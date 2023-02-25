https://ria.ru/20230225/kino-1853784368.html

Я и моя тень: актеры-близнецы, которых не отличить на экране

Я и моя тень: актеры-близнецы, которых не отличить на экране - РИА Новости, 25.02.2023

Я и моя тень: актеры-близнецы, которых не отличить на экране

И в жизни не сразу скажешь, кто из них Мэри-Кейт, а кто — Эшли, а тем более — в кино. Впрочем, сестры Олсен — не единственные актеры-близнецы. Еще есть Фелпс,... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T08:00

2023-02-25T08:00

2023-02-25T08:05

татьяна арнтгольц

гарри поттер

гитис

мастерская петра фоменко

полина кутепова

ксения кутепова

культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. И в жизни не сразу скажешь, кто из них Мэри-Кейт, а кто — Эшли, а тем более — в кино. Впрочем, сестры Олсен — не единственные актеры-близнецы. Еще есть Фелпс, Арнтгольц, Спраус, Кутеповы и не только. Одни строят карьеру самостоятельно, другие делают ставку на свое сходство.Волшебные близнецыБратья Уизли из "Гарри Поттера", вернее, сыгравшие их Оливер и Джеймс Фелпс, празднуют день рождения.Они стали известны после франшизы о "волшебнике, который выжил". Актеры перевоплотились в энергичных шутников и хулиганов очень органично.Фелпс с детства участвовали в школьных театральных постановках и любили читать "Гарри Поттера". Когда узнали о кастинге в фильм, попросили родителей отвезти их на пробы — за 200 километров от дома. Уже через несколько дней братьев утвердили на роли, и теперь весь мир знает их именно как близнецов Уизли.Впрочем, они снимались вместе и в других проектах: "Питер Кингдом вас не бросит", "Гамлет" и "Прошлой ночью в Сохо". Самые голливудскиеХотя бы одну из многочисленных комедий с участием Мэри-Кейт и Эшли Олсен знает каждый.Голливудские звезды начали карьеру в младенчестве — в сериале "Полный дом". Там они исполнили одну роль на двоих. Но самым известным стал фильм "Двое: я и моя тень". Близняшки перевоплотились в разных по характеру и образу жизни героинь, которые объединяются, чтобы поженить миллионера и воспитательницу.Олсен успевали продуктивно сниматься в комедиях (которые выходили каждый год), продюсировали проекты, запустили линию одежды.Повзрослев, Мэри-Кейт продолжила карьеру в кино и работала отдельно от сестры ("Дурман", "Безумие", "Страшно красив"). Сейчас конкуренцию близняшкам на экранах составляет их младшая сестра Элизабет.Самые артистичныеОльга и Татьяна Арнтгольц родились в семье актеров Калининградского драмтеатра, но планировали стать журналистками.После окончания театральной школы решили поступить в институт имени Щепкина в Москве. Впрочем, карьеру сестры строили по-разному. Практически не участвовали в одних и тех же проектах и не играли близнецов на экране.Первыми работами Татьяны стали сериалы Next, "Простые истины", Ольги — "Трое против всех". Совместные фильмы были, но немного: они снимались в "Зачем тебе алиби?" и "Глянце" Андрея Кончаловского.Похожесть сестер помогла им в шоу "Ледниковый период". Когда Татьяна не смогла принять участие в финале проекта из-за беременности, Ольга ее заменила.Самые итальянскиеКоул и Дилан Спраус родились в Италии, но актерами стали в Голливуде. Когда им было по восемь месяцев, они играли одного героя в сериале "Грейс в огне".Поначалу во всех проектах они становились братьями или дублировали друг друга. Так было в фильмах "Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди", "Жена астронавта".После университета братья продолжили карьеру, но уже по отдельности. Коул прославился ролью в популярном сериале "Ривердейл", а Дилан — независимыми проектами и многочисленными появлениями в СМИ. Самые разныеХотя сестры Кутеповы похожи друг на друга, режиссеры воспринимают их по отдельности. Родители близняшек не одевали их в одинаковую одежду и относились как к обособленным личностям. Вероятно, поэтому Полине и Ксении удалось построить разные карьеры и создать непохожие образы.Первыми ролями стали фильмы "Куда он денется!" и "Рыжий, честный, влюбленный". Сестры вместе окончили ГИТИС, обе работают в Мастерской Петра Фоменко.Также вдвоем снимались в новелле Жан-Люка Годара в фильме "Дети играют в Россию", в сериале "Мертвое озеро".Известные проекты Полины — "Штрафбат", "Пелагия и белый бульдог", "Чиновница", "Раневская". Ксения же снималась в "Прогулке", "Дылде", "Территории".Самые электронныеВладимир и Юрий Торсуевы прославились после участия в фильме "Приключения Электроника".Владимир перевоплотился в Электроника, Юрий — в школьника-пионера Сергея Сыроежкина. Причем в проект попали случайно: просто умели петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, как требовалось на кастинге.Впрочем, актерскую профессию братья не воспринимали серьезно — предпочитали заниматься бизнесом, а снимались время от времени в эпизодических ролях. Иногда вместе ("Женский детектив", "Рая знает все"), иногда по отдельности. Владимир появился в "Кухне", Юрий — в "Кодексе чести", "Черной весне" и других картинах.

https://ria.ru/20230214/kino-1851790501.html

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

татьяна арнтгольц, гарри поттер, гитис, мастерская петра фоменко, полина кутепова, ксения кутепова, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть