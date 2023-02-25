https://ria.ru/20230225/khersh-1854237944.html

Херш заявил, что США не отрицают причастность к подрыву "Северных потоков"

Херш заявил, что США не отрицают причастность к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 25.02.2023

Херш заявил, что США не отрицают причастность к подрыву "Северных потоков"

Белый дом не заинтересован в расследовании теракта на "Северных потоках" и не планирует предоставлять доказательства своей непричастности, заявил известный... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T09:58

2023-02-25T09:58

2023-02-25T09:58

в мире

европа

нато

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

швеция

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Белый дом не заинтересован в расследовании теракта на "Северных потоках" и не планирует предоставлять доказательства своей непричастности, заявил известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эксклюзивном интервью каналу RT."Знаете, в нынешнем Белом доме не только не заинтересованы в расследовании этой истории, но даже не собираются её опровергать", — заявил журналист.Ранее Сеймур Херш рассказал, что подрыв трубопроводов изначально планировался как тайная операция, которая была призвана заставить Европу продолжать оказывать поддержку НАТО.Восьмого февраля Херш опубликовал статью о диверсии на "Северных потоках". По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.

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европа

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в мире, европа, нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", швеция