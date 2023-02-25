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Посол Антонов рассказал об опасности приостановки членства России в ФАТФ - РИА Новости, 25.02.2023
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Посол Антонов рассказал об опасности приостановки членства России в ФАТФ
Посол Антонов рассказал об опасности приостановки членства России в ФАТФ - РИА Новости, 25.02.2023
Посол Антонов рассказал об опасности приостановки членства России в ФАТФ
Приостановка российского членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) грозит разрушением глобальной архитектуры противодействия... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T05:02
2023-02-25T09:35
россия
сша
париж
анатолий антонов
джанет йеллен
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Приостановка российского членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) грозит разрушением глобальной архитектуры противодействия финансированию терроризма, заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Администрация (США. — Прим. ред.) отказывается понять, что приостановка участия России в ФАТФ — опасный шаг, который фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", — сказал он. По словам дипломата, решение ФАТФ показывает, что любого члена организации можно "выдавить в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона". Кроме того, посол назвал непрофессиональным и безответственным заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая приветствовала приостановку участия России в ФАТФ. Он добавил, что Россия за 20 лет членства в организации сделала многое для продвижения эффективных стандартов в области борьбы с криминальными доходами и создала одну из самых передовых национальных антиотмывочных систем.
https://ria.ru/20230224/fatf-1854139480.html
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россия, сша, париж, анатолий антонов, джанет йеллен, в мире
Россия, США, Париж, Анатолий Антонов, Джанет Йеллен, В мире
05:02 25.02.2023 (обновлено: 09:35 25.02.2023)
 
Посол Антонов рассказал об опасности приостановки членства России в ФАТФ

Посол в США Антонов назвал опасным шагом приостановку членства России в ФАТФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Приостановка российского членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) грозит разрушением глобальной архитектуры противодействия финансированию терроризма, заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Администрация (США. — Прим. ред.) отказывается понять, что приостановка участия России в ФАТФ — опасный шаг, который фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", — сказал он.
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Вчера, 15:17
Росфинмониторинг прокомментировал приостановку членства России в ФАТФ
По словам дипломата, решение ФАТФ показывает, что любого члена организации можно "выдавить в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона".
Кроме того, посол назвал непрофессиональным и безответственным заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая приветствовала приостановку участия России в ФАТФ.

"Глава казначейства явно потирает руки от реализации откровенно политизированной инициативы в рамках сугубо технической по своему мандату многосторонней площадки", — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что Россия за 20 лет членства в организации сделала многое для продвижения эффективных стандартов в области борьбы с криминальными доходами и создала одну из самых передовых национальных антиотмывочных систем.
Журналисты за работой - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 16:58
Международная федерация журналистов приостановила членство России
 
РоссияСШАПарижАнатолий АнтоновДжанет ЙелленВ мире
 
 
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