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Немцы сорвали акцию в поддержку Украины в центре Берлина - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/germaniya-1854337444.html
Немцы сорвали акцию в поддержку Украины в центре Берлина
Немцы сорвали акцию в поддержку Украины в центре Берлина - РИА Новости, 25.02.2023
Немцы сорвали акцию в поддержку Украины в центре Берлина
Жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку ВСУ в мирный протест, следует из видео очевидцев произошедшего в Twitter. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T22:17
2023-02-25T23:51
в мире
украина
берлин (город)
сара вагенкнехт
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
олаф шольц
россия
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку ВСУ в мирный протест, следует из видео очевидцев произошедшего в Twitter.На опубликованных кадрах видно, как пришедшие на мероприятие немцы начали выступать с мирными лозунгами, отмечая, что не занимают чью-либо сторону.Организаторы акции установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону посольства России. Активисты утверждают, что техника якобы принадлежит российским войскам.По мнению посла Украины в Германии Алексея Макеева, этот перформанс должен был напомнить немцам "о важности победы Украины в конфликте с Россией".В итоге мероприятие пошло не по плану сторонников киевского режима: многие пришедшие к танку жители немецкой столицы выступили с критикой военной поддержки ВСУ и завалили машину цветами."Мы украсили танк двумя тысячами роз, чтобы наше правительство наконец начало мирные переговоры. Не только поставки оружия, но и восстановление дипломатических отношений без спешки. Важно, что мы должны говорить друг с другом. Мы не враги. Мы не против Украины или России. Мы друзья, мы тридцать лет выстраивали эти связи", — сказал один из пришедших к танку немцев, его речь опубликована в твиттер-аккаунте RRN.На видеозаписи в социальных сетях видно, что изначально организаторы акции установили на танке украинский флаг, затем кто-то из протестующих принес туда российский триколор. Позже полиция сняла российский флаг.В субботу в центре Берлина проходит массовый митинг в поддержку мирных инициатив, его участники высказываются против поставок оружия на Украину. Выйти на протестное шествие призвала депутат бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт."Сегодня политики нашей страны, чье объединение стало возможным благодаря Горбачеву, хотят разрушить Россию. Сегодня немецкие танки снова будут стрелять по русским солдатам. &lt;...&gt; Мы не хотим, чтобы немецкими танками стреляли по правнукам тех, кого вермахт убивал миллионами самым жестоким образом", — сказала она.По ее словам, немцы должны потребовать у канцлера Олафа Шольца немедленно прекратить эскалацию конфликта, перестать предоставлять киевскому режиму военную помощь и возглавить общеевропейскую мирную инициативу. Тысячи протестующих вышли с плакатами "Это не наша война", "Дипломатия, а не оружие", "Я стыжусь за Германию, управляемую лоббистами оружейной индустрии", "Немецкое оружие снова убивает русских и украинцев".В преддверии демонстрации на портале change.org появилась петиция под названием "Манифест за мир", которую подписали уже более 640 тысяч человек, среди них известные политики и знаменитости. В документе говорится, что той части немецкого общества, которая выступает против военных поставок Киеву, необходимо консолидироваться в мирное движение, иначе страна будет все глубже втягиваться в конфликт.
https://ria.ru/20230225/sholts-1854241981.html
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853077620.html
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в мире, украина, берлин (город), сара вагенкнехт, вооруженные силы украины, олаф шольц, россия, нато, германия
В мире, Украина, Берлин (город), Сара Вагенкнехт, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Олаф Шольц, Россия, НАТО, Германия
22:17 25.02.2023 (обновлено: 23:51 25.02.2023)
 
Немцы сорвали акцию в поддержку Украины в центре Берлина

Жители Берлина принесли цветы к установленному у посольства России подбитому танку

© РИА НовостиУстановленный проукраинскими активистами перед посольством России в Берлине танк покрыли сотнями цветов
Установленный проукраинскими активистами перед посольством России в Берлине танк покрыли сотнями цветов - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости
Установленный проукраинскими активистами перед посольством России в Берлине танк покрыли сотнями цветов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку ВСУ в мирный протест, следует из видео очевидцев произошедшего в Twitter.
На опубликованных кадрах видно, как пришедшие на мероприятие немцы начали выступать с мирными лозунгами, отмечая, что не занимают чью-либо сторону.
Организаторы акции установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону посольства России. Активисты утверждают, что техника якобы принадлежит российским войскам.
По мнению посла Украины в Германии Алексея Макеева, этот перформанс должен был напомнить немцам "о важности победы Украины в конфликте с Россией".
В итоге мероприятие пошло не по плану сторонников киевского режима: многие пришедшие к танку жители немецкой столицы выступили с критикой военной поддержки ВСУ и завалили машину цветами.
"Мы украсили танк двумя тысячами роз, чтобы наше правительство наконец начало мирные переговоры. Не только поставки оружия, но и восстановление дипломатических отношений без спешки. Важно, что мы должны говорить друг с другом. Мы не враги. Мы не против Украины или России. Мы друзья, мы тридцать лет выстраивали эти связи", — сказал один из пришедших к танку немцев, его речь опубликована в твиттер-аккаунте RRN.
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На видеозаписи в социальных сетях видно, что изначально организаторы акции установили на танке украинский флаг, затем кто-то из протестующих принес туда российский триколор. Позже полиция сняла российский флаг.
В субботу в центре Берлина проходит массовый митинг в поддержку мирных инициатив, его участники высказываются против поставок оружия на Украину. Выйти на протестное шествие призвала депутат бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт.
"Сегодня политики нашей страны, чье объединение стало возможным благодаря Горбачеву, хотят разрушить Россию. Сегодня немецкие танки снова будут стрелять по русским солдатам. <...> Мы не хотим, чтобы немецкими танками стреляли по правнукам тех, кого вермахт убивал миллионами самым жестоким образом", — сказала она.
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По ее словам, немцы должны потребовать у канцлера Олафа Шольца немедленно прекратить эскалацию конфликта, перестать предоставлять киевскому режиму военную помощь и возглавить общеевропейскую мирную инициативу.
Тысячи протестующих вышли с плакатами "Это не наша война", "Дипломатия, а не оружие", "Я стыжусь за Германию, управляемую лоббистами оружейной индустрии", "Немецкое оружие снова убивает русских и украинцев".
В преддверии демонстрации на портале change.org появилась петиция под названием "Манифест за мир", которую подписали уже более 640 тысяч человек, среди них известные политики и знаменитости. В документе говорится, что той части немецкого общества, которая выступает против военных поставок Киеву, необходимо консолидироваться в мирное движение, иначе страна будет все глубже втягиваться в конфликт.
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