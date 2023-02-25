https://ria.ru/20230225/istrebiteli-1854220592.html

Байден исключил передачу Украине истребителей F-16

Байден исключил передачу Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 25.02.2023

Байден исключил передачу Украине истребителей F-16

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому те им не нужны. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T02:07

2023-02-25T02:07

2023-02-25T02:26

в мире

украина

f-16

специальная военная операция на украине

сша

польша

джо байден

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому те им не нужны."Нет, ему (Владимиру Зеленскому) сейчас не нужны F-16… По мнению наших военных, сейчас нет основания, в котором бы присутствовал смысл предоставлять F-16. Я на данный момент это исключаю", - сказал Байден в ходе беседы, которая состоялась в ходе визита в Польшу.США, по словам Байдена, дают Украине то, в чем та действительно нуждается.Байден повторил, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько нужно для победы над Россией".Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230225/pomosch-1854218381.html

https://ria.ru/20230225/oruzhie-1854213762.html

украина

сша

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