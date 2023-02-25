https://ria.ru/20230225/festival-1854300970.html

В Москве проходит второй день кинофестиваля о героях спецоперации

В Москве проходит второй день кинофестиваля о героях спецоперации - РИА Новости, 25.02.2023

В Москве проходит второй день кинофестиваля о героях спецоперации

В рамках второго дня кинофестиваля о героях СВО "aRTel.doc: Время героев", который проходит с 24 по 26 февраля в Москве, зрителям представят фильмы о... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T17:06

2023-02-25T17:06

2023-02-25T17:06

маргарита симоньян

мария захарова

ольга любимова

культура

телеканал rt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854274366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28275fe7d25ae4222972c92e961b8531.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В рамках второго дня кинофестиваля о героях СВО "aRTel.doc: Время героев", который проходит с 24 по 26 февраля в Москве, зрителям представят фильмы о волонтерах, медиках, артистах, военкорах и добровольцах, работающих в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. "Мы покажем 25 картин о героях СВО, которые прямо сейчас пишут нашу с вами историю. Смело и самоотверженно борются за наше с вами "завтра": свободное, настоящее и честное. Среди них – истории военных, врачей медицинских бригад, женщин, добровольцев, военкоров, простых жителей Донбасса, которые ежедневно находятся под обстрелами. Наша главная цель – показать настоящую правду через призму простых людей", - приводят в пресс-службе слова руководителя документального вещания RT и генерального продюсера фестиваля "aRTel.doc: Время героев" Екатерины Яковлевой. Открытие Церемония открытия с аншлагом прошла 24 февраля в московском Цифровом деловом пространстве (ЦДП). Среди гостей фестиваля - продюсер и телеведущий Борис Корчевников, певица, телеведущая и общественный деятель Елена Север, российские пранкеры Вован и Лексус, режиссер Сергей Гинзбург, композитор Игорь Скворцов, актриса Анна Роскошная, актриса, телеведущая и общественный деятель Яна Поплавская, журналист Антон Коробков–Землянский, художник Марина Лизоркина, композитор Игорь Корнилов, актриса и общественный деятель Ольга Будина, певец Юркис, продюсер, сценарист и режиссер Елена Кипер и другие. Кроме того, фестиваль посетили и сами герои фильмов: морпех Антон Филимонов, известный по позывному "Рокот", замкомандира батальона "Восток" Руслан Лесной с позывным "Лес", замкомандира роты стрелкового батальона Анна Илясова с позывным "Белка" и старший лейтенант танкового батальона Марсель Хафизов "Казань". Открылся фестиваль показом картины "Пацаны батальона "Восток" авторов документального канала RT Олега Некишева, Михаила Бурова и Ольги Кирий. "Мы чувствовали невероятное восхищение и гордость, когда работали над этим проектом. Мы счастливы, что живём в одно время с настоящими героями, с которыми не страшно. И мы рады сегодня показать вам именно эту картину – честную и настоящую", — сказал один из режиссеров фильма Олег Некишев. После просмотра фильма перед собравшимися выступил военнослужащий Руслан Леснов с позывным Лес, заместитель командира роты батальона "Восток". Он рассказал, как бойцам на передовой сегодня важна поддержка каждого человека. "Тот быт и тяжелый труд, который парням приходится совершать ежедневно, он действительно был показан в фильме именно таким, каким он есть на самом деле. Без красивой картинки. Был случай, когда мы сидели почти месяц в окружении. Это было при штурме микрорайона Восточный в Мариуполе. Горели в пожаре два раза и выпрыгивали с окон 4 этажа", — поделился своими впечатлениями Леснов после просмотра. Также в церемонии открытия выступил камерный оркестр MUSACULA с произведением русского композитора-неоклассика Игоря Скворцова "Время" и поэты Олеся Шигина, Дмитрий Мельников, Мария Ватутина с коллекцией стихотворений в поддержку героев спецоперации. Главред телеканала RT и медиахолдинга "Россия сегодня, Маргарита Симоньян в своем видеообращении поблагодарила всех причастных к организации и созданию этого фестиваля. "Спасибо всем, кто с нами сегодня. Спасибо участникам нашего фестиваля – их много. Спасибо тем, кто создавал эти фильмы. Спасибо всем, кто пришёл посмотреть. Но, в первую очередь, огромный поклон тем, кто сейчас там. Кто проливает кровь, терпит, ждет и бьется за нас с вами. Этот фестиваль - о них, об их подвиге, о каждой секунде и минуте этого тяжелого тревожного, но очищающего, при этом, года", — сказала Симоньян. С приветственным словом к присутствующим также обратились директор департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова и министр культуры Ольга Любимова. "Эти фильмы рассказывают о нелегкой борьбе людей за честь нашей Родины, за право быть счастливыми вопреки всему. Эти работы важны для современников так же, как будут нужны потомкам. Я очень рада, что ряд картин, представленных на фестивале, попали в нашу программу проката в модернизированных кинозалах, благодаря национальному проекту "Культура". Увидеть эти ленты смогут полусотни жителей российских регионов. "Желаю вам успехов в проведении фестиваля", — сказала Любимова. Захарова отметила, что документальное кино было и остается своеобразным жанром, сочетая в себе всё лучшее от художественного кинотворчества и документальной журналистики. Его показывали советские и американские юристы во время нюрнбергских процессов, и тогда они стали весомыми уликами, позволившими доказать виновность подозреваемых. Кроме того, своими впечатлениями о миссии фестиваля поделились Вован и Лексус (российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), подчеркнув, что настоящие герои – те, кому посвящен этот фестиваль. Также в первый день фестиваля экс-солистка группы Serebro, художница Марина Лизоркина представила персональную выставку "Память в камне" - серию из пяти картин, посвященных снесенным российским и советским памятникам, выполненных в авторской лепестковой технике в монохромных тонах. Четыре картины проиллюстрируют памятники советским воинам, разрушенные в странах бывшего СССР и Восточной Европы: Узбекистане, Польше, Литве, Латвии. Пятая картина представит концепт памятника российскому солдату, который мог быть установлен в любом европейском городе. В другой части пространства показаны графические новеллы о подвигах героев СВО, написанные студентами университета "Синергия", которые напомнили всю хронологию событий прошедшего года через реальные кадры боевых действий. Фестиваль В рамках фестиваля "aRTel.doc: Время героев" будет показано 25 фильмов о героях СВО, обсуждения с создателями проектов, круглые столы, мастер-классы, открытые лекции и встречи с лидерами индустрии. В последний день фестиваля, 26 февраля, пройдет питчинг молодых документалистов. Жюри фестиваля отберет лучшую заявку на фильм, который победитель снимет совместно с документальным каналом RT. Информационные партнеры фестиваля — входящие в медиагруппу "Россия сегодня" РИА Новости и радио Sputnik, медиагруппа "Комсомольская правда", телеканал "Спас", издательский дом "Аргументы и факты", университет "Синергия", телеканал "Ратник ТВ", "Абзац медиа". аRTel.doc — это платформа RTDoc (документального вещания канала RT) для обмена опытом с профессионалами RT, мастер-классов и лекций от лучших документалистов мира. На базе аRTel.doc созданы школа неигрового кино, киноклуб, а теперь и кинофестиваль. За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTDoc выпустил более 1000 документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.

https://ria.ru/20230224/kultura-1853170053.html

https://ria.ru/20230222/deyateli-1853827438.html

https://ria.ru/20220508/stikhi-1787460320.html

https://ria.ru/20230209/gazmanov-1850856972.html

https://ria.ru/20230213/shaman-1851707847.html

https://ria.ru/20230221/kino-1853350337.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

маргарита симоньян, мария захарова, ольга любимова, культура, телеканал rt