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Евросоюз вводит ограничения на импорт из России синтетического каучука

Евросоюз вводит ограничения на импорт из России синтетического каучука - РИА Новости, 25.02.2023

Евросоюз вводит ограничения на импорт из России синтетического каучука

Евросоюз в рамках нового, десятого пакета санкций против РФ вводит ограничения на импорт из РФ асфальта и синтетического каучука, говорится в заявлении Совета... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:48

2023-02-25T14:48

2023-02-25T14:48

россия

украина

европа

владимир путин

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового, десятого пакета санкций против РФ вводит ограничения на импорт из РФ асфальта и синтетического каучука, говорится в заявлении Совета ЕС. Согласно пресс-релизу, вводятся "ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительные доходы, таких как асфальт и синтетический каучук". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854278362.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, европа, владимир путин, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии