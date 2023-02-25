https://ria.ru/20230225/kherson-1854273000.html
Сальдо ответил на отказ G7 признать статус Херсонской области
Сальдо ответил на отказ G7 признать статус Херсонской области - РИА Новости, 25.02.2023
Сальдо ответил на отказ G7 признать статус Херсонской области
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал отказ стран "Большой семерки" признать российский статус региона юридически ничтожным решением,... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:16
2023-02-25T14:16
2023-02-25T14:16
россия
херсонская область
владимир сальдо
g7
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал отказ стран "Большой семерки" признать российский статус региона юридически ничтожным решением, которое не имеет для жителей региона никакого значения. Страны G7 заявили, что "никогда" не признают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также Крыма. Большая семерка - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. "Заявление стран G7 о том, что они никогда не признают вхождение в состав России четырёх новых регионов, Крыма и Севастополя для нас не имеет практического значения, а юридически оно ничтожно", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, Запад давно попрал нормы международного права. "Любые договоры с его нынешними лидерами не стоят бумаги, на которой написаны. Мы это хорошо усвоили. Россия будет поступать так, как нужно ей, без оглядки на одобрение врагов. Ведь если они нас ругают - значит мы всё делаем правильно", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230225/g7-1854236672.html
https://ria.ru/20230225/gaubitsa-1854237662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , владимир сальдо, g7, в мире
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, G7, В мире
Сальдо ответил на отказ G7 признать статус Херсонской области
Сальдо назвал отказ G7 признать вхождение Херсонской области в Россию ничтожным
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал отказ стран "Большой семерки" признать российский статус региона юридически ничтожным решением, которое не имеет для жителей региона никакого значения.
Страны G7 заявили, что "никогда" не признают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также Крыма. Большая семерка - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
"Заявление стран G7 о том, что они никогда не признают вхождение в состав России четырёх новых регионов, Крыма и Севастополя для нас не имеет практического значения, а юридически оно ничтожно", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, Запад давно попрал нормы международного права.
"Любые договоры с его нынешними лидерами не стоят бумаги, на которой написаны. Мы это хорошо усвоили. Россия
будет поступать так, как нужно ей, без оглядки на одобрение врагов. Ведь если они нас ругают - значит мы всё делаем правильно", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон
, остается под Украиной
.