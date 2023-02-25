https://ria.ru/20230225/katastrofa-1854226605.html

В США призвали прислушаться к Путину, чтобы избежать ядерной войны

В США призвали прислушаться к Путину, чтобы избежать ядерной войны - РИА Новости, 25.02.2023

В США призвали прислушаться к Путину, чтобы избежать ядерной войны

США необходимо прислушаться к Владимиру Путину после приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, чтобы... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T06:40

2023-02-25T06:40

2023-02-25T06:40

россия

сша

владимир путин

вячеслав никонов

нато

в мире

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. США необходимо прислушаться к Владимиру Путину после приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, чтобы избежать глобальной катастрофы, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Вашингтон предал Москву, и у президента России есть целый список фактов, подтверждающих это."Поэтому в наших интересах восстановить договор в какой-то момент, и я думаю, что он (Владимир Путин. — Прим. ред.) дал это четко понять", — заключил Макгрегор.Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что диалог с Вашингтоном по ДСНВ возможен, но на условиях Москвы.Российский лидер 21 февраля огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.

https://ria.ru/20230224/otvet-1854068818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, владимир путин, вячеслав никонов, нато, в мире