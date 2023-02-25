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Херш заявил, что США не отрицают причастность к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 25.02.2023
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Херш заявил, что США не отрицают причастность к подрыву "Северных потоков"
Херш заявил, что США не отрицают причастность к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 25.02.2023
Херш заявил, что США не отрицают причастность к подрыву "Северных потоков"
Белый дом не заинтересован в расследовании теракта на "Северных потоках" и не планирует предоставлять доказательства своей непричастности, заявил известный... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T09:58
2023-02-25T09:58
в мире
европа
нато
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
швеция
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Белый дом не заинтересован в расследовании теракта на "Северных потоках" и не планирует предоставлять доказательства своей непричастности, заявил известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эксклюзивном интервью каналу RT."Знаете, в нынешнем Белом доме не только не заинтересованы в расследовании этой истории, но даже не собираются её опровергать", — заявил журналист.Ранее Сеймур Херш рассказал, что подрыв трубопроводов изначально планировался как тайная операция, которая была призвана заставить Европу продолжать оказывать поддержку НАТО.Восьмого февраля Херш опубликовал статью о диверсии на "Северных потоках". По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
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в мире, европа, нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", швеция
В мире, Европа, НАТО, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Швеция
09:58 25.02.2023
 
Херш заявил, что США не отрицают причастность к подрыву "Северных потоков"

Журналист Херш: Белый дом не собирается опровергать вину США в подрыве "Северных потоков"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Белый дом не заинтересован в расследовании теракта на "Северных потоках" и не планирует предоставлять доказательства своей непричастности, заявил известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эксклюзивном интервью каналу RT.
"Знаете, в нынешнем Белом доме не только не заинтересованы в расследовании этой истории, но даже не собираются её опровергать", — заявил журналист.
Ранее Сеймур Херш рассказал, что подрыв трубопроводов изначально планировался как тайная операция, которая была призвана заставить Европу продолжать оказывать поддержку НАТО.
Восьмого февраля Херш опубликовал статью о диверсии на "Северных потоках". По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 13:18
В Китае призвали США рассказать правду о взрывах на "Северных потоках"
 
В миреЕвропаНАТОСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Швеция
 
 
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