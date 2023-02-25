https://ria.ru/20230225/granitsa-1854241491.html

Украина расширит заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией

Украина расширит заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 25.02.2023

Украина расширит заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией

Украинская погранслужба намерена расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T10:41

2023-02-25T10:41

2023-02-25T12:16

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинская погранслужба намерена расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров, сообщается в Telegram-канале ведомства. В Погранслужбе также отметили, что Верховная рада урегулировала вопрос привлечения к выполнению обязанностей пограничников военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и полиции.О том, что украинская сторона продолжает минировать свою приграничную территорию, заявил на днях Государственный пограничный комитет Белоруссии. По его информации, украинские пограничники демонстративно раскладывали противотанковые мины на дороге перед пунктом пропуска "Выступовичи", хотя заминировали этот участок еще в июле. По словам помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко, киевские власти сосредоточили у границы значительную группировку войск. Продолжается и разведывательная деятельность против Белоруссии с применением беспилотников, причем время от времени происходят нарушения госграницы в воздушном пространстве.

https://ria.ru/20230221/gruppirovka-1853357796.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, белоруссия, россия, верховная рада украины, пограничная служба украины