Рейтинг@Mail.ru
Рогов попросил G7 оставить при себе непризнание новых российских регионов - РИА Новости, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230225/g7-1854236672.html
Рогов попросил G7 оставить при себе непризнание новых российских регионов
Рогов попросил G7 оставить при себе непризнание новых российских регионов - РИА Новости, 25.02.2023
Рогов попросил G7 оставить при себе непризнание новых российских регионов
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в условиях меняющего мира позиция РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T09:40
2023-02-25T09:49
запорожская область
россия
сша
владимир рогов
g7
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824511909_0:69:3395:1979_1920x0_80_0_0_9f4f543715f75ac1c93d259c329c1605.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в условиях меняющего мира позиция стран "большой семерки" мало что значит и призвал их оставить при себе "непризнание" новых российских регионов. Страны G7 заявили, что "никогда" не признают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также Крыма. Большая семерка - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. "Их мнение нас мало волнует. Пусть оставят его при себе. Тем более, что по размерам экономики в "большой семерке" должны присутствовать Китай, Индия, Россия и Индонезия. В условиях разрушения старого мироустройства, точнее мирового беспорядка, выстроенного англосаксами, какое нам дело до того, что скажут США и их "шестерки"?", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, страны, входящие в так называемую "большую семерку", сегодня ведут против России войну на уничтожение, поэтому рассчитывать на какую-то их благосклонность и признание не стоит. "Мы все живем в эпоху глобальных перемен. Мировой кризис, пандемия, антиколониальные войны лишь побочные явления происходящих процессов. Санкции ещё не самый плохой вариант, тем более к ним всегда можно адаптироваться", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html
https://ria.ru/20230224/rezolyutsiya-1854206192.html
запорожская область
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824511909_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_97e1fa1319fa94575024e0100f3971d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, сша, владимир рогов, g7, в мире
Запорожская область, Россия, США, Владимир Рогов, G7, В мире
09:40 25.02.2023 (обновлено: 09:49 25.02.2023)
 
Рогов попросил G7 оставить при себе непризнание новых российских регионов

Член администрации Запорожской области Рогов, заявил, что сейчас мнение G7 мало что значит

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоец Росгвардии в Энергодаре
Боец Росгвардии в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боец Росгвардии в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в условиях меняющего мира позиция стран "большой семерки" мало что значит и призвал их оставить при себе "непризнание" новых российских регионов.
Страны G7 заявили, что "никогда" не признают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также Крыма. Большая семерка - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
Сессия Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
08:00
Принуждение мира к миру по-американски — уроки голосования в ООН
"Их мнение нас мало волнует. Пусть оставят его при себе. Тем более, что по размерам экономики в "большой семерке" должны присутствовать Китай, Индия, Россия и Индонезия. В условиях разрушения старого мироустройства, точнее мирового беспорядка, выстроенного англосаксами, какое нам дело до того, что скажут США и их "шестерки"?", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, страны, входящие в так называемую "большую семерку", сегодня ведут против России войну на уничтожение, поэтому рассчитывать на какую-то их благосклонность и признание не стоит.
"Мы все живем в эпоху глобальных перемен. Мировой кризис, пандемия, антиколониальные войны лишь побочные явления происходящих процессов. Санкции ещё не самый плохой вариант, тем более к ним всегда можно адаптироваться", - подчеркнул Рогов.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 22:29
Западные лидеры признались в нарушении резолюции СБ ООН, заявил Небензя
 
Запорожская областьРоссияСШАВладимир РоговG7В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала