины"
© Синебридж (1999 - 2003)
2 из 3

Ольга Арнтгольц и Сергей Перегудов во время съемок фильма режиссера Романа Качанова "Псевдоним для героя"

© Продюсерская компания "Псевдоним"
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3 из 3

Татьяна Арнтгольц на открытии 32-го Московского Международного кинофестиваля

© РИА Новости / Валерий Мельников
Первыми работами Татьяны стали сериалы Next, "Простые истины", Ольги — "Трое против всех". Совместные фильмы были, но немного: они снимались в "Зачем тебе алиби?" и "Глянце" Андрея Кончаловского.
Похожесть сестер помогла им в шоу "Ледниковый период". Когда Татьяна не смогла принять участие в финале проекта из-за беременности, Ольга ее заменила.
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2007)Кадр из фильма "Глянец"
Кадр из фильма Глянец
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2007)
Кадр из фильма "Глянец"

Самые итальянские

Коул и Дилан Спраус родились в Италии, но актерами стали в Голливуде. Когда им было по восемь месяцев, они играли одного героя в сериале "Грейс в огне".
Поначалу во всех проектах они становились братьями или дублировали друг друга. Так было в фильмах "Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди", "Жена астронавта".
© AFP 2023 / Gabriel BouysАктеры Коул и Дилан Спраус
Актеры Коул и Дилан Спраус
1 из 2
Актеры Коул и Дилан Спраус
© AFP 2023 / Gabriel Bouys
© AP Photo / Evan Agostini

Фото актеров Коула и Дилана Спраус

Актеры Коул и Дилан Спраус
2 из 2

Фото актеров Коула и Дилана Спраус

© AP Photo / Evan Agostini
1 из 2
Актеры Коул и Дилан Спраус
© AFP 2023 / Gabriel Bouys
2 из 2

Фото актеров Коула и Дилана Спраус

© AP Photo / Evan Agostini
После университета братья продолжили карьеру, но уже по отдельности. Коул прославился ролью в популярном сериале "Ривердейл", а Дилан — независимыми проектами и многочисленными появлениями в СМИ.
© Warner Bros. Television (2017)Кадр из фильма "Ривердейл"
Кадр из фильма Ривердейл
1 из 3
Кадр из фильма "Ривердейл"
© Warner Bros. Television (2017)
© Warner Bros. (2022)

Сцена из фильма "Мое прекрасное несчастье"

Кадр из фильма Мое прекрасное несчастье
2 из 3

Сцена из фильма "Мое прекрасное несчастье"

© Warner Bros. (2022)
© Warner Bros. (2022)

Момент из фильма "Мое прекрасное несчастье"

Кадр из фильма Мое прекрасное несчастье
3 из 3

Момент из фильма "Мое прекрасное несчастье"

© Warner Bros. (2022)
1 из 3
Кадр из фильма "Ривердейл"
© Warner Bros. Television (2017)
2 из 3

Сцена из фильма "Мое прекрасное несчастье"

© Warner Bros. (2022)
3 из 3

Момент из фильма "Мое прекрасное несчастье"

© Warner Bros. (2022)

Самые разные

Хотя сестры Кутеповы похожи друг на друга, режиссеры воспринимают их по отдельности. Родители близняшек не одевали их в одинаковую одежду и относились как к обособленным личностям. Вероятно, поэтому Полине и Ксении удалось построить разные карьеры и создать непохожие образы.
© Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Полина Кутепова (слева) — лауреат премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль в драме". Справа ее сестра Ксения Кутепова

Торжественная церемония вручения XVI национальной театральной премии Золотая маска
1 из 3

Полина Кутепова (слева) — лауреат премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль в драме". Справа ее сестра Ксения Кутепова

© Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в медиабанк

Ксения Кутепова на вручении Международной премии Станиславского за значительный вклад в развитие театрального искусства

Актриса Ксения Кутепова
2 из 3

Ксения Кутепова на вручении Международной премии Станиславского за значительный вклад в развитие театрального искусства

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Обладательница премии "Золотой овен" в номинации "Лучшая актриса" Полина Кутепова

Полина Кутепова
3 из 3

Обладательница премии "Золотой овен" в номинации "Лучшая актриса" Полина Кутепова

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
1 из 3

Полина Кутепова (слева) — лауреат премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль в драме". Справа ее сестра Ксения Кутепова

© Владимир Федоренко
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2 из 3

Ксения Кутепова на вручении Международной премии Станиславского за значительный вклад в развитие театрального искусства

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
3 из 3

Обладательница премии "Золотой овен" в номинации "Лучшая актриса" Полина Кутепова

© РИА Новости / Галина Кмит
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Первыми ролями стали фильмы "Куда он денется!" и "Рыжий, честный, влюбленный". Сестры вместе окончили ГИТИС, обе работают в Мастерской Петра Фоменко.
Также вдвоем снимались в новелле Жан-Люка Годара в фильме "Дети играют в Россию", в сериале "Мертвое озеро".
Известные проекты Полины — "Штрафбат", "Пелагия и белый бульдог", "Чиновница", "Раневская". Ксения же снималась в "Прогулке", "Дылде", "Территории".
© KIT Film Studio (2021)Кадр из сериала "Чиновница"
Кадр из сериала Чиновница
1 из 2
Кадр из сериала "Чиновница"
© KIT Film Studio (2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

На премьере фильма Александра Мельника "Территория"

На премьере фильма Александра Мельника Территория в Государственном Кремлевском Дворце
2 из 2

На премьере фильма Александра Мельника "Территория"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 2
Кадр из сериала "Чиновница"
© KIT Film Studio (2021)
2 из 2

На премьере фильма Александра Мельника "Территория"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самые электронные

Владимир и Юрий Торсуевы прославились после участия в фильме "Приключения Электроника".
Владимир перевоплотился в Электроника, Юрий — в школьника-пионера Сергея Сыроежкина. Причем в проект попали случайно: просто умели петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, как требовалось на кастинге.
© 1979 Одесская киностудия/2012 The Walt Disney Company

Юрий и Владимир Торсуевы: фильм "Приключения Электроника" (1979 год, Одесская киностудия)/фильм "После школы" (2012 The Walt Disney Company)

Юрий и Владимир Торсуевы: фильм Приключения Электроника (1979 Одесская киностудия)/фильм После школы (2012 The Walt Disney Company)
1 из 2

Юрий и Владимир Торсуевы: фильм "Приключения Электроника" (1979 год, Одесская киностудия)/фильм "После школы" (2012 The Walt Disney Company)

© 1979 Одесская киностудия/2012 The Walt Disney Company
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Актеры Владимир (справа) и Юрий Торсуевы на фестивале близнецов Twins fest в Москве

Актёры Владимир и Юрий Торсуевы
2 из 2

Актеры Владимир (справа) и Юрий Торсуевы на фестивале близнецов Twins fest в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
1 из 2

Юрий и Владимир Торсуевы: фильм "Приключения Электроника" (1979 год, Одесская киностудия)/фильм "После школы" (2012 The Walt Disney Company)

© 1979 Одесская киностудия/2012 The Walt Disney Company
2 из 2

Актеры Владимир (справа) и Юрий Торсуевы на фестивале близнецов Twins fest в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Впрочем, актерскую профессию братья не воспринимали серьезно — предпочитали заниматься бизнесом, а снимались время от времени в эпизодических ролях. Иногда вместе ("Женский детектив", "Рая знает все"), иногда по отдельности. Владимир появился в "Кухне", Юрий — в "Кодексе чести", "Черной весне" и других картинах.
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КультураТатьяна АрнтгольцГарри ПоттерГИТИСМастерская Петра ФоменкоПолина КутеповаКсения КутеповаКино и сериалыЗнаменитостичто посмотреть
 
 
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