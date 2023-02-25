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Байден исключил передачу Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 25.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/istrebiteli-1854220592.html
Байден исключил передачу Украине истребителей F-16
Байден исключил передачу Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 25.02.2023
Байден исключил передачу Украине истребителей F-16
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому те им не нужны. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T02:07
2023-02-25T02:26
в мире
украина
f-16
специальная военная операция на украине
сша
польша
джо байден
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому те им не нужны."Нет, ему (Владимиру Зеленскому) сейчас не нужны F-16… По мнению наших военных, сейчас нет основания, в котором бы присутствовал смысл предоставлять F-16. Я на данный момент это исключаю", - сказал Байден в ходе беседы, которая состоялась в ходе визита в Польшу.США, по словам Байдена, дают Украине то, в чем та действительно нуждается.Байден повторил, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько нужно для победы над Россией".Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230225/pomosch-1854218381.html
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в мире, украина, f-16, сша, польша, джо байден, владимир зеленский
В мире, Украина, F-16, Специальная военная операция на Украине, США, Польша, Джо Байден, Владимир Зеленский
02:07 25.02.2023 (обновлено: 02:26 25.02.2023)
 
Байден исключил передачу Украине истребителей F-16

Байден заявил, что сейчас исключает передачу Украине истребителей F-16

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому те им не нужны.
"Нет, ему (Владимиру Зеленскому) сейчас не нужны F-16… По мнению наших военных, сейчас нет основания, в котором бы присутствовал смысл предоставлять F-16. Я на данный момент это исключаю", - сказал Байден в ходе беседы, которая состоялась в ходе визита в Польшу.
Конгресс в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
01:06
"Третья" партия США выступила против помощи Украине
США, по словам Байдена, дают Украине то, в чем та действительно нуждается.
"Ему (Зеленскому) нужны танки, артиллерия, ПВО, в том числе еще HIMARS (реактивная система залпового огня). Есть вещи, в которых он нуждается сейчас и которые мы ему отправляем, чтобы он смог добиться успеха этой весной и этим летом с переходом в осень", - сказал президент.
Байден повторил, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько нужно для победы над Россией".
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
00:09
США раскрыли объем поставок оружия в Европу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаF-16СШАПольшаДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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