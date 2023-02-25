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Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 25.02.2023
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Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 25.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" вместе с боекомплектом и экипажем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T09:57
2023-02-25T09:57
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
гвоздика (гаубица)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" вместе с боекомплектом и экипажем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Львово уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери 5 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, накануне в районе села Понятовка, "артиллерийским огнём был уничтожен украинский миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, 4 военных ВСУ погибли, 3 – ранены".
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, гвоздика (гаубица)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Гвоздика (гаубица)
09:57 25.02.2023
 
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном

Российские артиллеристы ночью под Херсоном уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика"

© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРабота российской артиллерии в зоне проведения спецоперации
Работа российской артиллерии в зоне проведения спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Работа российской артиллерии в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" вместе с боекомплектом и экипажем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Львово уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери 5 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, накануне в районе села Понятовка, "артиллерийским огнём был уничтожен украинский миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, 4 военных ВСУ погибли, 3 – ранены".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФГвоздика (гаубица)
 
 
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