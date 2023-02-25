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Евросоюз вводит ограничения на импорт из России синтетического каучука
Евросоюз вводит ограничения на импорт из России синтетического каучука - РИА Новости, 25.02.2023
Евросоюз вводит ограничения на импорт из России синтетического каучука
Евросоюз в рамках нового, десятого пакета санкций против РФ вводит ограничения на импорт из РФ асфальта и синтетического каучука, говорится в заявлении Совета... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:48
2023-02-25T14:48
2023-02-25T14:48
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украина
европа
владимир путин
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового, десятого пакета санкций против РФ вводит ограничения на импорт из РФ асфальта и синтетического каучука, говорится в заявлении Совета ЕС. Согласно пресс-релизу, вводятся "ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительные доходы, таких как асфальт и синтетический каучук". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854278362.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, европа, владимир путин, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России
Евросоюз вводит ограничения на импорт из России синтетического каучука
Евросоюз вводит ограничения на импорт из России асфальта и синтетического каучука