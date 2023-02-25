https://ria.ru/20230225/fatf-1854225109.html

Посол Антонов рассказал об опасности приостановки членства России в ФАТФ

Посол Антонов рассказал об опасности приостановки членства России в ФАТФ - РИА Новости, 25.02.2023

Посол Антонов рассказал об опасности приостановки членства России в ФАТФ

Приостановка российского членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) грозит разрушением глобальной архитектуры противодействия... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T05:02

2023-02-25T05:02

2023-02-25T09:35

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анатолий антонов

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Приостановка российского членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) грозит разрушением глобальной архитектуры противодействия финансированию терроризма, заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Администрация (США. — Прим. ред.) отказывается понять, что приостановка участия России в ФАТФ — опасный шаг, который фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", — сказал он. По словам дипломата, решение ФАТФ показывает, что любого члена организации можно "выдавить в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона". Кроме того, посол назвал непрофессиональным и безответственным заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая приветствовала приостановку участия России в ФАТФ. Он добавил, что Россия за 20 лет членства в организации сделала многое для продвижения эффективных стандартов в области борьбы с криминальными доходами и создала одну из самых передовых национальных антиотмывочных систем.

https://ria.ru/20230224/fatf-1854139480.html

https://ria.ru/20230222/zhurnalisty-1853812148.html

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россия, сша, париж, анатолий антонов, джанет йеллен, в мире