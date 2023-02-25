Орлов поприветствовал участников спортфестиваля на Амуре на двух языках
Орлов поприветствовал участников спортфестиваля на Амуре на русском и китайском языках
© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поприветствовал участников международного фестиваля зимних видов спорта на льду пограничной реки Амур на русском и китайском языках, сообщает правительство Амурской области.
Первый международный спортивный фестиваль пройдет в два дня. В субботу на льду Амура провели три хоккейных матча в трёх возрастных группах, завтра пройдут автомобильные гонки. На соревнования приехали почетные гости - призер гонок "Дакар" и "Шелковый путь", участник команды "Камаз-мастер" Антон Шибалов и известный российский хоккеист, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка европейских чемпионов Игорь Щадилов.
"Спортсменов, болельщиков и гостей фестиваля поприветствовали губернатор Амурской области Василий Орлов и заместитель председателя Народного правительства провинции Хэйлунцзян Хань Шэнцзянь. Глава Амурской области произнес речь на двух языках русском и китайском", - говорится в сообщении.
"У нас дружественные и долгие взаимоотношения с соседней провинцией Хэйлунцзян. Реализуется много совместных экономических проектов и целый ряд проектов в гуманитарной сфере. После пандемии коронавируса мы снова проводим здесь на пограничной реке Амур хоккейный матч. Благодарю за поддержку соревнований министерство спорта Российской Федерации и наших китайских друзей. В этом году впервые проведем автомобильные гонки. Надеюсь, это тоже станет хорошей традицией", - сказал Орлов.
Глава региона напомнил, что Амурская область и провинция Хэйлунцзян ежегодно проводят множество мероприятий. Одно из них "АмурЭкспоФорум". В этом году его планируют провести 25 мая. Он традиционно будет проходить на двух берегах Амура и станет площадкой Восточного экономического форума. А российско-китайская ярмарка культуры и искусства вернётся к привычном формату и пройдет на двух берегах реки. Провести её поможет Минкультуры России. Губернатор сообщил, что он заручился поддержкой министра культуры РФ Ольги Любимовой.
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Видеопривествие для участников, организаторов и гостей российско-китайского фестиваля зимних видов спорта записал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. "Спортивный праздник на границе двух государств России и Китая в очередной раз продемонстрирует всему миру, что спорт призван объединять, давать возможности для общения спортсменов и зрителей", - сказал Матыцин.
Посмотреть международный матч могли все желающие. Для жителей и гостей города на набережной Амура установили экран с прямой трансляцией. Завтра, 26 февраля, на пограничной реке Амур стартуют соревнования по автомобильным гонкам. В них примет участие 40 экипажей, по 20 от каждого государства. Кроме этого, в воскресенье на трассе на пограничной реке Амур свое мастерство продемонстрирует спецгость фестиваля участник команды "Камаз-мастер" Антон Шибалов.
Первые матчи между хоккеистами двух стран на приграничных территориях проходили в 50-х годах ХХ века. Спустя более чем полвека, было принято решение возобновить товарищеские матчи. Традицию по проведению международного хоккейного матча поддержали лидеры двух стран России и Китая на Восточном Экономическом Форуме во Владивостоке в сентябре 2018 года.
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