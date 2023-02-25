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Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 25.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" вместе с боекомплектом и экипажем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T09:57
2023-02-25T09:57
2023-02-25T09:57
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
гвоздика (гаубица)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" вместе с боекомплектом и экипажем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Львово уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери 5 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, накануне в районе села Понятовка, "артиллерийским огнём был уничтожен украинский миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, 4 военных ВСУ погибли, 3 – ранены".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, гвоздика (гаубица)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Гвоздика (гаубица)
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы ночью под Херсоном уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика"
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" вместе с боекомплектом и экипажем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Львово уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери 5 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, накануне в районе села Понятовка, "артиллерийским огнём был уничтожен украинский миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, 4 военных ВСУ погибли, 3 – ранены".