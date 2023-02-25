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Украина расширит заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/granitsa-1854241491.html
Украина расширит заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией
Украина расширит заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 25.02.2023
Украина расширит заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией
Украинская погранслужба намерена расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T10:41
2023-02-25T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
россия
верховная рада украины
пограничная служба украины
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинская погранслужба намерена расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров, сообщается в Telegram-канале ведомства. В Погранслужбе также отметили, что Верховная рада урегулировала вопрос привлечения к выполнению обязанностей пограничников военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и полиции.О том, что украинская сторона продолжает минировать свою приграничную территорию, заявил на днях Государственный пограничный комитет Белоруссии. По его информации, украинские пограничники демонстративно раскладывали противотанковые мины на дороге перед пунктом пропуска "Выступовичи", хотя заминировали этот участок еще в июле. По словам помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко, киевские власти сосредоточили у границы значительную группировку войск. Продолжается и разведывательная деятельность против Белоруссии с применением беспилотников, причем время от времени происходят нарушения госграницы в воздушном пространстве.
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в мире, украина, белоруссия, россия, верховная рада украины, пограничная служба украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Верховная Рада Украины, Пограничная служба Украины
10:41 25.02.2023 (обновлено: 12:16 25.02.2023)
 
Украина расширит заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией

Погранслужба Украины расширит минное поле у границ с Россией и Белоруссией до 2 километров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские пограничники на границе с Россией в Харьковской области
Украинские пограничники на границе с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские пограничники на границе с Россией в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинская погранслужба намерена расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы увеличится до двух километров в ширину. Практически это будет заминированная территория", — говорится в публикации.
В Погранслужбе также отметили, что Верховная рада урегулировала вопрос привлечения к выполнению обязанностей пограничников военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и полиции.
О том, что украинская сторона продолжает минировать свою приграничную территорию, заявил на днях Государственный пограничный комитет Белоруссии. По его информации, украинские пограничники демонстративно раскладывали противотанковые мины на дороге перед пунктом пропуска "Выступовичи", хотя заминировали этот участок еще в июле.
По словам помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко, киевские власти сосредоточили у границы значительную группировку войск. Продолжается и разведывательная деятельность против Белоруссии с применением беспилотников, причем время от времени происходят нарушения госграницы в воздушном пространстве.
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