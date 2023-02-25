https://ria.ru/20230225/gaubitsa-1854237662.html

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 25.02.2023

Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" вместе с боекомплектом и экипажем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T09:57

2023-02-25T09:57

2023-02-25T09:57

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

гвоздика (гаубица)

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" вместе с боекомплектом и экипажем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Львово уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери 5 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, накануне в районе села Понятовка, "артиллерийским огнём был уничтожен украинский миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, 4 военных ВСУ погибли, 3 – ранены".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, гвоздика (гаубица)