https://ria.ru/20230225/g7-1854236672.html

Рогов попросил G7 оставить при себе непризнание новых российских регионов

Рогов попросил G7 оставить при себе непризнание новых российских регионов - РИА Новости, 25.02.2023

Рогов попросил G7 оставить при себе непризнание новых российских регионов

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в условиях меняющего мира позиция РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T09:40

2023-02-25T09:40

2023-02-25T09:49

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сша

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в условиях меняющего мира позиция стран "большой семерки" мало что значит и призвал их оставить при себе "непризнание" новых российских регионов. Страны G7 заявили, что "никогда" не признают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также Крыма. Большая семерка - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. "Их мнение нас мало волнует. Пусть оставят его при себе. Тем более, что по размерам экономики в "большой семерке" должны присутствовать Китай, Индия, Россия и Индонезия. В условиях разрушения старого мироустройства, точнее мирового беспорядка, выстроенного англосаксами, какое нам дело до того, что скажут США и их "шестерки"?", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, страны, входящие в так называемую "большую семерку", сегодня ведут против России войну на уничтожение, поэтому рассчитывать на какую-то их благосклонность и признание не стоит. "Мы все живем в эпоху глобальных перемен. Мировой кризис, пандемия, антиколониальные войны лишь побочные явления происходящих процессов. Санкции ещё не самый плохой вариант, тем более к ним всегда можно адаптироваться", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html

https://ria.ru/20230224/rezolyutsiya-1854206192.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, россия, сша, владимир рогов, g7, в мире