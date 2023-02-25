05:02 25.02.2023 (обновлено: 09:35 25.02.2023)
Посол Антонов рассказал об опасности приостановки членства России в ФАТФ
Посол в США Антонов назвал опасным шагом приостановку членства России в ФАТФ
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Приостановка российского членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) грозит разрушением глобальной архитектуры противодействия финансированию терроризма, заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Администрация (США. — Прим. ред.) отказывается понять, что приостановка участия России в ФАТФ — опасный шаг, который фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", — сказал он.
По словам дипломата, решение ФАТФ показывает, что любого члена организации можно "выдавить в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона".
Кроме того, посол назвал непрофессиональным и безответственным заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая приветствовала приостановку участия России в ФАТФ.
"Глава казначейства явно потирает руки от реализации откровенно политизированной инициативы в рамках сугубо технической по своему мандату многосторонней площадки", — подчеркнул Антонов.
Он добавил, что Россия за 20 лет членства в организации сделала многое для продвижения эффективных стандартов в области борьбы с криминальными доходами и создала одну из самых передовых национальных антиотмывочных систем.
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