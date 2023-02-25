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В США призвали прислушаться к Путину, чтобы избежать ядерной войны - РИА Новости, 25.02.2023
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В США призвали прислушаться к Путину, чтобы избежать ядерной войны
В США призвали прислушаться к Путину, чтобы избежать ядерной войны - РИА Новости, 25.02.2023
В США призвали прислушаться к Путину, чтобы избежать ядерной войны
США необходимо прислушаться к Владимиру Путину после приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, чтобы... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T06:40
2023-02-25T06:40
россия
сша
владимир путин
вячеслав никонов
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. США необходимо прислушаться к Владимиру Путину после приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, чтобы избежать глобальной катастрофы, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Вашингтон предал Москву, и у президента России есть целый список фактов, подтверждающих это."Поэтому в наших интересах восстановить договор в какой-то момент, и я думаю, что он (Владимир Путин. — Прим. ред.) дал это четко понять", — заключил Макгрегор.Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что диалог с Вашингтоном по ДСНВ возможен, но на условиях Москвы.Российский лидер 21 февраля огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
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россия, сша, владимир путин, вячеслав никонов, нато, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Вячеслав Никонов, НАТО, В мире
06:40 25.02.2023
 
В США призвали прислушаться к Путину, чтобы избежать ядерной войны

Американский полковник Макгрегор призвал прислушаться к Путину, чтобы избежать катастрофы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. США необходимо прислушаться к Владимиру Путину после приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, чтобы избежать глобальной катастрофы, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Давайте смотреть правде в глаза, сейчас у них больше ядерных боеголовок, чем у нас. Возможно, даже больше средств доставки и носителей. Я не знаю. Мы запутались во всех этих числах. США и Россия на двоих обладают достаточной мощью, чтобы уничтожить планету. В этом нет сомнений", — предостерег американский специалист.
По его мнению, Вашингтон предал Москву, и у президента России есть целый список фактов, подтверждающих это.
"Поэтому в наших интересах восстановить договор в какой-то момент, и я думаю, что он (Владимир Путин. — Прим. ред.) дал это четко понять", — заключил Макгрегор.
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Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что диалог с Вашингтоном по ДСНВ возможен, но на условиях Москвы.
Российский лидер 21 февраля огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
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