https://ria.ru/20230225/g7-1854236672.html
Рогов попросил G7 оставить при себе непризнание новых российских регионов
Рогов попросил G7 оставить при себе непризнание новых российских регионов - РИА Новости, 25.02.2023
Рогов попросил G7 оставить при себе непризнание новых российских регионов
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в условиях меняющего мира позиция РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T09:40
2023-02-25T09:40
2023-02-25T09:49
запорожская область
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в условиях меняющего мира позиция стран "большой семерки" мало что значит и призвал их оставить при себе "непризнание" новых российских регионов. Страны G7 заявили, что "никогда" не признают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также Крыма. Большая семерка - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. "Их мнение нас мало волнует. Пусть оставят его при себе. Тем более, что по размерам экономики в "большой семерке" должны присутствовать Китай, Индия, Россия и Индонезия. В условиях разрушения старого мироустройства, точнее мирового беспорядка, выстроенного англосаксами, какое нам дело до того, что скажут США и их "шестерки"?", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, страны, входящие в так называемую "большую семерку", сегодня ведут против России войну на уничтожение, поэтому рассчитывать на какую-то их благосклонность и признание не стоит. "Мы все живем в эпоху глобальных перемен. Мировой кризис, пандемия, антиколониальные войны лишь побочные явления происходящих процессов. Санкции ещё не самый плохой вариант, тем более к ним всегда можно адаптироваться", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html
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РИА Новости
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запорожская область, россия, сша, владимир рогов, g7, в мире
Запорожская область, Россия, США, Владимир Рогов, G7, В мире
09:40 25.02.2023 (обновлено: 09:49 25.02.2023)
Рогов попросил G7 оставить при себе непризнание новых российских регионов
Член администрации Запорожской области Рогов, заявил, что сейчас мнение G7 мало что значит
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в условиях меняющего мира позиция стран "большой семерки" мало что значит и призвал их оставить при себе "непризнание" новых российских регионов.
Страны G7 заявили, что "никогда" не признают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также Крыма. Большая семерка - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
"Их мнение нас мало волнует. Пусть оставят его при себе. Тем более, что по размерам экономики в "большой семерке" должны присутствовать Китай, Индия, Россия и Индонезия. В условиях разрушения старого мироустройства, точнее мирового беспорядка, выстроенного англосаксами, какое нам дело до того, что скажут США и их "шестерки"?", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, страны, входящие в так называемую "большую семерку", сегодня ведут против России войну на уничтожение, поэтому рассчитывать на какую-то их благосклонность и признание не стоит.
"Мы все живем в эпоху глобальных перемен. Мировой кризис, пандемия, антиколониальные войны лишь побочные явления происходящих процессов. Санкции ещё не самый плохой вариант, тем более к ним всегда можно адаптироваться", - подчеркнул Рогов.